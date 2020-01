کانن EOS 1D X Mark III معرفی شد

امروز شرکت کانن هم فرصت نمایشگاه CES 2020 را غنیمت شمرد و جدیدترین پرچمدار خود در دوربین‌های DSLR را با نام کانن EOS 1D X Mark III معرفی کرد. نسل قبلی این دوربین در سال ۲۰۱۶ معرفی شده بود و حالا در دوربین جدید، تقریبا همه چیز به جز فرم کلی دوربین تغییر کرده است. سنسور جدید، پردازشگر تصویر جدید، سیستم جدید فوکوس خودکار و بهبود دکمه‌ها، از جمله تغییرات نسل جدید نسبت به نسل قبلی آن است. قیمت این دوربین هم ۶۴۹۹ دلار برای بدنه تعیین شده است.

دوربین‌های سری ۱D کانن، بهترین دوربین‌های DSLR این شرکت را تشکیل می‌دهند و حرفه‌ای‌ترین‌ها سراغ آن‌ها می‌روند. در استودیوها، مراسم‌ها، در عکاسی حیات وحش و در عکاسی از مسابقات ورزشی، می‌توان دوربین‌های سری کانن ۱D را دید. کانن EOS 1D X Mark III حالا می‌تواند در حالتی که از ویزور استفاده می‌شود، تا ۱۶ فریم عکاسی پیاپی داشته باشد که نسبت به ۱۴ فریم در ثانیه در نسل قبلی، پیشرفت به حساب می‌آید. در حالت لایو ویو و با شاتر الکترونیکی نیز سرعت عکاسی پیاپی به ۲۰ فریم در ثانیه می‌رسد که در این حالت فوکوس خودکار و دنبال کردن سوژه نیز حاضر خواهد بود. در این زمینه فعلا تنها رقیب دوربین جدید کانن، دوربین سونی A9 II است.

سنسور جدید ۲۰.۱ . مگاپیکسلی این دوربین هم از نظر رزولوشن مشابه سنسور ۲۰.۲ مگاپیکسلی نسل قبلی است. کانن می‌گوید سنسور جدید دارای فیلتر High Detail Low-Pass هم خواهد بود که در نهایت منجر به بالا رفتن شارپنس در عکاسی می‌شود. مثل دیگر دوربین‌های کانن، ویژگی فوکوس خودکار Dual Pixel در این سنسور هم حاضر خواهد بود که شامل ۳۸۶۹ نقطه فوکوس است. ویژگی تشخیص چشم سوژه هم در حالت لایو ویو حاضر خواهد بود.

در این دوربین دو پردازنده وجود دارد چون یکی کافی نیست!

این دوربین از پردازنده Digic X نیرو می‌گیرد که به دوربین اجازه می‌دهد نرخ ISO به صورت پیش‌فرض از ۱۰۰ تا ۱۰۲۴۰۰ متغیر باشد. ایزو این دوربین می‌تواند در حالت افزایش یافته از ۵۰ تا ۸۱۹۲۰۰ متغیر باشد. همچنین همانطور که احتمالا حدس زده‌اید، دوربین‌های DSLR از دو نوع فوکوس خودکار استفاده می‌کنند که یکی برای سنسور است و در حالت لایو ویو کاربرد دارد و دیگری برای ویو فایندر دوربین است. ویو فایندر این دوربین دارای ۱۹۱ نقطه فوکوس است و از پردازنده اختصاصی Digic 8 برای خود استفاده می‌کند. این پردازده ویژگی دنبال کردن سوژه در هنگام فوکوس خودکار با ویوفایندر را هم امکان‌پذیر می‌کند.

کانن می‌گوید پردازنده‌های جدید دوربین ۱D X Mark III تا ۳.۱ برابر قدرت پردازشی بیشتری نسبت به Digic 6+ استفاده شده در نسل قبلی این دوربین دارند. همچنین این پردازنده‌ها، فوکوس خودکار را تا ۳۸۰ برابر بهتر از قبل انجام می‌دهند که فوق العاده است. این دوربین همچنین می‌تواند در صورت استفاده از دو کارت حافظه CFexpress، تا ۱۰۰۰ عکس بافر در حالت عکاسی پیاپی داشته باشد.

تا اینجا هرچه گفتیم بیشتر درباره عکاسی با این دوربین هیجان انگیز بود. کانن فیلم‌برداری با این دوربین را فراموش نکرده و برای شروع باید بگوییم که این دوربین می‌تواند با رزولوشن ۵.۵K و در فرمت RAW، فیلم‌برداری داشته باشد! فیلم‌برداری ۴K تا سرعت ۶۰ فریم و بدون کراپ سنسور با رنگ‌های ۱۰-bit 4:2:2 در پروفایل تصویری C-Log هم پشتیبانی می‌شود. به طور کلی گفته شده فیلم‌برداری با این دوربین می‌تواند تا ۱۲ پله دامنه دینامیکی داشته باشد.





















دیگر ویژگی‌های این دوربین شامل بلوتوث، Wi-Fi و GPS می‌شود. یک پورت گیگابیت اترنت هم در لبه سمت چپ دوربین قرار گرفته است. بدنه دوربین و به خصوص دکمه‌ها، مقاوم‌تر شده‌اند و برای عکاسی در شب در زیر دکمه‌های متعدد دوربین چراغ هم قرار گرفته است. اما در مجموع از نظر ظاهری تفاوت زیادی میان نسل جدید و نسل قدیمی این دوربین وجود ندارد و کاربران نسل قبلی می‌توانند به سرعت به دوربین جدید عادت کنند.

در شرایطی که دوربین‌های بدون آینه تمام توجهات را به سمت خود جذب کرده‌اند و حتی گاهی قیمت کمتری هم دارند، کانن با دوربین ۱D X Mark III آمده که بگوید هنوز عمر دوربین‌های DSLR به پایان نرسیده است. این سری از دوربین‌ها محبوبیت بالایی بین عکاسان ورزشی هم دارند و بارها در کنار زمین‌های ورزشی در سراسر دنیا، آن‌ها را دیده‌ایم. این دوربین اگرچه در سال ۲۰۲۰ و با وجود دوربین‌های بدون آینه کوچک‌تر، طراحی زمخت و حتی قدیمی دارد اما همچنان گزینه‌ای فوق العاده برای کاربران خاص خودش است.

