شرکت‌ها با ساخت گوشی‌های کانسپت یا مفهومی معمولا قصد دارند قدرت خود در زمینه‌ی نوآوری را به رخ بکشند. به همین خاطر چنین گوشی‌هایی در بیشتر اوقات روانه‌ی بازار نمی‌شوند. در همین رابطه، وان پلاس شب گذشته در نمایشگاه CES 2020 از گوشی کانسپت وان رونمایی کرد که از یک ویژگی شاخص بهره می‌برد. اگرچه نباید انتظار عرضه این گوشی را داشته باشیم، ولی وان‌پلاس وعده داده که در آینده نزدیک از تکنولوژی نوآورانه موردنظر برای گوشی‌های خود استفاده خواهد کرد.





مهم‌ترین مشخصه گوشی کانسپت وان یک شیشه الکتروکرومیک است. این تکنولوژی به کاربران اجازه می‌دهد که شیشه موردنظر را کدر کنند و پیش از این از فناوری مذکور در برخی هتل‌های لوکس و اتومبیل‌های گران‌قیمت استفاده شده است. به غیر از تکنولوژی مذکور، بدون شک چرم نارنجی رنگی که بیشترین سطح از پنل پشتی را اشغال کرده، جذابیت طراحی این گوشی را دوچندان کرده است. ولی در هر صورت با توجه به افزایش تعداد دوربین‌ها، در آینده نزدیک شاید این فناوری برای مخفی کردن آن‌ها مورد استقبال قرار بگیرد.

همین قابلیت مخفی کردن دوربین‌ها باعث شده بهره‌گیری از فیلتر ND برای لنز دوربین امکان‌پذیر شود. به زبان ساده، فیلتر ND بر روی میزان نوری که روانه‌ی سنسور می‌شود، اثر می‌گذارد و شدت آن را کاهش می‌دهد. همین قابلیت باعث می‌شود که در محیط‌های پرنور، کاربران بتوانند از دیافراگم بازتر و سرعت شاتر کمتر استفاده کنند.





این گوشی از لحاظ ویژگی‌های مختلف دقیقا مشابه مدل مک‌لارن وان پلاس ۷T پرو است و کانسپت وان صرفا برای نمایش تکنولوژی نامرئی کردن دوربین‌ها ساخته شده است. طبق اعلام این شرکت، شیشه مذکور در عرض فقط ۰.۷ ثانیه از حالت کدر به شفاف تغییر می‌یابد که نسبت به دیگر شیشه‌های مشابه رکورددار محسوب می‌شود.

