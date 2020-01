همکاری هیوندای و اوبر برای تولید یک تاکسی پرنده

در گذشته نه چندان دور نمایشگاه لوازم الکترونیکی مصرفی لاس‌وگاس که به اختصار با عنوان CES شناخته می‌شود، عمدتا میزبان شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌ها و ابزارهای دیجیتال بود. اما با باز شدن پای این فناوری‌ها به وسایل نقلیه، چند سالی است که شاهد حضور خودروسازان در CES هستیم. این اتفاق امسال پررنگ‌تر از ادوار پیش رخ داده و چند خودروساز مطرح تصمیم گرفته‌اند جدیدترین محصولات و دستاوردهای خود را در لاس‌وگاس معرفی کنند.

هیوندای یکی از خودروسازانی است که در این دوره از نمایشگاه CES حاضر شده تا خبر همکاری خود با اوبر را رسانه‌ای کند. بر اساس مفاد این همکاری، کمپانی کره‌ای وظیفه تولید یک اتومبیل پرنده را بر عهده خواهد داشت؛ اوبر نیز مسئول توسعه سرویس‌های مربوط به پشتیبانی از خطوط هوایی و ارتباطات زمینی بوده و شبکه‌ای مخصوصِ اشتراک‌گذاری مسیر در آسمان ایجاد خواهد کرد.

هیوندای اولین شرکت خودروسازی است که به برنامه اوبر Elevate ملحق می‌شود. در این برنامه که از سال ۲۰۲۳ اجرایی خواهد شد، اوبر پروازهای اشتراکی ارزان‌قیمتی را برای کاربران خود ارایه خواهد کرد. ماحصل همکاری این دو کمپانی یک خودروی پرنده به نام S-A1 است. این خودرو که در لاس‌وگاس به نمایش گذاشته شده، از پیشرانه‌ای تمام الکتریکی بهره می‌برد. درباره مشخصات این پیشرانه فعلا اطلاعاتی در دست نیست، اما به گفته هیوندای امکان پرواز با حداکثر سرعت ۲۹۰ کیلومتر در ساعت را فراهم می‌کند. شرکت کره‌ای ارتفاع پروازی S-A1 را بین ۳۰۰ الی ۶۰۰ متر اعلام کرده و افزوده این اتومبیل پرنده با یک بار شارژ می‌تواند تا ۹۶ کیلومتر مسافت را پشت سر بگذارد.

هیوندای می‌گوید S-A1 ظرفیت حمل چهار مسافر را دارا بوده و در ابتدا توسط خلبان کنترل می‌شود، اما به مرور با اضافه شدن قابلیت‌های جدید کاملا خودران خواهد شد. این خودرو به جای یک روتور بزرگ، به چند روتور کوچک مجهز شده تا صدای تولیدی آن برخلاف هلیکوپترها زیاد و آزاردهنده نباشد.

اریک الیسون مدیر اوبر Elevate به تمجید از هیوندای پرداخته و توانمندی‌های آن در کمیت و کیفیت تولید را جزو دلایل اصلی انتخاب این شرکت عنوان کرده است. به گفته آقای الیسون توان تولیدی هیوندای کمک شایانی به پیشرفت پروژه و کاهش هزینه سفرهای مشتریان خواهد کرد.

در مقابل معاون ارشد دپارتمان حمل و نقل هوایی شهری هیوندای – موسوم به UAM – نیز اوبر را شریکی درست برای تحقق اهداف این دپارتمان دانسته و افزوده با همکاری کمپانی آمریکایی خودروی پرنده در دسترس بیشترین طیف ممکن از مشتریان قرار خواهد گرفت.

منبع: Carscoops

The post همکاری هیوندای و اوبر برای تولید یک تاکسی پرنده appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala