طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، به‌نظر می‌رسد قلب تپنده گوشی تاشو گلکسی فولد ۲ اسنپ‌دراگون ۸۵۵ خواهد بود که تقریبا یک سال از عرضه آن می‌گذرد. این یعنی برخلاف گوشی‌های گلکسی اس ۱۱ که در برخی مناطق با اسنپ‌دراگون ۸۶۵ عرضه می‌شوند، جدیدترین گوشی تاشو سامسونگ مبتنی بر تراشه قدیمی‌تری خواهد بود.

در این گزارش برای دلیل این موضوع به این نکته اشاره کرده که فرایند ساخت گلکسی فولد ۲ از ماه‌ها قبل آغاز شده و سامسونگ زمان کافی برای تعبیه جدیدترین تراشه پرچم‌دار کوالکام نداشته است. در همین گزارش آمده که گوشی مذکور مجهز به دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی است که احتمالا مشابه دوربین سلفی گلکسی نوت ۱۰ خواهد بود.

سامسونگ در تاریخ ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) احتمالا از این گوشی تاشو رونمایی می‌کند. این شرکت ماه‌ها قبل به احتمال عمودی بودن مکانیسم گلکسی فولد ۲ اشاره کرد و حالا بر اساس گزارش‌ها و تصاویر مختلف به نظر می‌رسد این گوشی در حقیقت با چنین مکانیسمی روانه‌ی بازار خواهد شد. همچنین گفته می‌شود این گوشی قیمت پایین‌تری نسبت به نسل قبلی خود دارد که البته میزان این تفاوت هنوز معلوم نیست.

روی هم رفته اطلاعات زیادی در مورد این گوشی مطرح نشده و در هر صورت به احتمال زیاد کمتر از چهل روز دیگر این گوشی رسما معرفی می‌شود که در آن زمان با خیال راحت می‌توانیم به مشخصات و امکانات این گوشی تاشو سامسونگ بپردازیم.

منبع: Android Authority

