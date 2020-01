رشد قابل توجه هواوی در آمارهای سال ۲۰۱۹

فروش ۲۴۰ میلیون دستگاه گوشی موبایل در سال ۲۰۱۹، رتبه دوم در جدول بزرگترین تولیدکنندگان گوشی در جهان را برای هواوی تثبیت کرد و به ثبت رکورد مالی جدیدی برای این شرکت منجر شد.

شرکت هواوی با عرضه ده‌ها مدل گوشی در دسته‌بندی‌های گوناگون، موفق شد بخش بزرگی از بازار گوشی‌های موبایل در سال ۲۰۱۹ را به دست بیاورد. این کمپانی از جمله معدود سازندگان گوشی‌های هوشمند در جهان محسوب می‌شود که سال مالی خوبی را گذرانده است. هوآوی در سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۴۰ میلیون دستگاه گوشی هوشمند را در بازارهای جهانی به فروش رسانده و گزارش‌ها نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌های اعمال شده و توسط آمریکا، این شرکت به رشد خود در بازارهای جهانی ادامه داده و در سال ۲۰۱۹ رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

با فروش بیش از ۲۴۰ میلیون دستگاه گوشی موبایل، هوآوی با پشت سر گذاشتن اپل در جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ گوشی‌های هوشمند در جهان قرار گرفته‌است. آمارها از رشد ۲۰ درصدی فروش این شرکت نسبت به سال ۲۰۱۸ خبر می‌دهند. تا ماه اکتبر سال ۲۰۱۹، هوآوی موفق به فروش بیش از ۲۰۰ میلیون دستگاه گوشی هوشمند شده بود.

با توجه به گزارش Canalys Huawei از سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹، هوآوی حدود ۴۰ درصد از کل بازار گوشی‌های هوشمند چینی را به نام خود ثبت کرده است. پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌داد رشد سالانه فروش هوآوی حدود ۱۲ درصد باشد؛ اما این شرکت موفق به ثبت رشد ۲۰ درصدی در سال ۲۰۱۹ شد.

به دنبال افزایش سهم هوآوی از بازار گوشی‌های هوشمند، شاهد گردش مالی گسترده این شرکت بودیم. رشد مالی این کمپانی حاکی از رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ است؛ با وجود این رشد، درآمد سالانه هوآوی به ۱۲۱.۷۲ میلیارد دلار رسیده که یک رکورد محسوب می‌شود.

هوآوی به تازگی محصولات جدیدی را به سبد کالای خود افزوده است؛ از سری جدید لپ تاپ‌ها تا تلویزیون، گوشی‌های هوشمند جدید، گجت‌های پوشیدنی و… . در نتیجه می‌توان انتظار داشت حرکت رو به رشد این شرکت همچنان ادامه داشته باشد.

منبع متن: digikala