در حالی که اینتل در غیاب پردازنده‌های نسل جدید AMD، با پردازنده‌های ۱۰ نانومتری خود بر بازار پردازنده‌های لپ تاپ تسلط داشت، AMD در نمایشگاه CES 2020، از پردازنده‌های ۷ نانومتری رایزن ۴۰۰۰ مخصوص لپ تاپ رونمایی کرد تا در این بخش نیز قدرت خود را به رخ رقیب قدیمی بکشاند!

امسال برای اینتل یک سال کاملا کابوس‌ وار بود! AMD بعد از سال‌ها توانست به سلطه اینتل بر بازار پردازنده‌های کامپیوتری پایان دهد و با معماری ساخت ۷ نانومتری، اینتل را که همچنان درگیر ساخت پردازنده‌های ۱۴ نانومتری دسکتاپ است پشت سر بگذارد. پیشرفت AMD در بخش پردازنده‌های دسکتاپ به قدری سریع بود که در برخی از بازارها، این شرکت توانست از اینتل پیشی بگیرد. البته در این مسیر موفقیت‌آمیز، قیمت فوق‌العاده محصولات این شرکت را نیز نباید فراموش کرد.

AMD برای به رخ کشیدن قدرت خود، تنها نیاز داشت خود را در یک بخش نشان دهد و آن هم پردازنده‌های موبایل (مخصوص لپ تاپ) بود. در حالی که اینتل در ساخت پردازنده‌های ۱۰ نانومتری دسکتاپ عملکرد خوبی از خود نشان نداد، توانست راهی برای طراحی آن‌ها برای لپ تاپ پیدا کند و پردازنده‌های ۱۰ نانومتری Ice Lake را که سری دهم پردازنده‌های این شرکت را نیز تشکیل می‌دهند راهی بازار کند. همین مسئله نیز موجب شد در حال حاضر قدرت این بخش در دست اینتل باشد.

تا قبل از رویداد CES 2020، هیچ واکنش خاصی از AMD شاهد نبودیم. آن‌ها در رابطه با معماری Zen 2 و قابلیت‌های آن هیچ صحبتی به میان نیاوردند و طبق معمول، به سیاست صبورانه خود ادامه دادند تا اینکه دو روز پیش و در جریان رویداد CES 2020، بالاخره رایزن سری ۴۰۰۰ را با معماری Zen 2 رونمایی کردند. پردازنده‌هایی که به طرز عجیبی از توان مصرفی پایین برخوردارند! برای مثال پردازنده پرچم‌دار این شرکت با مدل ۴۸۰۰U، با در اختیار داشتن ۸ هسته و ۱۶ رشته، تنها ۱۵W توان مصرفی دارد که در نوع خود بی‌نظیر است!

هنوز هیچ صحبت خاصی در مورد توانایی این پردازنده از سوی کاربران یا شرکت‌های مختلف به میان نیامده، اما مهندسین AMD ادعا دارند این پردازنده می‌تواند پردازنده قدرتمند Ice Lake Core i7 1065G7 را در تمام زمینه‌ها، از بنچمارک Cinebench R20 گرفته تا ۳DMark، Adobe Premiere و تست‌ها و بنچمارک‌های دیگر، با اختلاف پشت سر بگذارد. البته که ادعای سنگینی است و باید در عمل ثابت شود!

با این اوصاف، صرفا عملکرد خوب یک پردازنده، حاکی از موفقیت دستگاهی که مجهز با آن روانه بازار می‌شود نیست. قدرت یک پردازنده نصف آن چیزی است که یک محصول موفق به آن نیاز دارد و مواردی دیگر از جمله مصرف انرژی، قدرت خنک کنندگی محصول، هماهنگی قطعات و مواردی از این دست نیز بسیار تاثیرگذار هستند. البته در این نکات یاد شده، مصرف انرژی تحت کنترل AMD قرار داشته و به بهترین شکل ممکن نیز طراحی شد. اما در موارد دیگر، شرکت‌های سازنده هستند که تصمیم نهایی را خواهند گرفت.

در بخش پردازنده‌های موبایل، هماهنگی و یکپارچه بودن قطعات داخلی یک سیستم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای مثال، صرفا قرار دادن یک رم ۱۶ گیگابایتی یا بیشتر در کنار یک پردازنده، قرار نیست یک لپ تاپ کارآمد را به ما تحویل دهد! انتخاب برد مناسب، سیستم خنک کننده و مواردی از این قبیل، نقش بسیار اساسی را در اسمبل یک لپ تاپ قدرتمند و کارآمد ایفا می‌کنند.

سال‌ها بود که شرکت‌های سازنده، این یکپارچه سازی را با پردازنده‌های اینتل به بهترین شکل ممکن انجام می‌دادند و اگر نخواهیم بگوییم کیفیت محصولات AMD بد بوده، باید گفت به اندازه محصولات اینتل کیفیت و کارایی نداشتند و البته این چیزی نبود که در اختیار AMD باشد. همین مسئله نیز موجب می‌شد عموم مردم با این تفکر که پردازنده‌ AMD کیفیت خوبی ندارد، خرید محصولات مجهز به پردازنده‌های اینتل را ترجیح دهند.

اما اخیرا با پیشرفت فوق‌العاده پردازنده‌های AMD، شرکت‌های بزرگ‌تری به سمت این تولید کننده صبور قدم برداشتند و از جمله آن‌ها می‌توان به مایکروسافت اشاره کرد. شرکتی که برای اولین بار در سال ۲۰۱۹، محصول برند سرفیس خود را به پردازنده‌های قدرتمند و میان‌رده رایزن مجهز کرد و خط بطلانی کشید به تمام آن تفکرات اشتباه در رابطه با این پردازنده‌ها. مایکروسافت در ساخت سرفیس لپ تاپ ۳، تمام دقت و توجه خود را بکار برد تا پردازنده‌های رایزن را با بالاترین هماهنگی و کیفیت ممکن روانه بازار کند. چون در درجه اول، سرفیس‌ها یکی از بخش‌های بسیار مهم مایکروسافت هستند و این شرکت نمی‌تواند با یک اشتباه کوچک،‌ از میزان شهرت و محبوبیت آن‌ها بکاهد.

با این اوصاف، نمی‌دانیم شرکت‌های سازنده لپ تاپ از جمله ایسوس، MSI، ایسر و … چگونه می‌توانند پردازنده‌های جدید رایزن سری ۴۰۰۰ را با بالاترین میزان هماهنگی و یکپارچه‌سازی در لپ تاپ‌های خود بکار ببرند، تا اینکه بالاخره یک دستگاه مجهز به آن روانه بازار شود. اما با توجه به قدرت بالایی که این پردازنده‌ها دارند و از آن‌جایی هم که محبوبیت پردازنده AMD بسیار در بین مردم افزایش یافته، به نظر نمی‌رسد تولیدکنندگان در طراحی یک محصول بی عیب و نقص و با کیفیت، از هیچ تلاشی فروگذار کنند.

گفته می‌شود اولین لپ تاپ مجهز به جدیدترین پردازنده‌‌ AMD در سه ماه نخست سال جاری راهی بازار خواهد شد. در ادامه می‌توانید نتایج بنچمارک و اطلاعات بیشتری از پردازنده‌های جدید این شرکت را مشاهده کنید.

