۲۰۱۹ سال قابل توجهی برای شیائومی بود. این شرکت طی عمر نسبتا کوتاه خود، در زمینه‌ی گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه تا حد زیادی بدون رقیب بوده است. اما در این سال، با وجود پدیدار شدن رقبای قدرتمند، شیائومی توانست با بهره‌گیری از نوآوری و ارائه‌ی ویژگی‌های جذاب باز هم کاربران زیادی را راضی نگه دارد. آیا شیائومی در سال ۲۰۲۰ هم می‌تواند روند موفقیت خود را ادامه دهد؟

در کنار تمرکز بیشتر بر گوشی‌های پرچم‌دار، شیائومی در زمینه‌ی سرویس‌های مالی هم فعالیت‌های تازه‌ای را آغاز کرده و در محدوده‌های قیمت مختلف تلاش کرده که بیش از پیش گوشی‌های ارزان‌تری را عرضه کند. در سال گذشته شیائومی بیش از ۲۰ گوشی جدید عرضه کرد و اگر مجموعه گجت‌های متنوع این شرکت در سال ۲۰۱۹ را به حساب آوریم، در این سال بسیار فعال بوده و شیائومی باید این روند را در سال ۲۰۲۰ هم ادامه دهد.

این شرکت که وارد دهمین سال فعالیت خود می‌شود، باید با رقبای بسیار قدرتمندی دست و پنجه نرم کند که برای گرفتن سهم بازار شیائومی در بازارهای کلیدی شمشیر را از رو بسته‌اند. در این مطلب در کنار مرور فعالیت‌های شیائومی در سال ۲۰۱۹، به‌صورت مختصر و مفید به استراتژی‌های احتمالی شیائومی در سال ۲۰۲۰ نگاهی می‌اندازیم.

اعداد بزرگ اهداف مهم را ترسیم می‌کنند

شیائومی از جمله شرکت‌هایی است که همواره روند رو به رشدی دارد و در سال ۲۰۱۹ هم کاهش سرعت رشد این شرکت دیده نمی‌شود. در حالی که این شرکت در بازار مهم هند به ثبات مناسبی دست پیدا کرده و از سهم بازار ۲۶ درصدی بهره می‌برد، در بازار اروپا توانسته بیشترین مقدار رشد را پشت سر بگذارد. بر اساس گزارش شرکت تحقیقاتی کانالیس، شیائومی پنجمین شرکت بزرگ سازنده گوشی در اروپا محسوب می‌شود. در سه‌ماهه سوم ۲۰۱۹، این شرکت توانسته ۵.۵ میلیون گوشی را به فروش برساند و سهم بازار ۱۰.۵ درصدی را از آن خود کند. به همین خاطر، در این مدت در رتبه چهارم این بازار بعد از اپل قرار گرفته است.

شیائومی در سال ۲۰۲۰ باید با چالش‌های زیادی روبرو شود زیرا شرکت‌های تازه‌نفسی مانند ریلمی در بازارهای مختلف می‌خواهند سهم بازار خود را افزایش بدهند. اگرچه مشکلات متعدد هواوی باعث شده که شرکت‌های گوناگون فرصت ایدئالی برای رشد پیدا کنند، شیائومی هم با عرضه گوشی‌های ۵G در محدوده‌های قیمت گوناگون باید تلاش کند این فرصت را از دست ندهد. علاوه بر این، انتظار می‌رود شیائومی در بازار اروپا و دیگر مناطق به گسترش نفوذ خود ادامه دهد.

در بازار هند، برند ریلمی موفق شده ۱۶ درصد از سهم بازار را به دست بیاورد و رشد ۴۳۳ درصدی نسبت به سال قبل تجربه کند. این موضوع که برند ریلمی از مه ۲۰۱۸ به وجود آمده، این رشد را شگفت‌انگیزتر می‌کند. در همین حین، شیائومی که از ۵ سال قبل در این بازار حضور دارد، توانسته ۲۶ درصد از سهم این بازار را تصاحب کند.

در میان این تعداد رقبای قدرتمند، شیائومی به ناچار باید در زمینه سخت‌افزار، طراحی و از همه مهم‌تر قیمت حرف زیادی برای گفتن داشته باشد. بخش مهمی از موفقیت ریلمی به لطف توجه به همین نکات محقق شده است. در این میان باید به بازار مهم آمریکای شمالی هم اشاره کنیم. شیائومی تا حالا در این بازار فقط برخی گجت‌های متنوع خود را عرضه کرده ولی در زمینه ارائه‌ی گوشی‌های هوشمند وارد عمل نشده است.

شیائومی در اوایل فعالیت خود، متهم به کپی‌برداری گسترده از آیفون می‌شد که البته حق با منتقدان این شرکت بود. اما این شرکت چه از لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به بلوغ رسیده و توانسته رویکرد موردنظر خود را عملی کند. در بازار آمریکای شمالی، گوشی‌های میان‌رده جذاب چندان دیده نمی‌شوند و شیائومی در سال ۲۰۲۰ باید به دنبال ورود به این بازار باشد.

آینده درخشان پرچم‌داران مقرون‌به‌صرفه

اگرچه مهم‌ترین نقطه قوت شیائومی در زمینه‌ی گوشی‌های میان‌رده ارزان‌تر از ۳۰۰ دلار محسوب می‌شود، اما مانند هر برند دیگری، می‌خواهد در بازار گوشی‌های پرچم‌دار هم جایگاه محکمی برای خود ایجاد کند. هرچند سری گوشی‌های می میکس واکنش‌های ضد و نقیضی را دریافت کرده‌اند و به صورت محدود در بازارهای مختلف روانه‌ی بازار شده‌اند، اما موفقیت پوکوفون F1 در سال ۲۰۱۸ به این شرکت نشان داد که می‌تواند در زمینه‌ی گوشی‌های پرچم‌دار مقرون‌به‌صرفه موفقیت گسترده‌ای جلب کند. حالا، این شرکت در این زمینه تمرکز خود را به توسعه گوشی‌های سری K معطوف کرده است.

ردمی K20 و K20 پرو برای کاربرانی ساخته شده که به دنبال گوشی‌های پرچم‌دار یا میان‌رده‌های پیشرفته مبتنی بر طراحی جذاب هستند که در عین حال نمی‌خواهند پول هنگفتی برای خرید گوشی هزینه کنند. این دو گوشی روی هم رفته حضور شیائومی در محدوده قیمت ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار را افزایش دادند. البته شیائومی با عرضه ردمی K30 نشان داده که نمی‌خواهد سرعت خود را در زمینه‌ی ارائه‌ی گوشی‌ها کاهش دهد و انتظار می‌رود عرضه بین‌المللی این سری جدید از اوایل ۲۰۲۰ آغاز شود.

از دیگر گوشی‌های جذاب شیائومی برای بازارهای جهانی در سال ۲۰۲۰ می‌توانیم به می ۱۰ و می ۱۰ پرو اشاره کنیم. به نظر می‌رسد در نمایشگاه MWC 2020 از این گوشی‌ها رونمایی می‌شود و گزارش‌های مختلف حاکی از ویژگی‌های جذاب این دو گوشی هستند. از بین ویژگی‌های احتمالی، می‌توانیم به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۶۵، نمایشگر ۹۰ هرتز، پشتیبانی از ۵G، دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی و از همه مهم‌تر قیمت حدود ۵۵۰ دلاری اشاره کنیم. می ۱۰ هم ظاهرا از بسیاری از ویژگی‌های مدل پرو، البته با دوربین متفاوت، بهره می‌برد که با قیمت پایین‌تری روانه‌ی بازار می‌شود.

در سال ۲۰۱۹، بسیاری از کاربران منتظر ارائه‌ی جانشین پوکوفون F1 بودند ولی خبری از این گوشی نشد. در این میان اخبار ضد و نقضی مطرح شد و به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۰ بالاخره این گوشی ارائه می‌شود. آیا این گوشی نسخه ارزان‌تر ردمی K30 خواهد بود؟ شیائومی در سال ۲۰۲۰ با بهره‌گیری از سخت‌افزار قدرتمند K30 و بدنه ارزان‌تر می‌تواند قیمت نهایی را کاهش دهد و محصول موردنظر را به‌عنوان جانشین F1 عرضه کند.

حرکت به سمت نوآوری‌های جذاب‌تر

اگرچه گوشی‌های میان‌رده مهم‌ترین نان‌آور شرکت شیائومی هستند، اما این شرکت نمی‌خواهد ایده‌های جاه‌طلبانه خود را کنار بگذارد. با وجود اینکه گوشی‌های می میکس هیچ‌وقت موفقیت گسترده‌ای برای این شرکت به ارمغان نیاورده‌اند، اما در هر صورت به‌عنوان ویترینی برای نوآوری‌های این شرکت انجام وظیفه کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۹، این شرکت با معرفی می میکس آلفا قدم بلندتری برداشت تا نشان دهد در زمینه‌ی نوآوری اهل محافظه‌کاری نیست. این گوشی با داشتن نمایشگری که تقریبا تمام بدنه را پوشانده، بیش از اینکه گجتی کاربردی باشد، نشان‌دهنده‌ی قدرت شیائومی در طراحی و ساخت گوشی است. این گوشی که قرار بود در تعداد محدود در دسامبر ۲۰۱۹ روانه‌ی بازار شود، تا اطلاع ثانوی عرضه آن به تعویق افتاده که این موضوع به احتمال زیاد به فرایند پیچیده ساخت این گوشی برمی‌گردد.

در سال ۲۰۱۹، می میکس ۳ موفق شد در اروپا توجه کاربران علاقه‌مند به فناوری ۵G را جلب کند. شیائومی در سال ۲۰۲۰ مانند دیگر شرکت‌ها می‌خواهد توجه بسیار بیشتری به گوشی‌های ۵G نشان بدهد. مدیرعامل این شرکت مدتی قبل اعلام کرد که تمام گوشی‌های گران‌تر از مبلغ ۲۰۰۰ یوان (حدود ۲۸۰ دلار) شیائومی در این سال از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند.

یکی دیگر از حوزه‌هایی که شیائومی هنوز وارد عمل نشده، توسعه گوشی‌های تاشو است. بر اساس پتنت‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد این شرکت می‌خواهد گوشی تاشو عمودی تولید کند. اگر شیائومی بتواند گوشی تاشو جذاب با قیمت مناسبی را به دست کاربران برساند، این اقدام می‌تواند منجر به محبوبیت بیشتر گوشی‌های تاشو شود.

در سال ۲۰۱۹، شیائومی از جمله شرکت‌هایی بود که از فناوری دوربین زیر نمایشگر رونمایی کرد و در این زمینه می‌توانیم به اوپو هم اشاره کنیم. آیا شیائومی در سال ۲۰۲۰ یک پرچم‌دار همه‌فن‌حریف با دوربین زیر نمایشگر روانه‌ی بازار می‌کند؟

اهمیت زیاد سرویس‌های نرم‌افزاری

در بررسی عملکرد شیائومی نباید سرویس‌های نرم‌افزاری را از قلم بیندازیم. شیائومی در بازارهای مهمی مانند چین و هند، با کسب درآمد از طریق سرویس‌های نرم‌افزاری تا حدی می‌تواند هزینه‌های مربوط به گوشی‌های ارزان‌قیمت را جبران کند. گوشی‌های شیائومی به دلیل نمایش تبلیغات در سیستم‌عامل مورد انتقاد زیادی قرار می‌گیرند ولی در نهایت قیمت پایین گوشی‌ها باید به نوعی جبران شود. در همین زمینه باید به برند ریلمی هم اشاره کنیم که قصد دارد در رابط کاربری گوشی‌های خود تبلیغات مختلفی را نمایش دهد. با افزایش فروش گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه، درآمد دریافتی مربوط به تبلیغات و سرویس‌های نرم‌افزاری اهمیت زیادی برای شیائومی دارند.

چالش‌های پیش رو شیائومی

شیائومی در سال ۲۰۲۰ برای اتخاذ استراتژی‌های جدید باید واقعیت‌های متغیر بازار گوشی‌های هوشمند را در نظر بگیرد. با وجود اینکه شیائومی همواره اعلام می‌کند که کسب‌وکار آن شامل چندین گجت متنوع است، اما در نهایت گوشی‌های هوشمند مهم‌ترین درآمد این شرکت را تشکیل می‌دهند. این شرکت کسب‌وکار خود را حول وعده ارائه سخت‌افزار باکیفیت مقرون به صرفه بنا کرده است. در این میان، شرکت‌های مختلفی به رقیب مهمی برای شیائومی بدل شده‌اند.

ریلمی، آنر و تا حتی اوپو و ویوو نه‌تنها در زمینه سخت‌افزار و قیمت به پای شیائومی رسیده‌اند بلکه در برخی موارد از این شرکت سبقت گرفته‌اند. در این میان باید به شرکت چینی BBK اشاره کنیم که مالک شرکت‌های اوپو، ویوو، وان‌پلاس و ریلمی است. شرکت ریلمی به لطف همین پشتوانه موفق شده گوشی‌های جذابی را با قیمت‌های بسیار مناسبی روانه‌ی بازار کند. دیگر شرکت‌ها هم نمی‌خواهند از این جریان عقب بمانند.

با وجود تمام این رقبای قدرتمند، شیائومی در سال ۲۰۲۰ با بهره‌گیری از طراحی‌های جذاب، سخت‌افزار مناسب و ارائه‌ی گوشی‌های ۵G قابل توجه می‌تواند به رشد خود ادامه دهد. ساخت تعداد بیشتری از گجت‌های هوشمند خانگی و دیگر لوازم جانبی قابل توجه می‌تواند به‌عنوان مشوقی برای باقی ماندن کاربران در اکوسیستم شیائومی انجام وظیفه کنند. در هر صورت در حال حاضر شیائومی وضعیت خوبی دارد ولی مدیران شیائومی در سال ۲۰۲۰ باید مراقب رقبا باشند تا کاربران خود را از دست ندهند.

به نظر شما آیا شیائومی در سال ۲۰۱۹ عملکرد قابل توجهی داشت و می‌تواند در سال ۲۰۲۰ به روند موفقیت خود ادامه دهد؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

