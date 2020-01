شیائومی در سال ۲۰۱۸ از گوشی پوکوفون F1 رونمایی کرد که در آن دوران ارزان‌ترین گوشی مجهز به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۴۵ محسوب می‌شد و موفق شد توجه میلیون‌ها کاربر را جلب کند. از آن زمان، افراد زیادی منتظر معرفی نسل بعدی این گوشی هستند و اگرچه جانشین مجهز به اسنپ‌دراگون ۸۵۵ معرفی نکرده ولی حالا به نظر می‌رسد مدل مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۸۶۵ در آینده نزدیک به دست کاربران می‌رسد. روز گذشته، تصاویر مستندات مربوط به ثبت نام تجاری پوکو F2 منتشر شد که نشان می‌دهد شیائومی احتمالا به‌زودی از این گوشی رونمایی می‌کند.

اما در این میان، برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند که فعلا نباید این اسناد را چندان جدی بگیریم زیرا ثبت نام تجاری به خودی خود مدرک موثقی برای عرضه‌ی این گوشی محسوب نمی‌شود. در ماه‌های گذشته، گزارش‌های غیر رسمی مختلفی در مورد این گوشی منتشر شده و حتی مدیر برند پوکوفون هم اعلام کرده که در سال ۲۰۲۰ اطلاعات بیشتری در مورد این گوشی ارائه می‌دهد.

در نهایت، اگر بخواهیم واقع‌بینانه به قضیه نگاه کنیم، باید بگوییم که شیائومی برای عرضه پوکوفون F2 انگیزه جدی ندارد. یکی از اهداف شیائومی از مستقل کردن برند ردمی این بود که کاربران این نام را به‌عنوان سازنده گوشی‌های جذاب بسیار ارزان‌تر به خاطر بسپارند و شیائومی راحت‌تر بتواند در بازارهای موردنظر خود حضور گسترده‌تری داشته باشد. با توجه به اینکه همین حالا در بازار گوشی‌های هوشمند چندین برند قدیمی و جدید حضور دارند، حضور شیائومی با سه برند مختلف چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. اما اینکه چرا یک بار برای همیشه تکلیف برند پوکوفون را مشخص نمی‌کند، هنوز معلوم نیست.

منبع: GizChina

The post احتمال معرفی جانشین پوکوفون F1 شیائومی افزایش یافت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala