هر سال در جریان نمایشگاه CES 2020، لپ تاپ‌های زیادی معرفی می‌شوند. اما همیشه برخی از این لپ تاپ‌ها از یک سری قابلیت‌ها و مشخصه‌های جذاب‌تری برخوردارند که آن‌ها را از سایر رقبا متمایز می‌کند. بنابراین تصمیم گرفتیم نگاهی بیندازیم به بهترین لپ تاپ‌ های CES 2020 تا ببینیم شرکت‌های سازنده چه برنامه‌ای برای آینده دارند.

معمولا در نمایشگاه CES 2020 شاهد معرفی لپ تاپ‌های زیادی هستیم، اما امسال داستان کمی متفاوت‌تر است و فاصله فناوری‌های بکار رفته چه در طراحی چه در قدرت و کیفیت قطعات به نسبت سال قبل بسیار بیشتر شده. در این رویداد از لپ تاپ‌های مجهز به سیستم‌عامل اندروید یا همان کروم بوک نیز رونمایی شد، اما در این جا به بررسی ۹ تا از بهترین لپ تاپ‌های ویندوزی می‌پردازیم که قرار است در سال جاری و با تجهیز به بهترین و جذاب‌ترین فناوری‌های روز روانه بازار شوند.

Lenovo Thinkpad X1 Fold

نمایشگرهای تاشو هنوز به صورت کامل فراگیر نشده‌اند اما با عرضه یک سری محصولات از شرکت‌هایی چون سامسونگ، هواوی، موتورولا و …، انتظار می‌رود در سال‌های نه چندان دور شاهد تولید انبوه محصولات مجهز به این فناوری باشیم.

پیش‌تر، لنوو از یک مدل مفهومی لپ تاپ مجهز به نمایشگر تاشو رونمایی کرد. اما در نمایشگاه CES 2020، لپ تاپ Lenovo Thinkpad X1 Fold رسما معرفی شد. هنگامی که این لپ تاپ به صورت کامل باز می‌شود، یک محصول ۱۳.۳ اینچی با نمایشگر اولد در اختیار خواهیم داشت که با یک جک نگهدارنده در بخش پشتی، روی زمین ثابت قرار می‌گیرد.

هنگامی که قصد جابجایی X1 Fold را داشته باشید، می‌توانید به سادگی آن را جمع کرده و همانند یک لپ تاپ معمولی کوچک، بدون هیچ گونه مشکلی از آن استفاده کنید. همراه این محصول همچنین یک صفحه کلید بلوتوثی نیز قرار دارد که بعد از جمع شدن نمایشگر، با خاصیت مغناطیسی به قسمت زیرین دستگاه متصل می‌شود تا شکل و شمایل کاملی از یک لپ تاپ را به نمایش بگذارد. مادامی که این صفحه کلید به دستگاه متصل باشد، به صورت بی‌سیم شارژ می‌شود که می‌تواند در نوع خود جالب باشد. شاید عجیب به نظر برسد اما این محصول حتی زمانی که صفحه کلید روی آن قرار دارد نیز می‌تواند جمع شود! به گفته لنوو، Thinkpad X1 Fold از قلم نیز پشتیبانی می‌کند.

در ساخت بدنه Thinkpad X1 Fold از یک بک پلیت آلومینیومی استفاده شده که به کاربر اجازه می‌دهد در حالی که فشار (معقول) روی نمایشگر وارد شده، آن را باز و بسته کند. این محصول از نظر سخت‌افزاری آنچنان قدرتمند نیست و به همراه ۸ گیگابایت رم، ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی و پردازنده‌ای از سری Lakefield اینتل با هسته‌های هیبریدی مجهز شده است. پردازنده گرافیکی مجزایی برای این محصول در نظر گرفته نشده که خب برای چنین محصولی، عدم وجود گرافیک قابل پیش‌بینی بود.

معمولا نمایشگرهای تاشو ارزان قیمت نیستند و ThinkPad X1 Fold نیز از این قاعده مستثنی نیست! این محصول با قیمت پایه ۲.۴۹۹ دلار روانه بازار خواهد شد که اگرچه گران است، اما منطقی است! چرا که تقریبا ۵۰۰ دلار از گوشی تاشو گلکسی فولد سامسونگ گران قیمت‌تر است!

Acer Concept D7 Ezel

بهترین لپ تاپ‌ های CES 2020 اما به نظر می‌رسد که از شرکت ایسر باشند! لپ تاپ‌های ایسر را در نمایشگاه CES 2020 دو مدل Acer Concept D7 Ezel و Acer Concept D7 Ezel Pro تشکیل داده و با هدف جذب هنرمندهای دیجیتال و مهندسین، طراحی شده‌اند. ویژگی شاخص این محصول، نمایشگر گردان آن است که در هر جهت، بنا به استفاده کاربران می‌چرخد. سوا از شکل معمول لپ تاپ، اگر نمایشگر را به جلو هدایت کنید، می‌توانید به کمک لولاهای نگهدارنده، آن را به سمت بالا هدایت کنید تا به سادگی به صفحه کلید نیز دسترسی داشته باشید. این محصول همچنین به یک قلم دیجیتالی Wacom EMR نیز مجهز شده تا کار طراحی روی نمایشگر ۱۵.۶ اینچی ۴K آن، لذت بخش‌تر و کاربردی‌تر باشد.

سخت‌افزار این محصول را یک پردازنده نسل ده اینتل از سری H تشکیل داده که بسته به مدل‌های مختلف، تا ۳۲ گیگابایت رم و ۲ ترابایت حافظه SSD از نوع NVMe PCIe نیز آن را همراهی می‌کند. شاید بتوان نقطه قوت این محصول را مجهز شدن آن به گرافیک‌های فوق‌العاده قدرتمند RTX 2070 و RTX 2080 دانست که در حال حاضر جدیدترین گرافیک‌های شرکت انویدیا به حساب می‌آیند.

این محصول در بخش اتصالات نیز حسابی تنوع دارد و با دو پورت تاندربولت ۳، اسلات کارت حافظه، یک DisplayPort 1.4 و HDMI 2.0، روانه بازار می‌شود. در مدل پرو اما یک سری قابلیت‌های بیشتر نیز اضافه شده که از جمله آن‌ها می‌توان به استفاده از پردازنده زئون اینتل، گرافیک Quadro RTX انویدیا، پشتیبانی از رم ECC و ویندوز ۱۰ نسخه پرو نام برد. لازم به ذکر است که این دو محصول از نظر ظاهر هیچ تفاوت خاصی با یکدیگر ندارند.

Acer ConceptD 7 Ezel و نسخه پرو آن در شمال آمریکا و اروپا راهی بازار خواهند شد اما زمان انتشار آن‌ها مشخص نیست. محصول استاندارد در مدل پایه، ۲.۶۹۹ دلار قیمت خواهد داشت که این مقدار برای مدل پرو به ۳.۰۹۹ دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:‌ با بهترین گوشی‌های نمایشگاه CES 2020 آشنا شوید

Dell XPS 13

لپ تاپ‌های سری XPS 13 کاملا در میان کاربران آشنا هستند و از طرفداران زیادی نیز برخوردارند. با معرفی سری جدید این محصولا نیز بروزرسانی‌های بهتر و بیشتری راهی این لپ تاپ‌ها شد. Dell XPS 13 9300 با یک طراحی جدید نسبت به محصولات سری خود معرفی شد که از یک نمایشگر ۱۳.۴ اینچی با نسبت تصویر ۱۶:۱۰ بهره می‌برد و از حاشیه‌های بسیار کمی نیز برخوردار است.

نمایشگر این محصول به صورت کلی ۲ درصد کوچکتر از نمایشگری است که در مدل قبلی XPS 13 استفاده شده و صفحه کلید و ترک پد بزرگ‌تری نیز دارد. در بخش سخت‌افزار نیز شاهد استفاده از قطعات قدرتمندی هستیم. دل، لپ تاپ‌ جدید خود را به پردازنده نسل ده اینتل مجهز کرده که در سه مدل i3/i5/i7، تا ۳۲ گیگابایت رم و ۲ ترابایت حافظه SSD در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت.

در بین این مدل‌ها، کاربران می‌توانند از نمایشگر‌هایی با کیفیت Full HD و ۴K، یکی را انتخاب کنند که البته باید به این نکته اشاره کنیم که در مدل ۴K، صفحه نمایش مات وجود ندارد و فقط لمسی است. اما در مدلی مجهز به نمایشگر Full HD، هم نمایشگر مات و هم لمسی برای انتخاب وجود خواهد داشت.

در بخش پورت‌ها نیز شاهد استفاده از یک جفت USB-C تاندربولت ۳، یک جک ۳.۵ میلی‌متری صدا و اسلات میکرو اس‌دی هستیم که پاسخ‌گوی اکثر نیازهای کاربران خواهد بود. لپ تاپ XPS 13 هم اکنون با قیمت تقریبا ۱۰۰۰ دلار در دسترس قرار دارد اما مدلی از آن که مجهز به لینوکس است، در تاریخ ۴ فوریه (۱۵ بهمن) با قیمت ۱.۱۱۹ دلار راهی بازار خواهد شد.

Dell Concept Ori

Dell Concept Ori تا حدود زیادی به لپ تاپ لنوو X1 Fold شبیه است. این لپ تاپ ۱۳ اینچی، از نمایشگری ۱۳ اینچی، با کیفیت +QHD بهره‌ می‌برد که در موارد لزوم، می‌توان آن را همانند یک گوشی تاشو جمع کرد تا به اندازه یک کتاب معمولی درآید. اگرچه کمی چین خوردگی در بخش میانی دستگاه دیده می‌شود، اما آنقدرها آزاردهنده نیست.

متاسفانه در رابطه با مشخصات فنی این محصول اطلاعات زیادی در اختیار نداریم اما از ظاهر آن مشخص است که در حال حاضر هیچ صفحه کلیدی برای آن وجود دارد که می‌توان آن را یک نقطه اختلاف با محصول لنوو و یک نقطه ضعف تلقی کرد. البته با عرضه رسمی این محصول، قطعا شاهد فروش صفحه کلید به عنوان لوازم جانبی این محصول خواهیم بود.

مسئولین شرکت دل در مصاحبه‌ای اعلام کردند امکان فروش گسترده این محصول وجود دارد اما فعلا این یک طرح مفهومی است و مشخص نیست چه زمانی رسما وارد بازار می‌شود. اگرچه نمی‌توان این محصول را جز محصولات تاشو بازار معرفی کرد، اما اینکه می‌بینیم یک شرکت دیگر نیز به جمع حامیان این فناوری پیوسته، بسیار خبر خوشحال کننده‌ای است.

Dell Concept Duet

لپ تاپ Dell Concept Duet بسیار شبیه به سرفیس نئو، محصول مورد انتظار مایکروسافت است. با این تفاوت که نماینده دل همانند محصول قبل، یک طرح مفهومی است و به این زودی‌ها شاید نتوانیم آن را در بازار مشاهده کنیم.

این دستگاه از بیرون کمی شبیه به Dell XPS 13، محصول ۲ در ۱ دل بوده و حتی اندازه نمایشگر Full HD آن‌ها نیز ۱۳.۴ اینچ است. اما در بخش داخلی لپ تاپ، از همان صفحه کلید تفاوت آغاز می‌شود. جایی که این محصول از یک نمایشگر دوم نیز در زیر صفحه کلید بهره می‌برد که جلوه زیبایی به آن می‌دهد.

حین معرفی این دستگاه، ویدئویی از یک کنفرانس در نمایشگر اصلی به نمایش درآمد در حالی که این امکان وجود داشت تا با یک قلم مخصوص، در نمایشگر دوم نیز نوت برداری کرد. همچنین می‌توان این محصول را به عنوان یک کتاب الکترونیکی نیز مورد استفاده قرار داد که هر نمایشگر آن چیز مجزایی را به تصویر می‌کشد.

خوشبختانه این لپ تاپ یک صفحه کلید نیز به همراه دارد که می‌توان آن را درست بالای نمایشگر ثانویه متصل کرد. اندازه این صفحه کلید نیز به اندازه‌ای کوچک شده تا هم تایپ با آن آسان باشد، هم فضای کافی برای کار با نمایشگر ثانویه و ترک‌پد در اختیار کاربر قرار گیرد.

Intel Horseshoe Bend prototype

ظاهرا نمایشگاه CES 2020، حداقل در بخش لپ تاپ‌/تبلت، به انحصار محصولات تاشو درآمده که این مسئله حتی پای اینتل را نیز به بازی باز کرده است! Horseshoe Bend نام محصول جدید اینتل بوده که یک محصول مفهومی با نمایشگری ۱۷ اینچی است. البته این در صورتی است که لپ تاپ را کاملا باز کنید. حتی پایه نگه‌دارنده‌ای نیز برای آن در نظر گرفته شده که آن را شبیه به یک کامپیوتر یکپارچه می‌کند.

اینتل این محصول را به گونه‌ای طراحی کرد که می‌توان در یک بخش آن به هنگام تا شدن،‌ فیلم یا ویدئو مشاهده کرد و در بخش دیگر، نوشته‌ای را مطالعه کرد. در بخش سخت‌افزار، Horseshoe Bend به یک پردازنده از سری مورد انتظار Tiger Lake مجهز شده که مدل دقیق آن مشخص نشده است. همچنین در رابطه با مشخصات دیگر این محصول نیز اطلاعات زیادی در اختیار نداریم.

تجربه کاربری این لپ تاپ نباید با دیگر لپ تاپ‌های تاشو فرق خاصی داشته باشد. جز اینکه یک نمایشگر بزرگ ۱۷ اینچی در این محصول باعث شده چه در حالت کاملا باز و چه در حالت جمع شده، اندازه بسیار مناسبی در اختیار کاربران قرار گیرد.

Asus Rog Zephyrus G14

Asus ROG Zephyrus G14 یک لپ تاپ گیمینگ از شرکت خوشنام ایسوس است که قدرت بسیار بالایی را در یک محصول با ضخامت تنها ۱۷.۹ میلی‌متر و وزن ۱.۵۸ کیلوگرم جای داده است و می‌توان آن را بعد از نمایندگان قدرتمند ایسر، بهترین لپ تاپ CES 2020 دانست! از مشخصه‌های جالب این دستگاه، استفاده از لولاهای ErgoLift است که باعث می‌شود حین باز بودن لپ تاپ، قسمت زیرین کمی از پایین فاصله داشته باشد؛ مسئله‌ای که می‌تواند به خندک کنندگی آن کمک شایانی کند.

جذاب‌تر از این لولاها، یک بخش نورپردازی انتخابی است که با ظرافت خاصی در پنل پشتی نمایشگر این محصول تعبیه شده و ۱۲۱۵ عدد LED کوچک را شامل می‌شود. این LED های جذاب می‌توانند متن، انیمیشن‌های خاص و جلوه‌های گرافیکی زیبایی را به نمایش در بیاورند. این قابلیت، قطعا ROG Zephyrus G14 را در بین رقبا به یک اولویت و انتخاب جذاب‌تر بدل خواهد کرد.

در بخش سخت‌افزار، ایسوس دست بالا را داشت و از Ryzen 7 4800HS، جدیدترین پردازنده‌ AMD با لیتوگرافی ۷ نانومتری،‌ به عنوان قلب تپنده این محصول استفاده کرده که از توان مصرفی بسیار پایینی برخوردار است و در عین حال، با بهره‌مندی از ۸ هسته و ۱۶ رشته پردازشی X86، کیفیت و قدرت پردازشی آن‌ نیز بسیار بالاست و می‌توان در انجام بازی‌های روز و انجام کارهای مختلف روی آن‌ حساب کرد.

نمایشگر ۱۴ اینچی این محصول، از نرخ تازه سازی تصویر ۶۰ هرتز پشتیبانی می‌کند،‌ اما خوشبختانه گزینه‌ای با نمایشگر ۱۲۰ هرتز نیز برای انتخاب در دسترس قرار خواهد داشت. این محصول به ۳۲ گیگابایت رم با سرعت ۳۲۰۰ مگاهرتز و ۱ ترابایت حافظه SSD از نوع M.2 NVMe PCIe 3.0 مجهز شده که در کنار یک گرافیک بسیار قدرتمند RTX 2060 با ۶ گیگابایت حافظه اختصاصی، از عهده تمام فعالیت‌هایی که به آن محول می‌کنید به خوبی برمی‌آید و در انجام بازی‌های روز با اعمال تنظیمات بالا نیز شما را ناامید نخواهد کرد.

دو پورت USB-A، یک پورت HDMI، درگاه USB Type C و جک ۳.۵ میلی‌متری صدا، مجموعه پورت‌ها و اتصالات این محصول را تشکیل می‌دهند که برای یک استفاده حرفه‌ای، کافی به نظر می‌رسد. Asus ROG Zephyrus G14 در نیمه اول سال ۲۰۲۰ اما در روزی نامشخص، راهی بازار خواهد شد. محدوده قیمتی این محصول نیز هنوز اعلام نشده است.

بیشتر بخوانید: AMD از پردازنده‌های قدرتمند رایزن ۴۰۰۰ مخصوص لپ تاپ رونمایی کرد

Lenovo ThinkBook Plus

محصول جدید لنوو که تحت عنوان ThinkBook Plus در نمایشگاه CES 2020 رونمایی شد، در هنگام باز شدن دقیقا حس و حال یک لپ تاپ معمولی را به کاربر القا می‌کند. اما نکته منحصر بفرد در رابطه با آن دقیقا جایی خود را نشان می‌دهد که لپ تاپ را می‌بندید. درست در قسمت پشتی نمایشگر، یک نمایشگر e-ink (جوهر الکترونیکی) ثانویه ۱۰.۸ اینچی تعبیه شده که تنها یک رنگ دارد.

این نمایشگر ثانویه می‌تواند ایمیل، تاریخ، یا مواردی از این دست را برایتان به نمایش بگذارد. همچنین می‌توانید در آن،‌ فایل pdf نیز مطالعه کنید که آن را به یک بخش فوق‌العاده کاربردی تبدیل می‌کند. همچنین می‌توان با استفاده از یک قلم (stylus) نیز روی آن یادداشت برداری کرد که این یادداشت‌ها به صورت خودکار در برنامه‌های نوت از قبیل OneNote مایکروسافت ذخیره خواهند شد. علاوه بر این‌ها، می‌توان با استفاده از برنامه Kindle آمازون، روی این نمایشگر به خواندن کتاب الکترونیک مشغول شد و یا حتی از طریق اسکایپ تماس برقرار کرد.

این محصول شگفت‌انگیز به یک نمایشگر ۱۳.۳ اینچی، یک پردازنده Core i7 نسل ده اینتل با مدل نامشخص، ۸/۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی مجهز شده و برای تغذیه، از یک باتری نسبتا مناسب با توانایی روشن نگه داشتن دستگاه تا ۱۰ ساعت بهره می‌برد. این محصول همچنین ۱.۴ کیلوگرم وزن داشته و از دو پورت USB-A، یک پورت USB-C و یک پورت HDMI 1.4 برخوردار است.

لپ تاپ ThinkBook Plus در ماه مارس ۲۰۲۰، با قیمت ۱.۱۹۹ دلار راهی بازار خواهد شد.

Samsung Galaxy Book Flex Alpha

آخرین لپ تاپی که در نمایشگاه CES 2020 رونمایی شد، Galaxy Book Flex Alpha نام دارد که مشخصات سخت‌افزاری نسبتا بالایی داشته و از قیمت مناسبی برخوردار است. این محصول هم می‌تواند در نقش یک لپ تاپ ظاهر شود و هم یک تبلت که این یعنی نمایشگر این محصول می‌تواند ۳۶۰ درجه بچرخد. وزن Galaxy Book Flex Alpha بسیار پایین است و به عدد ۱.۱۷ کیلوگرم می‌رسد.

Flex Alpha یک نمایشگر ۱۳.۳ اینچی QLED FHD با وضوح تصویر ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ دارد و از یک پردازنده نسل دهم اینتل به عنوان قلب تپنده خود بهره می‌برد. این محصول از ۸/۱۲ گیگابایت رم در کنار ۲۵۶/۵۱۲/۱۰۰۰ گیگابایت حافظه داخلی نیز برخوردار است و با استفاده از یک باتری قدرتمند،‌ می‌تواند تا ۱۷.۵ ساعت روشن بماند. یک پورت USB-C، دو پورت USB-A، یک پورت HDMI و یک اسلات میکرو اس‌دی نیز مجموعه پورت‌ها و اتصالات این محصول را تشکیل می‌دهند. همچنین Galaxy Book Flex Alpha به یک وب‌کم ۷۲۰p نیز مجهز شده که برای محصولی در این سطح کافی به نظر می‌رسد.

قیمت Galaxy Book Flex Alpha از تقریبا ۸۳۰ دلار آغاز شده و انتظار می‌رود در نیمه اول سال ۲۰۲۰ میلادی در آمریکا عرضه شود.

منبع: androidauthority

The post مروری بر جدیدترین و بهترین لپ تاپ‌های نمایشگاه CES 2020 appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala