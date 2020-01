فروش بیش از ۴۰۰ هزار گوشی گلکسی فولد در سال ۲۰۱۹

طبق جدیدترین آمار از فروش گوشی‌های سامسونگ، این شرکت موفق شد بیش از ۴۰۰.۰۰۰ گوشی گلکسی فولد را در سال ۲۰۱۹ به فروش برساند!

زمانی که سامسونگ گوشی گلکسی فولد را با قیمت ۲۰۰۰ دلار روانه بازار کرد، بسیاری‌ها به این مسئله فکر می‌کردند که این شرکت چه تعداد از این گوشی‌ها را به فروش خواهد رساند. در واقع این محصول به هر بازاری که می‌رسید، به سرعت با اتمام موجودی مواجه می‌شد، اما سامسونگ هیچگاه رقم دقیق فروش آن را اعلام نمی‌کرد.

ماه گذشته، گزارشی از یکی از نماینده‌های این شرکت منتشر شد مبنی براینکه سامسونگ توانست در سال ۲۰۱۹، بیش از ۱ میلیون گوشی گلکسی فولد را به فروش برساند. رقم بالا و البته عجیبی که مشخص شد در تخمین آن اشتباهی صورت گرفته و خود سامسونگ نیز آن را تکذیب کرد.

اکنون اما دی‌جی کوه (DJ Koh)، مدیرعامل سامسونگ، در جریان کنفرانس اخیر این شرکت طی رویداد CES، رقم نسبتا دقیق فروش این گوشی تاشو را اعلام کرد که چیزی در حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار دستگاه است! آمار اعلام شده شاید زیاد نباشد،‌ اما باید این را هم در نظر بگیریم که این محصول اولین گوشی تاشویی بود که به بازار عرضه شد و با در نظر گرفتن قیمت بالای آن و البته اتفاقاتی که با عرضه اولیه این محصول رخ داد، اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر به خرید آن اشتیاق نشان داده‌اند همچنان امیدوار کننده است. مخصوصا اینکه این محصول هنوز به صورت بسیار گسترده و در تعداد بالا نیز تولید نشده!

خوشبختانه قرار است نسخه دیگری نیز با شکل و شمایل و مکانیزم کاملا متفاوت به نسبت نسل فعلی و تحت عنوان گلکسی فولد ۲ راهی بازار شود که قیمت کمتری دارد. گلکسی فولد ۲ با قیمت احتمالی ۱۰۰۰ دلاری خود، می‌تواند توجه بسیاری‌ها را به سوی خود جلب کند. مخصوصا اینکه گفته می‌شود نمایشگر آن از پوشش شیشه‌ای بهره می‌برد.

لازم به ذکر است گوشی گلکسی فولد ۲ احتمالا در تاریخ ۱۱ فوریه سال جاری (۲۲ بهمن ۹۸) و همزمان با تاریخ رونمایی گلکسی اس ۲۰، معرفی خواهد شد.

