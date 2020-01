ادامه تولید موتورهای بنزینی تا ۳۰ آینده؛ استراتژی کمپانی BMW مشخص شد

بازار خودروهای برقی بسیار داغ است و هر روز شاهد ارایه ابداعات و محصولات جدیدی در زمینه خودروهای برقی هستیم. به نظر می‌رسد در این شرایط خودروهای مجهز به موتورهای بنزینی و دیزلی به حاشیه رانده شده باشند. اما چنین تفکری درست نیست و این پیشرانه‌ها همچنان مطرح خواهند بود.

بی ام و بر تمامی بازار تمرکز خواهد کرد

بی ام و نیز همچون دیگر خودروسازان جهانی به دنبال ارایه محصولات مختلف الکتریکی است. چند محصول جدید این شرکت از جمله بی ام و iX3 در اواخر امسال یا سال آتی به طور رسمی رونمایی خواهند شد. اما این مساله در روند تولید پیشرانه‌های احتراق داخلی این شرکت اختلالی ایجاد نمی‌کند. بی ام و اعتقاد دارد خودروهای برقی در کوتاه مدت قادر نخواهند بود بر بازار خودرو سلطه یابند و محصولات دیزلی و بنزینی، حداقل تا چند دهه آینده بر حکومت خود در بازار خودرو ادامه خواهند داد. از این رو لازم است تا همواره محصولات جدیدی به بازار معرفی گردند.

رئیس بخش تحقیق و توسعه بی ‌ام‌ و، کلاوس فرولیچ، ضمن اعلام این خبر به طرفداران برند بی ام و اطمینان داد تولید موتورهای احتراق داخلی حداقل تا دو الی سه دهه دیگر ادامه خواهد یافت. پیشرانه‌های دیزلی که از نوع توربودیزل چهار یا شش سیلندر هستند، حداقل تا ۲۰ سال آینده و موتورهای توربوشارژر یا کم حجم بنزینی تا ۳۰ سال آینده تولید خواهند شد و بر روی خودروها نصب خواهند گردید.

تغییرات اجباری قوانین محیط زیستی

البته نباید تصور کرد که موتورهای احتراق داخلی بی ام و بدون تغییر ساخته خواهند شد. مقررات مربوط به آلایندگی هوا در سراسر جهان همواره رو به تغییر است و به خصوص در اروپا با وضع قوانین سخت‌گیرانه‌ای روبرو هستیم. قواعد جدید اتحادیه اروپا موجب شده است که تولید موتور V12‌ بی ام و متوقف شود. این پیشرانه از نوع ۶.۶ لیتری توربو دوقلوست که ۶۰۱ اسب بخار قدرت تولید می‌کند. این پیشرانه که در سدان لوکس این شرکت یعنی بی ام و سری ۷ با کد M760i نصب شده و با بهره‌گیری از سیستم چهارچرخ محرک ایکس درایو، تجربه‌ای بی‌نظیر از رانندگی را برای مالک فراهم می‌سازد.

با وجود اعداد و ارقام شگفت انگیز این موتور، قیمت بالای تیپ M760i موجب شده که خریداران چندانی این خودرو را انتخاب نکنند. به همین دلیل بی ام و سری ۷ با موتور V12 موفق نشده به پیش‌بینی‌های فروش دست یابد. همچنین تطابق یافتن این پیشرانه حجیم با مقررات آلایندگی جدید، نیازمند هزینه‌های چندهزار یورویی برای اصلاح آن است. البته تولید این پیشرانه از اکنون متوقف نشده است، اما پیش‌بینی می‌شود از سال ۲۰۲۳ به بعد این پیشرانه به تولید نرسد.

نگاهی به تغییرات موتورهای بنزینی، دیزلی و برقی بی ام و

موتورهای بنزینی و دیزلی بی ام و نیز تغییراتی را حس خواهند کرد. به گفته رئیس بخش تحقیق و توسعه بی ‌ام‌ و، تولید موتور دیزلی سه سیلندر ۱.۵ لیتری بزودی متوقف خواهد شد. این پیشرانه در نسخه‌های دیزلی بی ام و سری ۵ با کد M550d و M50d مورد استفاده قرار می‌گرفت. علاوه برآن تولید پیشرانه شش سیلندر خطی ۳ لیتری نیز تا چندین ماه دیگر متوقف خواهد شد. این پیشرانه بر روی نسخه تورینگ بی ام و سری ۵ با کد M550d نصب می‌شد و با حذف آن، تولید این نسخه نیز متوقف خواهد شد. مدل‌های دیزلی شاسی‌بلندهای بی ام و با کد X5، X6 و X7 نیز از این پیشرانه بهره می‌برند. تولید این خودروها نیز متوقف می‌شود.

از سوی دیگر پلتفرم الکتریکی جدید بی ام و از سال ۲۰۲۱ میزبان خودروهای هیبریدی شرکت باواریایی خواهد بود. این پلتفرم قابلیت پیمودن مسافت ۱۲۰ کیلومتر با هر بار شارژ را برای خودرو فراهم می‌سازد. مدل‌های هیبریدی بی ام و نسبت به خودروهای هیبریدی فعلی از مخزن سوخت بزرگتری بهره‌مند شده‌اند که حاصل آن، عدم نیاز به سوخت‌گیری چندین باره در مسافت‌های طولانی است.

به گفته کلاوس فرولیچ سال آینده بی ام و i4 به عنوان سدان هیبریدی این شرکت به بازار عرضه خواهد شد. او این خودرو را یک بی ام و سری ۳ با باتری توصیف کرد که براساس پلتفرم جدید این شرکت ساخته خواهد شد. برای شاسی‌بلندهای بی ام و X6 و X7 نیز پیشرانه مجهز به سلول سوختی پیش‌بینی شده که جایگزین پیشرانه دیزلی خواهد شد. تولید این مدل‌ها از ابتدای دهه سوم قرن بیست و یکم آغاز خواهد شد.

