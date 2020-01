نخستین تصاویر واقعی گلکسی اس ۲۰ پلاس ۵G فاش شد

حدود یک ماه دیگر در تاریخ ۲۲ بهمن گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ رسما معرفی می‌شوند. همین ابتدای امر باید بگوییم که شواهد مربوط به تغییر نام گلکسی اس ۱۱ روز به روز بیشتر می‌شود و حالا با اطمینان زیادی می‌توانیم از آن‌ها به عنوان گلکسی اس ۲۰ نام ببریم. بر اساس گزارش‌ها، در این روز شاهد رونمایی از گوشی‌های گلکسی اس ۲۰، گلکسی اس ۲۰ پلاس و گلکسی اس ۲۰ اولترا خواهیم بود. همچنین به‌نظر می‌رسد سامسونگ برای هر سه گوشی، مدل ۵G هم عرضه می‌کند. در همین زمینه، شب گذشته نخستین تصاویر واقعی منتسب به گلکسی اس ۲۰ پلاس ۵G منتشر شد.

طبق اطلاعات موجود، گفته می‌شود اس ۲۰ پلاس از نمایشگر ۶.۷ اینچی حفره‌دار بهره می‌برد و مدل اولترا هم مجهز به نمایشگر ۶.۹ اینچی خواهد بود. علاوه بر این نباید رفرش ریت ۱۲۰ هرتز این نمایشگرها را از قلم بیندازیم.

در این تصاویر، لحظه روشن شدن گوشی مذکور را می‌توانیم ببینیم که لوگوی موردنظر را نشان می‌دهد. همانطور که انتظار داشتیم، گوشی مذکور از ماژول دوربین مستطیل شکل بزرگی بهره می‌برد که به‌صورت عمودی در پنل پشتی تعبیه شده است. در این ماژول، ۴ دوربین به همراه سنسور ToF و فلش دیده می‌شود. در مطلب مربوط به این تصاویر آمده که این گوشی از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برد و این یعنی به احتمال زیاد مدل اولترا تنها مدل مبتنی بر دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی خواهد بود. از لحاظ ترکیب‌بندی دوربین‌ها هم می‌توانیم انتظار دوربین‌های اولترا واید، تله‌فوتو و دوربین ماکرو را داشته باشیم.

در رابطه با طراحی این گوشی، جزییات جدیدی دیده نمی‌شود و پیش از این در رندرهای منتشر شده تمام این جزییات فاش شده است. البته منبع فاش کننده این تصاویر اعلام کرده که نمایشگر این گوشی چندان هم خمیده نیست و تا حدی یک نمایشگر تخت محسوب می‌شود.

در نهایت باید بگوییم که این گوشی مطابق معمول در آمریکا و برخی بازارهای مشخص با اسنپ‌دراگون ۸۶۵ عرضه می‌شود که این تراشه پشتیبانی از فناوری ۵G را اجباری کرده است اما در مورد مدل مبتنی بر اگزینوس ۹۹۰ چنین اجباری وجود ندارد. به همین خاطر سامسونگ گوشی‌های اس ۲۰ مجهز به اگزینوس ۹۹۰ را در بازارهای بین‌المللی به‌صورت مدل ۴G و ۵G عرضه خواهد کرد. البته گفته می‌شود مدل ۴G اس ۲۰ اولترا وجود ندارد ولی همانطور که گفتیم برای دو گوشی دیگر شاهد عرضه دو مدل مختلف خواهیم بود.

