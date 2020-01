نخستین رندر آیفون SE 2 منتشر شد؛ طراحی مشابه آیفون ۸

از چند ماه قبل، انتشار شایعات مربوط به عرضه آیفون SE 2 آغاز شد که طبق گزارش‌های جدید، ظاهرا قرار است با نام آیفون ۹ معرفی شود. در همین زمینه، اکانت توییتری OnLeaks که در زمینه‌ی انتشار رندرهای موثق سابقه طولانی دارد، ساعاتی قبل تصاویر رندر این گوشی را منتشر کرد.

در گزارش‌های متعددی به شباهت زیاد آیفون SE 2 با آیفون ۸ اشاره شده و این تصاویر هم این موضوع را تایید می‌کنند. در این تصاویر وجود حاشیه‌های ضخیم نمایشگر و حسگر اثر انگشت موسوم به تاچ آی‌دی توجه را جلب می‌کنند. گفته می‌شود این گوشی از نمایشگر ۴.۷ اینچ LCD بهره می‌برد. به گفته این افشاگر، پنل پشتی شیشه‌ای آیفون SE 2 برخلاف آیفون ۸ به‌صورت مات است که از این لحاظ مشابه آیفون ۱۱ پرو محسوب می‌شود. از دیگر تفاوت‌های این گوشی نسبت به آیفون ۸ می‌توانیم به ضخامت آن‌ها اشاره کنیم که به جای ۷.۳ میلی‌متر احتمالا شاهد ضخامت ۷.۸ میلی‌متری خواهیم بود.





با وجود اینکه گوشی مذکور قرار است در سال ۲۰۲۰ روانه‌ی بازار شود، اما اپل ترجیح داده از دوربین واحد استفاده کند که این دوربین ظاهرا مبتنی بر سنسور بزرگ‌تری است و از ضخامت بیشتری بهره می‌برد. با توجه به اینکه قلب تپنده این گوشی مشابه سری آیفون ۱۱ یعنی A13 Bionic است، این یعنی آیفون SE 2 از لحاظ پردازشی حرف زیادی برای گفتن دارد و این قدرت پردازش بدون شک منجر به بهبود کیفیت عکس‌ها هم می‌شود.از دیگر ویژگی‌های احتمالی می‌توانیم به تعبیه ۳ گیگابایت حافظه رم اشاره کنیم.

در نهایت بر اساس گزارش‌های مختلف، در فصل بهار می‌توانیم انتظار معرفی از آیفون SE 2 را داشته باشیم که مدل پایه آن مبتنی بر ۶۴ گیگابایت خواهد بود. از آنجایی که این گوشی قرار است به‌عنوان یک آیفون مقرون به صرفه انجام وظیفه کند، قیمت احتمالی ۴۰۰ دلاری آن می‌تواند توجه بسیاری از طرفداران محصولات اپل را جلب کند.

