اگر طرفدار پروپاقرص تلویزیون‌ها هستید، پس احتمالا هر ساله نمایشگاه CES را با دقت دنبال می‌کنید. در این نمایشگاه جذاب‌ترین محصولات تکنولوژی شرکت‌های مختلف معرفی می‌شود و یک بخش همیشگی آن، مربوط به تلویزیون‌ها است. در این میان شرکت‌های سازنده تلویزیون‌ها در چنین نمایشگاه‌هایی معمولا رویکرد مشابهی را اتخاذ می‌کنند. امسال هم سازندگان تلویزیون‌ها به غیر از معرفی تلویزیون‌های ۸K و ۴K مطابق معمول از مدل‌های عجیب‌وغریبی هم رونمایی کردند. در هر صورت در ادامه به بهترین تلویزیون های نمایشگاه CES 2020 نگاهی می‌اندازیم.

ال‌جی ۸K NanoCell

ال‌جی در نمایشگاه CES 2020 از تلویزیون ۸K NanoCell رونمایی کرد که از پردازنده هوشمند A9 برای کارهایی مانند افزایش رزولوشن، تقویت رنگ و بهبود کیفیت صدا بهره می‌برد. این تراشه با بهره‌گیری از تکنولوژی یادگیری عمیق و دسترسی به پایگاه داده گسترده می‌تواند کیفیت محتوا را بهینه کند و تجربه کاربری را بهبود ببخشد. این تلویزیون در برخی بازارها با دستیار صوتی گوگل اسیستنت و الکسا آمازون ارائه می‌شود و کاربران برای خرید آن از بین مدل‌های ۷۵ و ۶۵ اینچی حق انتخاب دارند. ال‌جی اعلام کرده این تلویزیون را به زودی روانه‌ی بازار می‌کند ولی در مورد قیمت آن اظهارنظر نکرده است.

ال‌جی Signature OLED R

اگر در حساب بانکی خود حدود ۶۰ هزار دلار پول اضافی دارید و می‌خواهید آن را برای یک تلویزیون بسیار پیشرفته و جذاب هزینه کنید، تلویزیون ۶۵ اینچی Signature OLED R را به شما توصیه می‌کنیم. مهم‌ترین مشخصه این تلویزیون انعطاف‌پذیر این است که به طور کامل در محفظه موردنظر جمع می‌شود تا فقط در مواقع موردنظر بتوانید این پنل را پدیدار کنید. علاوه بر این، این مدل می‌تواند بر روی سقف نصب شود تا به‌صورت پرده پروژکتور پایین بیاید. اگرچه این تلویزیون سال گذشته در نمایشگاه CES 2019 معرفی شد، ولی مدل جدید آن دارای پردازنده تازه‌نفس A9 است و این یعنی از برخی ویژگی‌های جذاب تلویزیون NanoCell بهره می‌برد. ال‌جی در مورد این تلویزیون هم تاریخ عرضه مشخصی اعلام نکرده است.

ال‌جی ۴K CX OLED

ال‌جی برای این محصول ایده‌ی جالبی را عملی کرده و به همین خاطر به‌عنوان یکی از بهترین تلویزیون های CES 2020 در این فهرست قرار گرفته است. این شرکت با ترکیب مانیتور گیمینگ و مجموعه امکانات یک تلویزیون توانسته محصول مناسبی برای این دو حوزه تولید کند. به همین خاطر کاربران با خرید یک محصول، می‌توانند از یک تلویزیون جذاب و هم‌زمان مانیتور گیمینگ بهره ببرند. در ضمن این نخستین باری است که یک تلویزیون اولد ال‌جی از رزولوشن ۴K بهره می‌برد. همچنین گیمرها به سادگی می‌توانند تنظیمات مختلف این تلویزیون را بهبود تجربه کاربری تغییر دهند. این محصول با قیمت پایه ۱۵۰۰ دلاری روانه‌ی بازار می‌شود و تاریخ عرضه آن اعلام نشده است.

سامسونگ Q950TS

تلویزیون Q950TS جدیدترین پرچم‌دار سامسونگ در زمینه تلویزیون‌ها است و یکی از بهترین تلویزیون های نمایشگاه CES 2020 محسوب می‌شود. مهم‌ترین مشخصه آن هم حذف حاشیه‌های پنل این محصول است که فقط در بخش پایینی می‌توان حاشیه‌ی بسیار باریکی را مشاهده کرد. به همین خاطر این تلویزیون موفق شده نسبت ۹۹ درصدی نمایشگر به بدنه را عملی کند.

این تلویزیون ۸۵ اینچ ۸K از نمایشگر LCD بهره می‌برد و پردازنده قدرتمند آن هم می‌تواند محتواهای مبتنی بر رزولوشن‌های مختلف را با بهره‌گیری از هوش مصنوعی به ۸K برساند. در رابطه با قیمت و تاریخ عرضه این محصول هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است.

سامسونگ Sero

در نمایشگاه CES در کنار محصولات جذاب، همواره محصولات عجیب‌وغریبی هم معرفی می‌شوند. در این میان باید به تلویزیون Sero شرکت سامسونگ اشاره کنیم که می‌توان جهت‌گیری آن را تغییر داد. به همین خاطر برای مشاهده محتوای اینستاگرام، تیک‌تاک و دیگر محتواهای عمودی این تلویزیون می‌چرخد تا به‌صورت عمودی قرار بگیرد. علاوه بر این، تلویزیون مذکور به‌صورت خودکار با توجه به محتوای گوشی می‌تواند جهت‌گیری خود را تنظیم کند. اندازه پنل آن به ۴۳ اینچ می‌رسد و اسپیکر هم در استند آن تعبیه شده است. این تلویزیون ۴K قرار است در سال جاری روانه‌ی بازار شود و قیمت آن هنوز مشخص نیست.

سونی Z8H

در بین بهترین تلویزیون های CES 2020 نباید نام سونی Z8H را از قلم بیندازیم. این تلویزیون که در دو اندازه ۸۵ و ۷۵ اینچ معرفی شده، از پنل LED و پردازنده X1 Ultimate بهره می‌برد و کاربران می‌توانند نور پس‌زمینه یا بک‌لایت را تنظیم کنند. یکی دیگر از امکانات این تلویزیون «فریم توییتر» نام دارد که عملا با لرزاندن قاب، صدا تولید می‌کند تا کاربران حس انتشار صدا از جانب نمایشگر را تجربه کنند. از دیگر امکانات آن می‌توانیم به رزولوشن ۸K و پشتیبانی از دستیارهای دیجیتالی گوگل اسیستنت و الکسا آمازون اشاره کنیم.

ویزیو کوانتوم ایکس

شرکت آمریکایی ویزیو اخیرا با عرضه تلویزیون‌های باکیفیت مقرون به صرفه سروصدای زیادی ایجاد کرده است. این شرکت در نمایشگاه CES 2020 هم دست پر ظاهر شد و از بین تلویزیون‌های مختلف باید به تلویزیون اولد کوانتوم ایکس اشاره کنیم که در سه اندازه ۸۵، ۷۵ و ۶۵ اینچ روانه‌ی بازار می‌شود. این تلویزیون که مبتنی بر فناوری کوانتوم دات است، طیف نور و رنگ وسیع‌تری را نمایش می‌دهد و کلیت روشنایی آن حداکثر به ۸۰۰ نیت می‌رسد که در بخش‌های مختلف می‌توان حداکثر روشنایی ۳۰۰۰ نیت را هم تجربه کرد. در ضمن قرار است از طریق انتشار آپدیت نرم‌افزاری، قابلیت‌هایی مانند رفرش ریت متغیر و نمایش رزولوشن ۴K با سرعت ۱۲۰ هرتز برای این تلویزیون ارائه شود.

بیشتر بخوانید: معرفی بهترین ساعت‌های هوشمند نمایشگاه CES 2020

منبع: Android Authority

The post مروری بر بهترین تلویزیون‌های معرفی شده در نمایشگاه CES 2020 appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala