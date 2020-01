ساعت هوشمند اسکاگن Falster 3 با سیستم عامل Wear OS معرفی شد

شرکت اسکاگن امروز در نمایشگاه CES 2020 جدیدترین ساعت هوشمند خود را معرفی کرد. ساعت هوشمند اسکاگن Falster 3 جدیدترین محصول این شرکت است و از پردازنده کوالکام اسنپدراگن ۳۱۰۰ استفاده می‌کند. یک بلندگو برای پاسخ‌دادن به تماس‌ها و دریافت اعلان‌های صوتی، یک گیگابایت حافظه رم و هشت گیگابایت حافظه داخلی، از دیگر مشخصات این ساعت هوشمند را تشکیل می‌دهند. همچنین مثل نسل‌های قبلی این ساعت، سیستم عامل گوگل Wear OS روی این ساعت نصب شده است.

یک نسخه خاص از این ساعت هم ساخته شده که در طراحی آن، DJ Kygo نروژی نقش داشته است. نسخه استاندارد ساعت هوشمند اسکاگن Falster 3 با قیمت ۲۹۵ دلار از امروز عرضه می‌شود اما نسخه خاص Kygo Style قرار است در فصل بهار عرضه شود.

به طور کل طراحی Falster 3 با Falster 2 اشتراکات زیادی دارد. در کنار این ساعت دو دکمه و یک پیچ دیجیتالی قرار دارد. مشخصات سخت‌افزاری این ساعت هم دقیقا مثل ساعت‌های سری Gen 5 از شرکت فسیل است که البته این موضوع چندان هم دور از انتظار نبود؛ زیرا اسکاگن یکی از برندهای زیرمجموعه فسیل به حساب می‌آید. اندازه بدنه ساعت ۴۲ میلی‌متری است و نمایشگری ۱.۳ اینچی از نوع OLED در درون آن جای گرفته است.

اضافه شدن بلندگو، ویژگی جدید و مهم این نسل از ساعت‌های اسکاگن نسبت به نسل‌های قبلی به حساب می‌آید. این بلندگو هم برای تماس کاربرد خواهد داشت، هم برای صحبت با گوگل اسیستنت و هم اعلان‌ها. ویژگی‌های دیگری مثل استفاده از ترجمه صوتی گوگل ترنسلیت و پخش موسیقی نیز از جمله مواردی است که با اضافه شدن بلندگو امکان‌پذیر شده است.

برای این ساعت بند‌های مختلفی هم طراحی شده است. سه مدل بند چرمی، بند فلزی و بند سیلیکونی، از جمله این موارد هستند. از دیگر مواردی که در این ساعت دیده می‌شوند، می‌توانیم به وجود GPS برای ردیابی دقیق مسافت در هنگام فعالیت‌های ورزشی و همچنین مسیریابی، NFC برای پرداخت‌های موبایلی و مقاومت در برابر آب تا ۳۰ متر اشاره کنیم. این مورد آخر به خصوص برای شناگرانی که می‌خواهند فعالیت‌های ورزشی خود در هنگام شنا را با ساعت هوشمند خود ثبت کنند، جذاب خواهد بود. چندین حالت برای مصرف بهینه باتری در سیستم عامل ساعت هوشمند اسکاگن Falster 3 اضافه شده تا کاربران بتوانند شارژدهی بیشتری از این محصول دریافت کنند. این ویژگی‌ها را هم پیش‌تر در ساعت‌های سری Gen 5 فسیل دیده بودیم.

جدا از این موارد، رابط کاربری دستگاه تفاوت خاصی با دیگر ساعت‌های مبتنی بر Wear OS نخواهد داشت. شما درباره این ساعت هوشمند جذاب چه فکر می‌کنید؟

