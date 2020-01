کاهش مجدد سود عملیاتی سامسونگ در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۹!

با توجه به گزارش مربوط به درآمد سامسونگ در سه ماه آخر سال ۲۰۱۹، این شرکت مجددا افت محسوسی را در میزان سود عملیاتی و درآمد حاصل از فروش محصولات خود تجربه کرد.

طبق آماری که اخیرا از میزان فروش و سود عملیاتی شرکت سامسونگ منتشر شده، انتظار می‌رود سود عملیاتی این شرکت با افتی ۳۰ درصدی مواجه شود، در حالی که میزان درآمد حاصل از فروش محصولات تقریبا راکد بماند!

با مقایسه آمار و ارقام جدید با سه ماه سوم سال ۲۰۱۹، می‌بینیم که درآمد حاصل از فروش محصولات سامسونگ ۶.۵ درصد افت داشته اما سود عملیاتی این شرکت با افتی ۹ درصدی مواجه شد.

سه ماه سوم ۲۰۱۹ سه ماه چهارم ۲۰۱۸ سه ماه چهارم ۲۰۱۹ تاریخ ۵۳.۹ میلیارد دلار ۵۰.۷۲ میلیارد دلار ۵۰.۴ میلیارد دلار میزان فروش ۶.۶۵ میلیارد دلار ۹.۲۴ میلیارد دلار ۶.۰۷ میلیارد دلار سود عملیاتی

سامسونگ معمولا جزئیات دقیق فروش محصولات خود را به همراه درآمد حاصل از آن‌ها، یک ماه بعد از هر سه ماه ارائه می‌کند. بنابراین باید اندکی منتظر بمانیم تا ببینیم در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۹، دقیقا چه محصولی باعث چنین افت محسوسی در بخش سود عملیاتی سامسونگ شده!

هفته گذشته سامسونگ دو نسخه از پرچم‌داران مقرون به صرفه خود را از خانواده‌های گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی اس ۱۰ تحت عنوان گلکسی نوت ۱۰ لایت و گلکسی اس ۱۰ لایت معرفی کرد. محصولاتی که قیمت کمتری به نسبت پرچم‌داران هم نام خود دارند و با هدف تنوع هرچه بیشتر محصولات بالارده سامسونگ روانه بازار خواهند شد.

سامسونگ اکنون که در صدر برترین تولیدکننده گوشی‌ هوشمند قرار دارد، خطر جدی هواوی و اپل را که دو تا از موفق‌ترین شرکت‌ها در زمینه فروش گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آیند، پشت سر خود حس می‌کند. این شرکت تاکنون هر اقدامی را که باید صورت می‌گرفت را انجام داد. از تنوع قیمتی گرفته تا تنوع محصولات، در هر محدوده و با هر سلیقه‌ای که باشید، سامسونگ در آن بخش گوشی هوشمندی برای ارائه در اختیار دارد. اما اینکه با چنین سیاستی باز هم در مسیر رشد قرار نگرفته می‌تواند چالشی جدی برای مدیران این شرکت در سال پیش رو باشد!

