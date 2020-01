در ادامه سری مطالب معرفی بهترین گوشی‌های عرضه شده در سال ۲۰۱۹، در این مطلب نگاهی داریم به سطح قیمت بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان و محصولاتی که در این بازه قرار می‌گیرند. در سال‌های گذشته گوشی‌های موجود در این بازه قیمتی محصولاتی لوکس و پریمیوم با نسخه‌های خاص محسوب می‌شدند؛ اما با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و وضعیت نابه‌سامان بازار موبایل، گوشی‌های ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی در بازار امروز بیشتر پرچمداران اقتصادی و حتی برخی از میان‌رده‌ها را شامل می‌شود. تحریریه دیجی‌کالا‌ مگ در این سلسله مطالب سعی دارد تا با در نظر گرفتن عوامل مختلفی همچون قیمت، توان سخت افزاری، دسترسی آسان به محصول و میزان محبوبیت و استقبال کاربران از برندهای موجود، انتخاب را برای کاربران ساده‌تر کند.

بهترین گوشی‌ها در بازه ۵ تا ۷ میلیون

شیائومی ردمی K20 Pro Premium

مشخصات فنی: صفحه نمایش ۶.۳۹ اینچی از نوع Super AMOLED با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل و نسبت تصویر ۱۹.۵:۹

پردازنده: چیپ ۷ نانومتری اسنپ دراگون ۸۵۵ پلاس با هشت هسته پردازشی با فرکانس‌های ۲.۹، ۲.۴۲ و ۱.۸ گیگاهرتز به همراه پردازشگر گرافیکی ادرنو ۶۴۰

حافظه داخلی: ۱۲۸ و ۵۱۲ گیگابایت

حافظه رم: ۸ و ۱۲ گیگابایت

دوربین سه‌گانه با سنسورهای عریض ۴۸ مگاپیکسل، فوق عریض ۱۳ مگاپیکسل و تله‌فوتو ۸ مگاپیکسل

دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی پاپ‌آپ

باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۲۷ واتی

اندروید ۱۰ به همراه رابط کاربری MIUI 11 شیائومی

قیمت: از حدود ۶،۵ میلیون تومان

در اوایل سال ۲۰۱۹ شرکت شیائومی از گوشی هوشمند ردمی K20 رونمایی کرد که به دلیل استفاده از سخت افزار قدرتمند خیلی زود توانست توجه بسیاری از کاربران را به‌خود جلب کند و حتی با وجود دسترسی کمی دشوارتر در بازار کشورمان، کاربران ایرانی را هم به خود علاقه‌مند کرده است. اما سخت افزار تنها عامل موفقیت نماینده چینی‌ها نبود؛ این گوشی از یک نمایشگر کاملا بدون حاشیه بهره‌مند است که هیچ‌گونه بریدگی یا حفره‌ای برای دوربین سلفی در آن وجود نخواهد داشت و به‌جای آن از ساختار دوربین پاپ‌آپ برای دوربین سلفی بهره گرفته است.

مدتی بعد مدل‌های K20 Pro و k20 Pro Premium به بازار معرفی شدند که ما در دیجی‌کالا مگ تصمیم گرفتیم به دلیل بهره‌مندی مدل K20 Pro Premium از سخت افزار قدرتمند، این مدل را به عنوان گزینه‌ای شایسته معرفی کنیم. این گوشی از اسنپ دراگون ۸۵۵ پلاس بهره می‌برد، یعنی همان نسخه اورکلاک شده اسنپ دراگون ۸۵۵ که در بسیاری از گوشی‌های گیمینگ از آن استفاده شده است. هماهنگی سخت افزار و نرم افزار به‌روز در کنار قیمت بسیار پایین‌تر نسبت به رقبایی با مشخصات مشابه، می‌تواند این گوشی را به یک انتخاب مناسب برای کاربرانی تبدیل کند که به دنبال یک پرچمدار اقتصادی زیبا و قدرتمند هستند.

سخت افزار قدرتمند

نمایشگر Super AMOLED تمام صفحه

اسکنر اثر انگشت درون نمایشگر

شارژ سریع

قیمت بسیار مناسب نسبت به مشخصات

طراحی به‌روز سرعت پایین سیستم تشخیص چهره

ثبت تصویر در نور کم می‌توانست بهتر باشد

سامسونگ گلکسی A80

مشخصات فنی: صفحه نمایش: نمایشگر .۶.۷ اینچی از نوع Super AMOLED با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل و نسبت تصویر ۲۰:۹

پردازنده: چیپ ۸ نانومتری اسنپ دراگون ۷۳۰ با هشت هسته پردازشی با فرکانس‌های ۲.۲ و ۱.۸ گیگاهرتز به همراه پردازشگر گرافیکی آدرنو ۶۱۸

حافظه داخلی: ۱۲۸ گیگابایت (قابل ارتقا با کارت حافظه جانبی)

حافظه رم: ۸ گیگابایت

دوربین سه‌گانه با سنسورهای عریض ۴۸ مگاپیکسلی، فوق عریض ۸ مگاپیکسلی و سنسور مدت پرواز (ToF)

باتری ۳۷۰۰ میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ واتی

اندروید ۹.۰ پای و رابط کاربری One UI سامسونگ

قیمت: از حدود ۶،۲ میلیون تومان

سری میان‌رده‌های گلکسی A سامسونگ در سال جاری تحول بزرگی را تجربه کردند. این گوشی‌ها از لحاظ طراحی و مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری نسبت به نسل‌های قبلی خود بهبودهای زیادی داشته‌اند، به‌طوری که فاصله گوشی‌های رده بالای این خانواده با پرچمدار به کمترین حد رسیده است. در این میان شاید بتوان گلکسی A80 را خاص‌ترین محصول این خانواده از لحاظ طراحی دانست.

این محصول یکی از معدود گوشی‌های کاملا بی‌حاشیه بازار و شاید تنها گوشی بی‌حاشیه سامسونگ محسوب می‌شود که هیچ‌گونه بریدگی یا حفره دورن نمایشگر در پنل جلوی آن دیده نمی‌شود. کره‌ای‌ها برای این گوشی یک دوربین سه‌گانه را در نظر گرفته‌اند که می‌توان از آن به عنوان دوربین سلفی نیز استفاده کرد. مکانیزم به کار رفته در دوربین این گوشی به‌گونه‌ای است که در صورت نیاز به استفاده از دوربین سلفی، بخشی از بدنه گوشی بالا آمده و دوربین اصلی را به سمت پنل جلویی برمی‌گرداند.

علاوه بر بخش طراحی و دوربین، سامسونگ در بخش سخت افزاری نیز هر آن‌چه در توان داشت به کار گرفت تا گلکسی A80 را از سایر میان‌رده‌های بازار متمایز کند.

طراحی نوآورانه

دوربین سه‌گانه قدرتمند

نمایشگر تمام صفحه

سنسور اثر انگشت دورن نمایشگر

پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ واتی عمر باتری

سرعت پایین نرم افزار دوربین

بهترین گوشی‌ها در بازه قیمتی ۷ تا ۹ میلیون تومان

سامسونگ گلکسی اس ۱۰e

مشخصات فنی: صفحه نمایش: نمایشگر ۵.۸ اینچی از نوع Super AMOLED با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۲۲۸۰ پیکسل و نسبت تصویر ۱۹:۹

پردازنده: چیپ ۸ نانومتری اگزینوس ۹۸۲۰ با هشت هسته پردازشی با فرکانس‌های ۲.۷، ۲.۳ و ۱.۹ گیگاهرتز و پردازشگر گرافیکی Mali-G76 M12

حافظه داخلی: ۱۲۸ و ۲۶۵ گیگابایت

حافظه رم: ۶ و ۸ گیگابایت

دوربین دوگانه با سنسورهای عریض ۱۲ مگاپیکسلی و ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض

دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی

باتری ۳۱۰۰ میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۱۵ واتی و شارژ بی‌سیم معکوس دستگاه‌‌های دیگر

اندروید ۹.۰ پای با رابط کاربری One UI سامسونگ

قیمت: از حدود ۷ میلیون تومان

گلکسی اس ۱۰e نسخه اقتصادی خانواده پرچمدار امسال سامسونگ است که به دلیل قیمت کمتر از برخی ویژگی‌های گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس بی‌بهره است، مانند دوربین سه‌گانه، اسکنر اثر انگشت اولترا سونیک و دوربین سلفی دوگانه. با این وجود، این گوشی همچنان از مشخصات سخت افزاری یک پرچمدار برخوردار است و می‌تواند رقیب مناسبی برای گوشی‌هایی همچون آیفون XR یا وان پلاس ۷ باشد. تجهیز به شیشه محافظ گوریلا گلس و استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق ۱.۵ متری به مدت ۳۰ دقیقه در کنار استفاده از نمایشگر با کیفیت و چیپ ۸ نانومتری می‌تواند این گوشی را به یکی از انتخاب‌های مناسب برای کاربرانی تبدیل کند که به دنبال یک پرچمدار هستند اما تمایلی به پرداخت مبالغ بالاتر از ۱۰ میلیون تومان هم ندارند.

فریم دور این دستگاه تماما فلزی است و اسکنر اثر انگشت فیزیکی آن در لبه کناری صفحه نمایش قرار گرفته که به راحتی می‌توان به آن دسترسی داشت. همچنین، این گوشی مانند برداران بزرگتر خود امکان شارژ بی‌سیم معکوس را نیز فراهم می‌کند، به این معنی که به‌وسیله آن می‌توانید سایر گوشی‌ها ساعت هوشمند، ایربادها و … را به‌صورت بی‌سیم و با توان ۹ وات شارژ کنید.

سخت افزار قدرتمند

نمایشگر با کیفیت و بدون حاشیه با بهره‌گیری از تکنولوژی Dynamic AMOLED

دوربین‌های با کیفیت

شارژ بی‌سیم معکوس

پشتیبانی از استاندارد صوتی Dolby Atmos/AKG عدم تجهیز به اسکنر اثر انگشت اولترا سونیک درون نمایشگر

وان پلاس ۷ پرو

مشخصات فنی: صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۶۷ اینچی از نوع Fluid AMOLED با رزولوشن ۱۴۴۰ × ۳۱۲۰ و نسبت تصویر ۱۹.۵:۹

پردازنده: چیپ ۷ نانومتری اسنپ دراگون ۸۵۵ پلاس با هشت هسته پردازشی و فرکانس ۱.۷، ۲.۴ و ۲.۹ گیگاهرتز به همراه پردازشگر گرافیکی آدرنو ۶۴۰

حافظه داخلی: ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت

حافظه رم: ۶، ۸ و ۱۲ گیگابایت

دوربین اصلی سه‌گانه با سنسورهای ۴۸ مگاپیکسلی عریض به همراه فوکوس خودکار لیزری، ۱۶ مگاپیکسلی فوق عریض و ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو

دوربین سلفی پاپ‌آپ ۱۶ مگاپیکسلی

باتری ۴۰۸۵ میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از سیستم اختصاصی شارژ سریع ۳۰ واتی Warp Charge

اندروید ۱۰ به همراه OxygenOS 10

قیمت: از حدود ۷،۵ میلیون تومان

وان پلاس همواره به معرفی گوشی‌های قدرتمند و هم‌رده با پرچمداران بزرگ بازار، اما با قیمتی بسیار کمتر معروف بوده است. امسال نیز این شرکن با معرفی خانواده‌ وان پلاس ۷ سعی کرد تا بار دیگر نگاه‌ها را به سمت خود جلب کند.

در این بخش ما جدیدترین و البته زیبا‌ترین نسخه این خانواده (حداقل از نظر ما) را انتخاب کرده‌ایم که با بهره‌گیری از مشخصات یک پرچمدار امروزی مانند چیپ اسنپ دراگون ۸۵۵ پلاس (نسخه اورکلاک شده ۸۵۵)، حافظه رم حداقلی ۶ و حداکثری ۱۲ گیگابایت، نمایشگر خمیده کاملا بدون حاشیه، اسکنر اثر انگشت دورن نمایشگر، شارژ سریع، دوربین سه‌گانه؛ با قیمتی بسیار ارزان‌تر از پرچمدار هزار دلاری راهی بازار شده است.

طراحی پنل جلویی کاملا بدون حاشیه است و به همین دلیل وان پلاس ۷T پرو از دوربین سلفی پاپ‌آپ استفاده می‌کند. قاب پشتی با لبه‌های خمیده و طراحی ساده خود که با طیف رنگی آبی همراه شده، ظاهر زیباتری به گوشی بخشیده است.

قیمت کمتر نسبت به پرچمدار مطرح بازار

سخت افزار قدرتمند

طراحی زیبا

نمایشگر تمام صفحه بدون حاشیه

شارژ سریع

دوربین سه‌گانه قدرتمند

باتری با ظرفیت مناسب

استفاده از پوشش گوریلا گلس ۶ در پنل جلویی

اسکنر اثر انگشت درون نمایشگر عدم پشتیبانی از شارژ بی‌سیم

عدم تجهیز به سنسور ToF

بهترین گوشی‌ها در بازه قیمتی ۹ تا ۱۰ میلیون تومان

هواوی P30 پرو

مشخصات فنی: صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۴۷ اینچی از نوع OLED با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل و نسبت تصویر ۱۹.۵:۹

پردازنده: چیپ ۷ نانومتری کایرین ۹۸۰ مجهز به هشت هسته پردازشی با فرکانس‌های ۲.۶، ۱.۹ و ۱.۸ گیگاهرتز و پردازشگر گرافیکی Mali-G76 MP10

حافظه داخلی: ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت

حافظه رم: ۶ و ۸ گیگابایت

دوربین چهارگانه با سنسورهای ۴۰ مگاپیکسلی عریض، ۲۰ مگاپیکسلی فوق عریض، ۸ مگاپیکسلی پریسکوپی و سنسور ToF (مدت پرواز)

دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی

باتری ۴۲۰۰ میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۰ واتی، شارژ بی‌سیم ۱۵ واتی و شارژ بی‌سیم معکوس دستگاه‌‌های دیگر

اندروید ۹.۰ پای به همراه رابط کاربری EMUI 9.1

قیمت: از حدود ۹،۸ میلیون تومان

خانواده پرچمدار P30 هواوی یکی از موفق‌ترین پرچمدار امسال تا پیش از تحریم این شرکت توسط آمریکا بوده است. این گوشی‌ها مرز بین سری P و میت را به حداقل رسانده‌اند و به بسیاری از ترندهای روز دنیای گوشی‌های هوشمند مجهز شده اند. شاید مهم‌ترین تفاوت این پرچمدار با سایر پرچمداران سال ۲۰۱۹ این است که هواوی در این گوشی از دوربین چهارگانه ساخت لایکا بهره گرفته است.

طراحی ظاهری این گوشی به لطف نمایشگر خمیده و بی‌حاشیه پنل جلویی و طیف رنگی جذاب قاب پشتی، یکی از امتیازهای مثبتی است که برای آن در نظر می‌گیریم. P30 پرو نیز مانند بسیاری از گوشی‌های پریمیوم امسال به اسکنر اثر انگشت درون نمایشگر مجهز شده است که سرعت عمل بسیار مناسبی دارد. در بخش مشخصات سخت افزاری نیز با چیپ کایرین ۹۸۰ روبرو هستیم که با فناوری ۷ نانومتری تولید شده و به همراه رم ۸ گیگابایتی و حافظه داخلی مناسب، به‌خوبی از پس سنگین‌ترین پردازش‌ها نیز برمی‌آید. شاید بتوان تنها نکته منفی این گوشی را پشتیبانی آن از کارت حافظه Nano SD به‌جای کارت‌های میکرو SD معمول دانست.

دوربین چهارگانه قدرتمند

زوم اپتیکال ۵ برابر

اسکنر اثر انگشت درون نمایشگر

طراحی زیبا

سخت افزار قدرتمند

پشتیبانی شارژ بی‌سیم معکوس نرم افزار دوربین می‌توانست بهتر باشد

عدم وجود کارت حافظه جانبی Nano SD در بازار

وان پلاس ۷T پرو

وان پلاس در این چند سالی که آغاز به فعالیت کرده، بسیاری را به سمت خود جذب کرده است. وان پلاس ۷T پرو بهترین گوشی است که این شرکت در سال جاری میلادی تولید و عرضه کرده است. بهترین ویژگی‌های این گوشی خلاصه می‌شوند در نمایشگر بدون حاشیه و بدون بریدگی ۹۰ هرتزی آن و همچنین رابط کاربری Oxygen OS که شباهت‌های زیادی به اندروید خام دارد.

عملکرد سریع، دوربین‌های قابل اطمینان و عمر باتری خیلی خوب وان پلاس ۷T پرو را نیز فراموش نکنید. همچنین یک نکته مهم دیگر درباره این گوشی، دریافت سریع بروزرسانی‌های اندروید است. شاید بتوانیم بزرگ‌ترین نقطه ضعف این گوشی در بازار کشورمان را نبود خدمات پس از فروش و گارانتی عنوان کنیم که این مورد درباره تمام گوشی‌های وان پلاس صادق است. اگر فکر می‌کنید قرار نیست در آینده به گارانتی احتیاج داشته باشید، توصیه می‌کنیم وان پلاس ۷T پرو را هم در لیست خرید گوشی جدید، قرار دهید.

مشخصات فنی:

نمایشگر ۶.۶۷ اینچ Fluid AMOLED با رزولوشن ۱۴۴۰ × ۳۱۲۰ پیکسل

پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ پلاس

رم ۸ یا ۱۲ گیگابایتی

حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی

دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسل با لنزی با دیافراگم f/1.6 – دوربین دوم ۸ مگاپیکسلی با لنز ۷۸ میلی‌متری و f/2.4 – دوربین سوم ۱۶ مگاپیکسلی با لنز ۱۳ میلی‌متری و f/2.2

دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی با لنز ۲۵ میلی‌متری و f/2.0

پشتیبانی از فیلم‌برداری ۴K تا سرعت ۶۰ فریم در ثانیه و فیلم‌برداری صحنه آهسته با رزولوشن ۷۲۰P با سرعت ۹۶۰ فریم در ثانیه

فاقد جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون

بلوتوث ۵.۰

پورت USB-C

باتری ۴۰۸۵ میلی‌آمپری با پشتیبانی از شارژ سریع تا ۳۰ وات و عدم پشتیبانی از شارژ بی‌سیم Qi

سنسور اثر انگشت اپتیکال در زیر نمایشگر

قیمت: از حدود ۹ میلیون تومان

نمایشگر فوق‌العاده

عمر باتری بسیار خوب

سرعت شارژ بالا

رابط کاربری روان و سریع ‌ دوربین هنوز به خوبی پرچمداران هم‌رده نیست

نبود گواهی مقاومت در برابر آب و گرد و غبار

عدم پشتیبانی از شارژ بی‌سیم

نبود خدمات پس از فروش در ایران

The post بهترین گوشی‌های بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان در سال ۲۰۱۹ به انتخاب دیجی‌کالا مگ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala