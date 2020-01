طبق گزارش یک رسانه‌ی کره‌ای، شرکت سامسونگ مطابق معمول در حاشیه نمایشگاه CES 2020 جلساتی را با نمایندگان شرکت‌های مخابراتی برگزار کرده است. در این جلسات علاوه بر رونمایی از برخی محصولاتی که هنوز معرفی نشده‌اند، ظاهرا رییس بخش موبایل سامسونگ نام پرچم‌داران جدید این شرکت را تایید کرده است.

اول از همه باید به گلکسی اس ۱۱ اشاره کنیم. به‌نظر می‌رسد شایعات مربوط به تغییر نام آن‌ها صحت دارد و رییس بخش موبایل اعلام کرده که این گوشی‌ها با نام‌های گلکسی اس ۲۰، اس ۲۰ پلاس و اس ۲۰ اولترا روانه‌ی بازار خواهند شد. علاوه بر این به نام جدیدترین گوشی تاشو سامسونگ هم اشاره شده است. این گوشی به جای گلکسی فولد ۲ با نام گلکسی Bloom معرفی می‌شود. دلیل این تغییر نام‌گذاری دقیقا مشخص نیست ولی مدیر بخش موبایل سامسونگ اعلام کرده که برای طراحی این گوشی از لوازم آرایش شرکت فرانسوی لانکوم الهام گرفته‌اند.

گلکسی Bloom هم طبق گزارش‌های مختلف در دو مدل ۴G و ۵G عرضه می‌شود. در ادامه می‌توانید تصویری از یکی از اسلایدهای ارائه‌ی این جلسه را مشاهده کنید که به نظر می‌رسد با عجله توسط یکی از حاضران ثبت شده است.

گفته می‌شود گلکسی اس ۲۰ و گلکسی بلوم هر دو از فیلمبرداری ۸K پشتیبانی می‌کنند. سامسونگ برای همه‌گیر کردن محتوای ۸K مشغول همکاری نزدیک با گوگل است و انتظار می‌رود یوتیوب بعد از معرفی این گوشی‌ها در تاریخ ۱۱ فوریه قابلیت استریمینگ ۸K را فعال کند. در حال حاضر در زمینه‌ی محتوای ۸K کمبود قابل توجهی وجود دارد و اگر تعدادی از گوشی‌های مهم ۲۰۲۰ این مشخصه را ارائه دهند، به‌زودی جای خالی چنین محتواهایی پر می‌شود.

اگرچه محتوای این گزارش با استناد به یکی از جلسات مخفی سامسونگ منتشر شده، ولی از آنجایی که سامسونگ پیش از این چنین کاری انجام داده و محتوای این گزارش هم تفاوت خیلی زیادی با دیگر شایعات ندارد، می‌توانیم آن را تا حد زیادی جدی بگیریم.

منبع: Android Authority

The post سامسونگ در یک جلسه مخفی نام جدیدترین گوشی‌های پرچم‌دار را فاش کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala