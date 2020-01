بخش موبایل ال جی از لحاظ مالی وضعیت خوبی ندارد و این روند از چند سال قبل آغاز شده است. با این حال طی ۱۲ ماه گذشته، این بخش به تدریج موفق به کاهش هزینه‌ها شده و حالا ال جی اعلام کرده که امیدوار است بخش موبایل این شرکت در آینده نزدیک به سودآوری برسد.

مدیرعامل جدید ال‌جی الکترونیکس در نمایشگاه CES 2020 اعلام کرده که آن‌ها قصد دارند بخش موبایل ال‌جی را تا پایان سال ۲۰۲۱ به یک بخش سودآور تبدیل کنند. این شرکت از طریق ارائه‌ی گوشی‌های نوآورانه و جذاب قصد دارد این هدف را عملی کند. اگرچه جزییات این استراتژی اعلام نشده، ولی احتمالا شامل تمرکز بیشتر بر گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده خواهد بود.

در رابطه با نوآوری هم به‌نظر می‌رسد منظور این مقام ارشد نوآوری حوزه نرم‌افزاری بوده است. زیرا بر اساس گزارش‌های منتشر شده در مورد گوشی‌های V60 و G9 اثری از نوآوری در ساخت این پرچم‌داران دیده نمی‌شود. ال‌جی امیدوار بود که فناوری ۵G می‌تواند فروش گوشی‌های این شرکت را افزایش دهد. اما با توجه به آمارهای منتشر شده، فعلا سامسونگ در این زمینه بهترین عملکرد را داشته است و با فروش حدود ۷ میلیون گوشی ۵G در سال ۲۰۱۹ توانسته ۷۵ درصد از این بازار را از آن خود کند.

در سال ۲۰۲۰ هم انتظار می‌رود شرکت ال جی توجه زیادی را به عرضه گوشی‌های ۵G معطوف کند. اما برخلاف سال گذشته که تعداد این گوشی‌ها انگشت‌شمار بودند، در سال ۲۰۲۰ تقریبا تمام پرچم‌داران و بسیاری از گوشی‌های میان‌رده از فناوری پشتیبانی خواهند کرد. در هر صورت بخش موبایل ال جی برای رسیدن به سودآوری باید چالش‌های زیادی را پشت سر بگذارد.

