کانسپت سونی Vision-S معرفی شد؛ خودرویی تمام الکتریکی با فناوری خودران

بسیاری از علاقه‌مندان سونی را بیشتر با محصولاتی چون واکمن، لپتاپ‌های سری وایو، تلوزیون‌های براویا، کنسول‌های بازی پلی‌استیشن و البته تلفن‌های همراه هوشمند می‌شناسند. اما این برند خوشنام ژاپنی اخیرا در نمایشگاه CES 2020 با معرفی یک سدان مفهومی همه را سورپرایز کرده است. این خودرو ویژن-اس (Vision-S) نامگذاری شده و دستاوردهای سونی در عرصه حمل و نقل را به نمایش می‌گذارد.

کانسپت سونی Vision-S به پیشرانه‌ای تمام الکتریکی مجهز شده و از فناوری خودران سود می‌برد. در نگاه نخست به بدنه این کانسپت پیشرفته، بلافاصله مدل‌های دیگری مثل پورشه تایکان و لوسید Air در ذهن تداعی می‌شوند و به نظر می‌رسد Vision-S فرزند این دو خودرو باشد! سونی در ساخت اتومبیل مفهومی خود از تجارب دیگر کمپانی‌های مطرح فعال در حوزه تکنولوژی و خودروسازی استفاده کرده است. انویدیا، کانتیننتال، بوش، ZF و کوالکام برخی از این کمپانی‌ها هستند.

سدان کانسپت ژاپنی‌ها به ۳۳ سنسور مختلف تجهیز شده تا توانایی تشخیص عابرین و اجسام را داشته باشد. این سنسورها شامل انواع حسگرهای ثبت تصویر CMOS، لایدار و رادارها می‌شوند. به گفته سونی در داخل کابین نیز چند سنسور ToF برای تشخیص سرنشینان و اجسام نصب شده است. با این سنسورها Vision-S سطح دوم از فناوری خودران را ارائه می کند.

کابین سونی Vision-S فضایی کاملا مدرن و پیشرفته دارد، چرا که شاهد حضور نمایشگرهای متعدد در این بخش هستیم. سیستم اینفوتینمنت این کانسپت همانند هوندا E دارای یک نمایشگر پانورامیک است که سرتاسر عرض داشبورد را فرا گرفته؛ دو نمایشگر نیز روی پشت سری صندلی‌های جلو نصب شده که برای سرگرم کردن سرنشینان عقب کاربرد دارند. علاوه‌بر این‌ها، دو نمایشگر دیگر موجود در گوشه‌های داشبورد، تصاویر بدست آمده از دوربین‌های جانبی را در اختیار راننده می‌گذارند.

همانطور که از یک محصول ساخت سونی انتظار می‌رود، سدان کانسپت Vision-S نیز به لحاظ کیفیت پخش فایل‌های صوتی در سطحی بسیار بالا قرار دارد. با تکیه بر قابلیت ۳۶۰ Reality Audio و تعبیه اسپیکرهای زیاد در جای جای کابین از جمله پشت سری‌ها، تمامی سرنشینان می‌توانند صدایی فراگیر را تجربه ‌کنند.

مفهومی Vision-S بر اساس پلتفرم اختصاصی جدیدی که برای خودروهای برقی توسعه یافته، ساخته شده است. برخی عقیده دارند شرکت مگنای اتریش در تولید این پلتفرم نقش داشته؛ این شرکت جزو تولیدکنندگان مطرح جهان بوده و در کارخانه‌های آن خودروهای معروفی چون مرسدس بنز G کلاس، ب‌ام‌و Z4 و تویوتا سوپرا مونتاژ می‌شوند.

پیشرانه سونی Vision-S از دو موتور الکتریکی که هر کدام از آنها ۲۶۸ اسب بخار قدرت تولید می‌کنند، تشکیل یافته است. با چنین پیشرانه قدرتمندی، کانسپت سونی می‌تواند در عرض ۴.۸ ثانیه سرعت خود را به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت رسانده و به نهایت سرعت ۲۴۰ کیلومتر در ساعت دست پیدا کند. هنوز مشخص نیست که آیا سونی برنامه‌ای برای تولید انبوه Vision-S دارد یا خیر، اما احتمالا امکان رانندگی مجازی با آن در بازی محبوب گرن توریسمو اسپرت فراهم خواهد شد.

