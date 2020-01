سامسونگ گلکسی XCover Pro با گواهی IP69 معرفی شد!

شرکت سامسونگ به تازگی یک گوشی بسیار مقاوم یا حتی می‌توانیم بگوییم یک تانک در دنیای گوشی‌ها معرفی کرده که سامسونگ گلکسی XCover Pro نام دارد. این گوشی در سکوت خبری و در کنار دو گوشی میان‌رده گلکسی A71 و A51 معرفی شد.

سامسونگ گلکسی XCover Pro نه تنها ضد آب است، بلکه در برابر افتادن از ارتفاع ۱.۵ متر و کمتر، قرار نیست آسیبی ببیند. این گوشی در حقیقت دارای گواهی IP69 است که گوشی‌های کمی تا به حال توانسته‌اند این گواهی را دریافت کنند. گواهی نظامی MIL-STD-810G نیز توسط گلکسی XCover Pro دریافت شده که این یعنی این محصول توانسته ۲۹ آزمون سخت را پشت سر بگذارد و آسیبی نبیند.

دو دکمه قابل برنامه‌ریزی روی بدنه این گوشی قرار گرفته‌اند که می‌توان از آن‌ها برای کارهای مختلفی مثل روشن کردن فلش LED استفاده کرد. همچنین نمایشگر این گوشی می‌تواند حتی با دستکش هم کار کند و اگر سطح رویی آن خیس باشد نیز همچنان حساس به لمس خواهند بود.

این گوشی مشخصا برای کسب‌وکارهایی ساخته شده که از موبایل استفاده زیادی دارند و یا از موبایل‌پوزها (mPOS) استفاده می‌کنند، ساخته شده است. این گوشی می‌تواند تمام کارهای یک موبایل پوز از اسکن بارکد‌ها گرفته تا مدیریت پرداخت و موارد این چنینی را انجام دهد و همزمان امنیت تمام اطلاعات روی گوشی هم توسط ویژگی KNOX تامین خواهد شد.

گوشی گلکسی XCover Pro از پردازنده Exynos 9611 نیرو می‌گیرد و در کنار آن، دارای چهار گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی خواهد بود. همچنین با استفاده از کارت حافظه microSD می‌توان تا ۵۱۲ گیگابایت دیگر به حافظه داخلی این گوشی اضافه کرد. این محصول با اندروید پای عرضه خواهد شد و هنوز مشخص نیست آیا اندروید ۱۰ را دریافت می‌کند یا خیر.

نمایشگر گلکسی XCover Pro اندازه ۶.۳ اینچی دارد و از نوع LCD است. رزولوشن آن هم معادل FHD+ است و یک حفره در بالا سمت چپ آن قرار گرفته که جایگاه دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی این محصول است. در بخش پشتی نیز شاهد دو دوربین هستیم که دوربین اول سنسوری ۲۵ مگاپیکسلی دارد و دوربین دوم که از نوع اولترا واید است، عکس‌های فوق عریض را با رزولوشن ۸ مگاپیکسل ثبت می‌کند.

از آن‌جایی که امکان قرارگیری سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگرهای LCD وجود ندارد، سامسونگ ترجیح سنسور اثر انگشت را با دکمه پاور ترکیب کند و در لبه سمت راست گلکسی XCover Pro قرار دهد.

باتری سامسونگ گلکسی XCover Pro ظرفیت ۴۰۵۰ میلی‌آمپری دارد و توسط پورت USB-C این گوشی شارژ می‌شود. سرعت شارژ دستگاه هم با شارژر ۱۵ واتی که در بسته‌بندی این گوشی قرار خواهد گرفت بالا است. این گوشی تقریبا ۱۰ میلی‌متر ضخامت دارد و وزن آن هم ۲۱۷ گرم است.

گوشی سامسونگ گلکسی XCover Pro قرار است تاریخ ۱۱ بهمن ماه و با قیمت تقریبی ۵۰۰ یورو عرضه شود. اولین کشوری که میزبان این محصول خواهد بود نیز کشور فنلاند است. شما درباره این گوشی و به طور کل گوشی‌های این چنینی چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post سامسونگ گلکسی XCover Pro با گواهی IP69 معرفی شد! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala