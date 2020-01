اگرچه نمایشگاه CES در چند سال اخیر عمدتا به محلی برای معرفی جذاب‌ترین لپ‌تاپ‌ها، تلویزیون‌ها و گجت‌های هوشمند خانگی بدل شده، ولی در هر صورت همچنان برخی گوشی‌های جذاب در این نمایشگاه معرفی می‌شوند. در ادامه به بهترین گوشی های نمایشگاه CES 2020 نگاهی می‌اندازیم.

وان‌پلاس کانسپت وان

بهترین گوشی نمایشگاه CES 2020 حداقل با همین شکل و شمایل احتمالا هیچ‌وقت روانه‌ی بازار نمی‌شود ولی این موضوع چیزی از جذابیت آن کم نمی‌کند. نتیجه اولین تلاش وان‌پلاس برای ساخت گوشی کانسپت یا مفهومی شباهت زیادی به وان‌پلاس ۷T دارد که سال گذشته عرضه شد. البته استفاده از چرم نارنجی رنگ در پنل پشتی و فریم آلومینیومی پر زرق‌وبرق به‌خوبی نشان می‌دهد که این یک گوشی معمولی نیست. در این میان، به لطف بهره‌گیری از شیشه الکتروکرومیک، کاربران به راحتی می‌توانند دوربین سه‌گانه این گوشی را پنهان کنند. علاوه بر این، همین شیشه می‌تواند به‌عنوان فیلتر ND هم انجام وظیفه کند تا ثبت عکس‌های جذاب‌تری امکان‌پذیر شود.

روی هم رفته، مهم‌ترین هدف وان‌پلاس از نمایش این گوشی، رونمایی از تکنولوژی شیشه الکتروکرومیک بود که البته برای تعبیه این تکنولوژی در گوشی‌های خود باید زمان بیشتری برای بهبود آن صرف کند. امیدواریم هر چه زودتر این قابلیت جذاب روانه‌ی گوشی‌های این شرکت شود.

گلکسی نوت ۱۰ لایت و اس ۱۰ لایت

سامسونگ با ساخت نوت ۱۰ لایت و اس ۱۰ لایت قصد دارد بسیاری از ویژگی‌های مهم مدل پرچم‌دار این گوشی‌ها را با قیمت کمتری به دست مشتریان برساند. گلکسی نوت ۱۰ لایت از نمایشگر ۶.۷ اینچ امولد با حفره در میان بخش فوقانی بهره می‌برد. در پنل پشتی ۳ دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دیده می‌شود که شامل دوربین‌های استاندارد، اولترا واید و تله‌فوتو هستند. این گوشی مانند دیگر گوشی‌های گلکسی نوت از قلم S Pen بهره می‌برد. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توانیم به باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و تراشه اگزینوس ۹۸۱۰ اشاره کنیم.

گلکسی اس ۱۰ لایت هم مجهز به نمایشگر ۶.۷ اینچی امولد است و در پنل پشتی آن دوربین سه‌گانه از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی و دوربین‌های اولترا واید و ماکرو تشکیل شده است. در ضمن اسنپ‌دراگون ۸۵۵ به‌عنوان قلب تپنده این گوشی انجام وظیفه می‌کند و ظرفیت باتری آن هم ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت است.

اگرچه تاریخ دقیق عرضه این گوشی‌ها اعلام نشده، ولی قیمت گلکسی نوت ۱۰ لایت از ۵۹۹ یورو آغاز می‌شود و کاربران برای خرید مدل پایه گلکسی اس ۱۰ لایت باید ۶۴۹ یورو بپردازند. روی هم رفته سامسونگ با عرضه این دو گوشی نشان داده که می‌خواهد بیش از پیش توجه کاربران طرفدار گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه را جلب کند.

TCL 10 5G

TCL از جمله شرکت‌هایی است که اگرچه گوشی‌هایی را با برندهای آلکاتل و بلک‌بری روانه‌ی بازار می‌کند، ولی خود برند TCL بیشتر به ساخت تلویزیون‌های جذاب مقرون به صرفه شهرت دارد. سال گذشته این شرکت گوشی TCL Plex را عرضه کرد و حالا قصد دارد تعداد بیشتری از گوشی‌ها را با برند خود در بازارهای بیشتری به دست مشتریان برساند.

در میان سه گوشی جدید می‌توانیم به TCL 10 5G اشاره کنیم که قرار است در فصل بهار روانه‌ی بازار شود. اگرچه TCL در مورد جزییات این سه گوشی اطلاعاتی منتشر نکرده و قرار است در نمایشگاه MWC چنین کاری انجام شود، ولی اعلام شده که هر سه مدل، حتی مدل ۵G، کمتر از ۵۰۰ دلار قیمت خواهند داشت. این قیمت پایین گوشی ۵G تا حد زیادی به تراشه اسنپ‌دراگون ۷۶۵ ارتباط دارد که از مودم یکپارچه ۵G بهره می‌برد. همین تراشه در سال ۲۰۲۰ قیمت گوشی‌های ۵G را بسیار کاهش خواهد داد.

Coolpad Legacy

اگر TCL 10 5G با قیمت کمتر از ۵۰۰ دلار گوشی قابل توجهی است، پس احتمالا یک گوشی ۵G با قیمت ۴۰۰ دلاری هم می‌تواند توجه کاربران را جلب کند. شرکت کول‌پد قصد دارد نخستین گوشی ۵G خود را با قیمت ۴۰۰ دلاری روانه‌ی بازار کند و روی هم رفته می‌توان آن را در بین بهترین گوشی های CES 2020 قرار داد. این گوشی از اسنپ‌دراگون ۷۶۵ و دوربین دوگانه شامل دوربین‌های ۴۸ و ۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد. یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هم وظیفه تأمین انرژی را بر عهده دارد. باید خاطرنشان کنیم گوشی‌های شرکت کول‌پد با وجود قیمت پایینی که دارند، از لحاظ ارائه‌ی مشخصه‌های جذاب حرفی برای گفتن ندارند و امیدواریم Legacy 5G بتواند این وضعیت را تغییر دهد.

مدل اولیه گوشی تاشو TCL

شرکت TCL قصد دارد از جریان گوشی‌های تاشو عقب نیفتد و در نمایشگاه CES 2020 هم از مدل اولیه یک گوشی تاشو رونمایی کرد. این گوشی از نمایشگر ۷.۲ اینچی بهره می‌برد ولی مقامات این شرکت اعلام کرده‌اند که مشغول بررسی ۳۰ تا ۴۰ طرح مختلف گوشی تاشو هستند تا در انتها یکی از این طرح‌ها برای گوشی تاشو رسمی این شرکت انتخاب شود. در این میان به نظر می‌رسد گوشی‌های تاشو عمودی توجهات زیادی را جلب کرده‌اند و شاید TCL هم گجت مبتنی بر چنین طرحی را روانه‌ی بازار کند.

این کمپانی سال گذشته در جریان نمایشگاه MWC از چند گوشی تاشو مبتنی بر طراحی‌های مختلف رونمایی کرد و همین موضوع نشان می‌دهد این فناوری اهمیت زیادی برای TCL دارد. به همین خاطر با توجه به اینکه به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۰ بالاخره شاهد عرضه نخستین گوشی تاشو TCL خواهیم بود، این شرکت به احتمال زیاد گوشی تاشو جذابی را روانه‌ی بازار می‌کند.

گوشی هایسنس با نمایشگر جوهر الکترونیکی رنگی

نمایشگرهای مبتنی بر فناوری جوهر الکترونیکی انرژی بسیار اندکی مصرف می‌کنند ولی به دلیل سیاه‌وسفید بودن و دیگر ضعف‌ها عمدتا به‌عنوان کتابخوان الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این میان، شرکت هایسنس در نمایشگاه CES 2020 از یک گوشی مجهز به نمایشگر جوهر الکترونیکی رنگی رونمایی کرد.

البته این اولین تلاش شرکت هایسنس در این حوزه محسوب نمی‌شود و سال گذشته هم هایسنس ۵ معرفی شد که از نمایشگر جوهر الکترونیکی سیاه و سفید بهره می‌برد. اما رنگی بودن این نمایشگر جدید، اگرچه نمی‌توان از آن برای تماشای ویدیو یا اجرای بازی‌ها استفاده کرد، جذابیت آن را افزایش می‌دهد. در این میان هایسنس اعلام کرده که نمایشگر جدید نسبت به نسل‌های قبلی از لحاظ رفرش ریت هم حرف بیشتری برای گفتن دارد.

هنوز معلوم نیست که آیا این گوشی اصلا روانه‌ی بازار می‌شود یا نه زیرا حتی نام آن هم اعلام نشده است. در هر صورت نمایشگاه CES 2020 مکان مناسبی برای ارائه‌ی تکنولوژی‌های نوآورانه است و گوشی مبتنی بر نمایشگر جوهر الکترونیکی رنگی یکی از گجت‌های قابل توجه این نمایشگاه محسوب می‌شود.

منبع: Tom’s Guide

