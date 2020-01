در نمایشگاه CES انواع و اقسام شرکت‌ها تلاش می‌کنند از جذاب‌ترین تکنولوژی‌ها و گجت‌های خود رونمایی کنند که نمایشگاه CES 2020 هم از این قاعده مستثنا نیست. در این میان، می‌توانیم به چندین ساعت هوشمند تازه‌نفس اشاره کنیم که با قابلیت‌هایی مانند ثبت نوار قلب، نقشه داخلی و دیگر ویژگی‌های جذاب معرفی شدند و بسیاری از آن‌ها با قیمت بسیار پایینی روانه‌ی بازار خواهند شد. در ادامه به بهترین ساعت های هوشمند نمایشگاه CES 2020 نگاهی می‌اندازیم.

Withings ScanWatch

شرکت Withings سال گذشته با معرفی دو ساعت هوشمند هیبریدی Move و Move ECG سروصدا به راه انداخت و در نمایشگاه CES 2020 تصمیم گرفته از ساعت هوشمند مبتنی بر طراحی کلاسیک رونمایی کند. این ساعت صرفاً از ظاهر جدید بهره نمی‌برد بلکه دارای قابلیت نوار قلب داخلی است که در هر زمان می‌تواند وضعیت قلب کاربر را بررسی کند. در ضمن باید به سنسور SpO2 هم اشاره کنیم که سطح اکسیژن خون را در طول شب مورد بررسی قرار می‌دهد.

این شرکت اعلام کرده که ساعت مذکور به‌زودی مجوز سازمان غذا و دارو آمریکا را دریافت می‌کند که موضوع مهمی محسوب می شود. با این کار، ساعت ScanWatch تنها ساعت هوشمند هیبریدی جهان خواهد بود که می‌تواند علائم اولیه مربوط به اختلالات خواب و آریتمی قلب را تشخیص بدهد.

Suunto 7

بعد از گجت Polar M600 در سال ۲۰۱۶ معرفی شد، نمی‌توانیم به یک ساعت هوشمند WearOS که مشخصا برای ورزشکاران ساخته شده، اشاره کنیم. حالا شرکت Suunto با معرفی Suunto 7 می‌خواهد شانس خود را در این زمینه امتحان کند. این یک ساعت هوشمند و سرشار از امکانات مربوط به تندرستی محسوب می‌شود که در کل قیمت خیلی بالایی هم ندارد.

Suunto 7 از جی‌پی‌اس داخلی و سنسور تشخیص ضربان قلب بهره می‌برد و از نقشه‌های آفلاین هم پشتیبانی می‌کند که این موضوع برای برخی ورزشکارهای حرفه‌ای موضوع بسیار مهمی محسوب می‌شود. از آنجایی که شرکت Suunto سازنده این گجت است، طبیعتا از اپلیکیشن Suunto Heatmaps هم بهره می‌برد که مسیرهای موردعلاقه ورزشکاران ۱۵ رشته مختلف را نمایش می‌دهد.

این شرکت اعلام کرده باتری ساعت هوشمند مذکور در حالت GPS حدود ۱۲ ساعت و در حالت معمولی حدود ۴۸ ساعت دوام می‌آورد که برای یک ساعت هوشمند مبتنی بر WearOS ارقام مناسبی به حساب می‌آید. این محصول در ماه ژانویه با قیمت ۴۹۹ دلار روانه‌ی بازار می‌شود.

Skagen Falster 3

ساعت‌های هوشمند سری Skagen Falster اگرچه در بین گجت‌های WearOS در زمینه‌ی طراحی حرف زیادی برای گفتن دارند، ولی معمولا از لحاظ قدرت و عمر باتری چندان جدی گرفته نمی‌شوند که در جدیدترین نسل آن‌ها، این موضوع بهبود یافته است. این ساعت هوشمند حالا از تراشه اسنپ‌دراگون Wear 3100 و ۱ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد که این مقدار رم برای WearOS رقم بسیار بالایی است. در ضمن باید به وجود ۸ گیگابایت حافظه داخلی برای اپلیکیشن‌ها و آهنگ‌ها هم اشاره کنیم. Skagen Falster 3 از ماه ژانویه با قیمت ۲۹۵ دلاری به دست مشتریان می‌رسد.

Diesel Fadelite

Diesel Fadelite حتی با توجه به استانداردهای WearOS قدرتمندترین ساعت هوشمند محسوب نمی‌شود ولی در هر صورت نمی‌توانیم رنگ‌بندی جذاب آن را کتمان کنیم. هر ۴ مدل از بدنه نیمه شفاف بهره می‌برند و با توجه به وزن کمی که دارند، به راحتی می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. روی هم رفته این ساعت هوشمند صرفا به دلیل همین طراحی جذاب در فهرست بهترین ساعت های هوشمند CES 2020 قرار داده‌ایم.

Huami Amazfit T-Rex

در بین بهترین ساعت های هوشمند CES 2020 نباید جدیدترین محصولات هوامی را از قلم بیندازیم که به ساخت ساعت‌های هوشمند مقرون‌به‌صرفه شهرت دارد. Amazfit T-Rex یک ساعت هوشمند مقاوم است که استاندارد نظامی MIL-STD-810G را دریافت کرده، تا فشار ۵ اتمسفر در برابر نفوذ آب مقاومت می‌کند، از جی‌پی‌اس داخلی، سنسور ضربان قلب، بلوتوث ۵ بهره می‌برد و با هر بار شارژ باتری آن تا ۲۰ روز دوام می‌آورد.

اگرچه به نظر می‌رسد هوامی برای طراحی این ساعت هوشمند وسواس زیادی به خرج نداده ولی این موضوع برای پایین نگه داشتن قیمت آن انجام شده است. به همین خاطر این ساعت جذاب با قیمت بسیار مناسب ۱۳۹ دلاری به دست کاربران خواهد رسید.

Huami Amazfit Bip S

همان‌طور که گفتیم، هوامی متخصص ساخت ساعت‌های هوشمند ارزان‌قیمت ولی باکیفیت است و Amazfit Bip یکی از محبوب‌ترین گجت‌های این شرکت محسوب می‌شود. حالا این شرکت یک مدل ارزان‌تر از ساعت مذکور معرفی کرده که از ویژگی‌های جذابی هم بهره می‌برد. Amazfit Bip S تا فشار ۵ اتمسفر در برابر نفوذ آب مقاومت می‌کند، باتری آن در کمال تعجب تا ۴۰ روز دوام می‌آورد و نمایشگر باکیفیت آن حتی زیر نور مستقیم خورشید هم خوانایی خود را حفظ می‌کند.

در نهایت باید بگوییم که برای خرید چنین گجتی باید فقط مبلغ ۷۰ دلار بپردازید که به همین خاطر برای قرار دادن آن در فهرست بهترین ساعت های هوشمند CES 2020 هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد.

Coolpad Dyno 2

شرکت کول‌پد در نمایشگاه CES 2020 صرفا از یک گوشی ۵G ارزان‌قیمت رونمایی نکرد بلکه باید به معرفی ساعت هوشمند مختص کودکان به نام Coolpad Dyno 2 اشاره کنیم. این ساعت ویژگی‌هایی مانند اینترنت ۴G، ردیابی موقعیت مکانی، مناطق امن و ارسال پیام صوتی و متنی به ارمغان می‌آورد. البته این ساعت نسبت به نسل قبلی از تراشه بهتر و عمر بالاتری بهره می‌برد که تجربه کاربری را بهبود می‌بخشند. در نهایت باید به قیمت این گوشی اشاره کنیم که با قیمت ۱۹۰ دلار از آوریل ۲۰۲۰ به دست مشتریان می‌رسد.

