با ریزر Tomahawk آشنا شوید؛ اولین کامپیوتر رومیزی و گیمینگ ریزر

شرکت ریزر را دیگر همه به واسطه محصولاتی که در حوزه کامپیوتر و به خصوص محصولات گیمینگ آن، می‌شناسند. این شرکت از ماوس و کیبرد گیمینگ گرفته تا هدست و حتی لپ‌تاپ گیمینگ به فروش می‌رساند اما هرگز یک کامپیوتر رو میزی برای بازی نساخته است. در همین راستا، این شرکت اولین کامپیوتر گیمینگ خود در نمایشگاه CES 2020 با نام ریزر Tomahawk معرفی کرده که نه تنها به سادگی قابل ارتقا خواهد بود بلکه کیسی در حجم ۱۰ لیتر دارد!

در واقع اندازه کیس این کامپیوتر آنقدر کوچک است که در نگاه اول ممکن است تصور کنید با یک کیس GPU روبرو هستید. یک دلیل مهم برای اندازه کوچک کیس ریزر Tomahawk وجود دارد و آن استفاده از ماژول جدید اینتل NUC Element است. این ماژول دیگر کامپیوترها را بی‌نیاز از مادربرد می‌کند زیرا پردازنده، رم و حافظه SSD در این ماژول‌ها قرار دارد و در مجموع، اندازه بسیار کوچکی دارند. سپس خود این ماژول‌ها که عموما کمی بزرگ‌تر از یک کارت گرافیک حرفه‌ای هستند، درست مثل کارت گرافیک‌ها به یک برد کوچک‌تر وصل می‌شوند.

به طور دقیق‌تر، ماژول‌های فعلی اینتل NUC Element، یک پردازنده ۴۵ واتی Core i9-9980HK، یک خنک کننده، چند اسلات برای حافظه رم و حافظه داخلی، سخت‌افزار مربوط به Wi-Fi 6 و پورت‌ها را شامل می‌شوند. با استفاده از چنین ماژول کاملی، ریزر تنها نیاز دارد یک کیس طراحی کند، یک پاور درون آن قرار دهد و کارت گرافیک را هم برای آن انتخاب کند. نکته جالب دیگر این است که ماژول‌های اینتل قابل ارتقا هستند و افراد می‌توانند بعدها حافظه‌های رم و داخلی را در کنار پردازنده و پورت‌ها، ارتقا دهند.

حتی ریزر می‌تواند در آینده فقط کیس‌های خاص خود را برای این نوع از کامپیوترها طراحی کند و به فروش برساند و باقی موارد را به عهده خریدار بگذارد. خود ماژول‌های اینتل NUC Element را می‌توان به صورت جداگانه از فروشگا‌های اینترنتی مثل آمازن خریداری و سپس با خریدن یک کارت گرافیک و کیس مخصوص ریزر، کامپیوتر را سر هم کرد.

این شرکت می‌گوید کامپیوترهای ریزر Tomahawk از ماه ژوئن یا اواسط خردادماه عرضه خواهد شد. قیمت این کامپیوتر نیز رسما اعلام نشده اما ریزر می‌گوید در حدود ۲۰۰۰ دلار قیمت خواهد داشت. مدل پایه قرار است شامل پردازنده Core i7 اینتل، ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه SSD باشد. پردازنده این مدل‌ها نیز از سری RTX 20 Series خواهد بود. مدل رده بالا از این کامپیوتر هم به پردازنده Core i9، گرافیک GeForce RTX 2080 Super و ۶۴ گیگابایت رم مجهز خواهد شد.

ریزر Tomahawk قطعا با کامپیوتر کانسپتی که ریزر در سال ۲۰۱۴ معرفی کرده بود، تفاوت‌های زیادی دارد اما حداقل واقع‌بینانه‌تر به نظر می‌رسد. اینتل نیز گفته که قصد دارد ماژول‌های این چنینی را برای سال‌های آینده هم تولید کند و ممکن است همکارانی هم در این زمینه به این شرکت ضاضافه شوند. برای مثال، اولین همکاری احتمالا با Cooler Master خواهد بود که قرار است نسخه‌های خاص خودش از NUC Element را تا پایان سال ۲۰۲۰ عرضه کند.

