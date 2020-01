طی چند سال گذشته، به وضوح شاهد بهبود کیفیت گوشی‌های ارزان‌قیمت بوده‌ایم. شرکت‌های مشهوری مانند شیائومی و هواوی در ابتدا فعالیت خود را با تمرکز بر این دسته از گوشی‌ها آغاز کرده‌اند که اخیرا شرکت‌هایی مانند Realme و نوکیا هم وارد این عرصه شده‌اند تا بتوانند بخشی از این بازار را از آن خود کنند. متأسفانه در بازار ایران برندهایی مانند اوپو و Realme تقریبا هیچ حضوری ندارند و برای فهرست بهترین گوشی های اقتصادی ۲۰۱۹ وضعیت بازار ایران و البته حداکثر قیمت ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

با توجه به نوسانات پیوسته بازار ارز و تلاطم‌های بازار موبایل، قیمت گوشی‌های هوشمند هم مرتب تغییر می‌کنند و به همین خاطر شاید گوشی هوشمندی که در دسته بین ۱ تا ۲ میلیون تومان قرار گرفته، مدتی دیگر به دسته دیگری منتقل شود. در هر صورت به غیر از شیائومی که همچنان از لحاظ گوشی‌های اقتصادی حرف زیادی برای گفتن دارد، در سال ۲۰۱۹ سامسونگ با تمام قوا وارد عمل شد و می‌توانید برخی از گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه این شرکت را در این فهرست مشاهده کنید. علاوه بر این چند گوشی از شرکت‌های نوکیا و هواوی هم حضور دارند.

در نهایت مانند دیگر فهرست‌های مشابه باید بگوییم انتخاب بهترین گوشی‌ها با توجه به بودجه موردنظر، تا حد زیادی به سلیقه افراد برمی‌گردد. به‌عنوان مثال شاید برای یک کاربر کیفیت صفحه نمایش اهمیت بسیار بیشتری نسبت به تراشه یا دوربین داشته باشد. به همین خاطر در انتخاب چنین فهرستی مطمئنا سلیقه شخصی هم دخیل بوده است ولی به غیر از انتخاب اصلی، چند انتخاب جایگزین هم وجود دارد. با این حال، شاید برخی از گوشی‌های مورد علاقه کاربران در این فهرست دیده نشوند که این موضوع به جلوگیری از طولانی شدن بیش از حد این مطلب برمی‌گردد. در هر صورت در ادامه می‌توانید فهرست بهترین گوشی های اقتصادی ۲۰۱۹ به انتخاب دیجی‌کالا مگ را مشاهده کنید.

بهترین گوشی اقتصادی ۲۰۱۹ در محدوده‌ی ۱ تا ۲ میلیون تومان

سامسونگ گلکسی A10s

مشخصات فنی:

نمایشگر: ۶.۲ اینچ LCD با رزولوشن ۷۲۰ در ۱۵۲۰

تراشه: مدیاتک هلیو P22

حافظه رم: ۲ و ۳ گیگابایت

حافظه داخلی: ۳۲ گیگابایت قابل افزایش

دوربین‌های اصلی: ۱۳ مگاپیکسل واید، ۲ مگاپیکسل تشخیص عمق

دوربین سلفی: ۸ مگاپیکسل

موقعیت حسگر اثر انگشت: پنل پشتی

باتری: ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت

سرعت شارژ: نامشخص

قیمت: از حدود ۱،۶ میلیون تومان

در این محدوده قیمت، گزینه‌های موردنظر شباهت بسیار زیادی به یکدیگر دارند ولی به‌عنوان گزینه اصلی، گلکسی A10s را انتخاب کردیم. سامسونگ مدتی پس از معرفی گلکسی A10، گوشی A10s را معرفی کرد که نسبت به آن از ارتقاهای جزئی بهره می‌برد. مطمئنا با چنین قیمتی نباید انتظار گوشی همه‌فن‌حریفی را داشته باشیم ولی گلکسی A10s در کل از مشخصات قابل توجهی بهره می‌برد.

به غیر از تراشه مدیاتک هلیو P22 که برای یک گوشی پایین‌رده توان مناسبی را به ارمغان می‌آورد، باید به نمایشگر ۶.۲ اینچی LCD این گوشی هم اشاره کنیم که مبتنی بر طراحی کم حاشیه است و در بریدگی V شکل دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی قرار دارد. کاربران از بین ۲ و ۳ گیگابایت حافظه رم حق انتخاب دارند و حافظه داخلی ۳۲ گیگابایتی آن هم به لطف پشتیبانی از کارت microSD قابل افزایش است.

در پنل پشتی هم دو دوربین ۱۳ و ۲ مگاپیکسلی قرار دارد که در شرایط نوری مناسب می‌توانند عکس‌های خوبی را ثبت کنند. در نهایت باید به باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی این گوشی اشاره کنیم که خیال کاربران را بابت عمر باتری راحت می‌کند. روی هم رفته گوشی‌های سامسونگ در بازار ایران حضور گسترده‌ای دارند و به همین خاطر کاربران با خرید این گوشی از لحاظ تعمیرات و خدمات پس از فروش نگرانی کمتری خواهند داشت.

طراحی کم‌حاشیه

عمر بالای باتری ‌ اسپیکر ضعیف

گزینه‌های جایگزین:

ردمی ۸A شیائومی

شرکت شیائومی تخصص زیادی در ساخت گوشی‌های اقتصادی دارد و ردمی ۸A به راحتی می‌تواند به عنوان رتبه اول این بخش مطرح شود. این گوشی از نمایشگر ۶.۲ اینچی LCD و تراشه اسنپ‌دراگون ۴۳۹ بهره می‌برد و در پنل پشتی آن هم یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دیده می‌شود و در ضمن حداکثر حافظه رم و حافظه داخلی آن ۴ و ۶۴ گیگابایت است. البته فقدان حسگر اثر انگشت از ضعف‌های مهم این گوشی محسوب می‌شود. در این میان نباید باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و پشتیبانی از شارژ سریع ۱۸ وات را فراموش کنیم که این گوشی را به یکی از بهترین گزینه‌های موجود در این بازه قیمتی بدل کرده است.

قیمت: از حدود ۱.۶ ملیون تومان

هواوی Y6 2019

از دیگر گزینه‌های مربوط به این بازه قیمتی باید به هواوی Y6 2019 هم اشاره کنیم. این گوشی مبتنی بر نمایشگر ۶.۰۹ اینچی LCD است و از تراشه مدیاتک هلیو A22 بهره می‌برد. خریداران این گوشی باید به ۲ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش بسنده کنند. دوربین اصلی آن مجهز به سنسور ۱۳ مگاپیکسلی است و باید به باتری ۳۰۲۰ میلی‌آمپر ساعتی هم اشاره کنیم. در ضمن هواوی هم از جمله شرکت‌هایی است که در ایران خدمات پس از فروش مناسبی را برای کاربران ارائه می‌دهد.

قیمت: از حدود ۱.۵ میلیون تومان

نوکیا ۲.۲

در نهایت نباید نوکیا ۲.۲ را از قلم بیندازیم که با وجود داشتن امکانات جذاب، نسبت به گوشی‌های مشابه قیمت بسیار ارزان‌تری دارد. این گوشی مجهز به نمایشگر ۵.۷۱ اینچی LCD است و تراشه مدیاتک هلیو A22 به‌عنوان قلب تپنده آن انجام وظیفه می‌کند. از دیگر مشخصات آن می‌توانیم به حداکثر ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش اشاره کنیم. دوربین اصلی آن مبتنی بر رزولوشن ۱۳ مگاپیکسلی است و باتری آن هم از ظرفیت ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. روی هم رفته نوکیا ۲.۲ با قیمتی که دارد یک گوشی فوق‌العاده محسوب می‌شود. در ضمن این گوشی عضو پروژه اندروید وان است و این یعنی تا ۲ سال جدیدترین نسخه اندروید را دریافت خواهد کرد.

قیمت: از حدود ۱.۲ میلیون تومان

بهترین گوشی اقتصادی ۲۰۱۹ در محدوده‌ی ۲ تا ۳ میلیون تومان

شیائومی Mi A3

مشخصات فنی:

نمایشگر: ۶.۰۱ اینچی سوپر امولد با رزولوشن ۷۲۰ در ۱۵۶۰

تراشه: اسنپ‌دراگون ۶۶۵

حافظه رم: ۴ و ۶ گیگابایت

حافظه داخلی: ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت قابل افزایش

دوربین‌های اصلی: ۴۸ مگاپیکسل، ۸ مگاپیکسل (اولترا واید)، ۲ مگاپیکسل (تشخیص عمق)

دوربین سلفی: ۳۲ مگاپیکسل

موقعیت حسگر اثر انگشت: زیر نمایشگر

باتری: ۴۰۳۰ میلی‌آمپر ساعت

سرعت شارژ: ۱۸ وات

قیمت: از حدود ۲.۵ میلیون تومان

اول از همه باید بگوییم شیائومی Mi A3 عضو پروژه اندروید وان است و این یعنی به غیر از دریافت اندروید ۱۰، اندروید بعدی را هم دریافت می‌کند. این گوشی از نمایشگر ۶ اینچی سوپر امولد بهره می‌برد و رزولوشن پایینی دارد که چنین رزولوشنی در این بازه قیمت چندان تعجب‌آور نیست. در عوض به دلیل بهره‌گیری از نمایشگر اولد، محتواهای مختلف با کنتراست بهتر و رنگ‌های زنده‌تری نمایش داده می‌شوند. تراشه این گوشی هم اسنپ‌دراگون ۶۶۵ است که به‌عنوان یک تراشه میان‌رده می‌تواند به‌خوبی جوابگوی نیازهای کاربران باشد.

دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی در شرایط مختلف نوری می‌تواند عکس‌های خوبی ثبت کند و دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید هم در شرایط نوری مساعد حرف زیادی برای گفتن دارد. علاوه بر این، طرفداران سلفی مطمئناً از عکس‌های ثبت شده توسط دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی راضی خواهند بود. حسگر اثر انگشت این گوشی زیر نمایشگر تعبیه شده که در زمینه‌ی سرعت و دقت عملکرد خوبی دارد.

همچنین نباید باتری ۴۰۳۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ ۱۸ وات را از قلم بیندازیم که عمر باتری بالایی برای این گوشی به ارمغان می‌آورد. روی هم رفته، در این بازه قیمتی هم خوشبختانه گزینه‌های زیادی وجود دارد ولی این گوشی در نهایت به دلیل داشتن عمر باتری بالا، دوربین مناسب و البته اندروید وان به‌عنوان گزینه اول این بخش انتخاب شده است.

اندروید وان

دوربین مناسب

عمر باتری عالی ‌ رزولوشن پایین نمایشگر

گزینه‌های جایگزین

گلکسی A30

در این محدوده قیمت، سامسونگ چند گوشی عرضه کرده که علاوه بر طراحی، از لحاظ سخت‌افزاری هم شباهت زیادی به یکدیگر دارند و در این بین گلکسی A30 گزینه مناسبی محسوب می‌شود. اول از همه باید به نمایشگر ۶.۴ اینچی سوپر امولد آن اشاره کنیم که با داشتن رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ در این زمینه نسبت به شیائومی Mi A3 حرف بیشتری برای گفتن دارد. البته دوربین ۱۶ مگاپیکسلی این گوشی از لحاظ عکاسی توان چندانی ندارد ولی نباید باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با سرعت شارژ ۱۵ وات را از قلم بیندازیم. این گوشی از تراشه اگزینوس ۷۹۰۴ و حداکثر ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش بهره می‌برد.

قیمت: از حدود ۲.۶ میلیون تومان

هواوی Y9 2019

یکی دیگر از گزینه‌های مناسب برای این محدوده قیمت، هواوی Y9 2019 است که از تراشه قدرتمند کایرین ۷۱۰ بهره می‌برد. نمایشگر ۶.۵ اینچی این گوشی از نوع LCD و مبتنی بر رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ است. از دیگر ویژگی‌های سخت‌افزاری می‌توانیم به حداکثر ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش اشاره کنیم. علاوه بر تعبیه دوربین دوگانه در پنل پشتی که دوربین اصلی از نوع ۱۳ مگاپیکسلی محسوب می‌شود، برای گرفتن عکس‌های سلفی هم دو دوربین ۱۳ و ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. در نهایت باید به باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و سرعت شارژ ۱۰ وات اشاره کنیم.

قیمت: از حدود ۲.۴ میلیون تومان

بهترین گوشی اقتصادی ۲۰۱۹ در محدوده‌ی ۳ تا ۴ میلیون تومان

ردمی نوت ۸ پرو شیائومی

مشخصات فنی:

نمایشگر:۶.۵۳ اینچ LCD با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰

تراشه: مدیاتک هلیو G90T

حافظه رم: ۶ و ۸ گیگابایت

حافظه داخلی: ۶۴،۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت

دوربین‌های اصلی:۶۴ مگاپیکسل، ۸ مگاپیکسل (اولترا واید)،۲ مگاپیکسل (ماکرو)،۲ مگاپیکسل (تشخیص عمق)

دوربین سلفی:۲۰ مگاپیکسل

موقعیت حسگر اثر انگشت: پنل پشتی

باتری:۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت

سرعت شارژ: ۱۸ وات

قیمت: از حدود ۳.۳ میلیون تومان

در بین گوشی‌های ۳ تا ۴ میلیون تومان، ردمی نوت ۸ پرو بدون شک یکی از بهترین‌ها محسوب می‌شود. اگرچه برخلاف برخی رقبا این گوشی مجهز به نمایشگر LCD است، ولی همین نمایشگر از لحاظ کنتراست و روشنایی حرف زیادی برای گفتن دارد. از ویژگی‌هایی که توجه را تا حد زیادی جلب می‌کند، می‌توانیم به طراحی بسیار چشم‌نواز این گوشی اشاره کنیم که معمولا در گوشی‌های هم رده قیمت آن کمتر دیده می‌شود. همچنین این گوشی از حداکثر ۸ گیگابایت حافظه رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش پشتیبانی می‌کند و کاربران بدون نگرانی از این بابت می‌توانند از ردمی نوت ۸ پرو بهره ببرند.

تراشه مدیاتک هلیو G90T روی هم رفته رقیب قدری برای رقبای خود محسوب می‌شود و به لطف بهره‌گیری از محفظه بخار، هنگام استفاده سنگین بدنه اصلا داغ نمی‌شود. اگرچه دوربین‌های ماکرو و اولترا واید عملکرد معمولی دارند، ولی دوربین ۶۴ مگاپیکسلی این گوشی در شرایط نوری مختلف می‌تواند عکس‌های زیبایی را ثبت کند. در ضمن باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر برای ساعات زیادی انرژی لازم را تامین می‌کند و همچنین این باتری از شارژ ۱۸ وات پشتیبانی می‌کند.

طراحی چشم‌نواز

عمر باتری عالی

دوربین ۶۴ مگاپیکسلی قدرتمند

نمایشگر باکیفیت ‌ دوربین ماکرو و اولترا واید ضعیف

اسپیکر نه‌چندان باکیفیت

گزینه‌های جایگزین

گلکسی A50

سامسونگ در این بازه قیمت هم چند گوشی مختلف عرضه کرده که گلکسی A50 روی هم رفته از ویژگی‌های قابل توجهی بهره می‌برد. اول از همه باید بگوییم این گوشی مجهز به نمایشگر ۶.۴ اینچی سوپر امولد با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ بهره می‌برد. تراشه اگزینوس ۹۶۱۰ هم در کل توان زیادی برای این گوشی به ارمغان می‌آورد. این گوشی مجهز به دوربین سه‌گانه شامل دوربین‌های ۲۵ مگاپیکسلی، ۸ مگاپیکسلی (اولترا واید) و ۵ مگاپیکسلی (تشخیص عمق) است. خوشبختانه این گوشی از باتری حجیم ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و سرعت شارژ آن هم به ۱۵ وات می‌رسد.

قیمت: از حدود ۳.۳ میلیون تومان

هواوی P30 لایت

این گوشی عضو میان‌رده خانواده هواوی P30 محسوب می‌شود و توانسته توجه کاربران زیادی را جلب کند. از مشخصات آن می‌توانیم به نمایشگر ۶.۱۵ اینچی LCD با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۱۲ اشاره کنیم. قلب تپنده آن هم تراشه کایرین ۷۱۰ است که در کنار آن ۴ گیگابایت حافظه رم قرار گرفته. در پنل پشتی این گوشی دوربین سه‌گانه شامل دوربین ۲۴ مگاپیکسلی، ۸ مگاپیکسلی (اولترا واید) و ۲ مگاپیکسلی (تشخیص عمق) تعبیه شده است. در ضمن دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی هم می‌تواند طرفداران عکس‌های سلفی را راضی نگه دارد. انرژی این گوشی از طریق باتری ۳۳۴۰ میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود و سرعت شارژ آن هم ۱۸ وات است.

قیمت: از حدود ۳ میلیون تومان

بهترین گوشی اقتصادی ۲۰۱۹ در محدوده‌ی ۴ تا ۵ میلیون تومان

شیائومی Mi 9T

مشخصات فنی:

نمایشگر: ۶.۳۹ اینچ امولد با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰

تراشه: اسنپ‌دراگون ۷۳۰

حافظه رم: ۶ گیگابایت

حافظه داخلی: ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت غیرقابل افزایش

دوربین‌های اصلی: ۴۸ مگاپیکسل، ۸ مگاپیکسل (تله‌فوتو)،۱۳ مگاپیکسل (اولترا واید)

دوربین سلفی: ۲۰ مگاپیکسل

موقعیت حسگر اثر انگشت: زیر نمایشگر

باتری: ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت

سرعت شارژ: ۱۸ وات

قیمت: از حدود ۴.۵ میلیون تومان

در این محدوده قیمت، شیائومی Mi 9T بدون شک اگر بهترین گوشی اقتصادی ۲۰۱۹ نباشد، یکی از بهترین‌ها محسوب می‌شود. اول از همه باید به طراحی بدنه شیشه‌ای این گوشی اشاره کنیم که جذابیت زیادی دارد. علاوه بر این به لطف دوربین سلفی پاپ آپ ۲۰ مگاپیکسلی، نمایشگر اولد این گوشی یک‌دست است و شاهد هیچ‌گونه بریدگی و حفره نمایشگر نیستیم. این صفحه نمایش در بررسی‌های صورت گرفته توانسته از لحاظ مشخصه‌هایی مانند روشنایی و کنتراست توجهات زیادی را جلب کند. همچنین حسگر اثر انگشت هم که زیر نمایشگر قرار دارد، خوشبختانه از دقت و سرعت بالایی بهره می‌برد.

تراشه این گوشی که اسنپ‌دراگون ۷۳۰ است، فراتر از یک تراشه میان‌رده ساده انجام وظیفه می‌کند و از لحاظ عملکردی تجربه کاربری خیلی خوبی را به ارمغان می‌آورد. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم شیائومی Mi 9T دوربین سه‌گانه آن است که علاوه بر دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، به لطف بهره‌گیری از دوربین‌های تله‌فوتو و اولترا واید انعطاف‌پذیری کاربران را برای عکس‌برداری افزایش می‌دهد. در این میان، دوربین ۴۸ مگاپیکسلی در شرایط نوری مختلف می‌تواند عکس‌های جذابی را ثبت کند و در این زمینه حرف زیادی برای گفتن دارد.

باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی برای ساعات زیادی انرژی کافی را برای این گوشی تأمین می‌کند و البته باید سرعت شارژ ۱۸ وات هم اشاره کنیم که برای یک گوشی میان‌رده سرعت خوبی محسوب می‌شود. در این محدوده قیمت، گوشی‌های مختلف معمولا بر حوزه‌های مشخصی تمرکز می‌کنند اما Mi 9T علی‌رغم قیمت مناسبی که دارد، تقریبا در تمام بخش‌ها حرف زیادی برای گفتن دارد.

طراحی جذاب

دوربین همه‌فن‌حریف

عملکرد عالی ‌ اسپیکر کوچک

عدم پشتیبانی از microSD

گزینه جایگزین

گلکسی A70

به‌عنوان یکی از گزینه‌های جایگزین در این محدوده قیمت می‌توانیم به گلکسی A70 اشاره کنیم. این گوشی از نمایشگر بسیار بزرگ ۶.۷ اینچی سوپر امولد بهره می‌برد. اگرچه دوربین سه‌گانه (دوربین اصلی ۳۲ مگاپیکسلی) این گوشی در برابر رقیب اصلی چندان قدرتمند نیست و تراشه اسنپ‌دراگون ۶۷۵ هم اندکی ضعیف‌تر محسوب می‌شود، ولی باید به باتری بسیار بزرگ ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و سرعت شارژ ۲۵ وات اشاره کنیم. در ضمن این گوشی از حداکثر ۸ گیگابایت حافظه رم و حافظه داخلی قابل افزایش بهره می‌برد.

قیمت: از حدود ۴.۳ میلیون تومان

جمع‌بندی

با توجه به افزایش شدید نرخ دلار و نوسانات پیوسته آن، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و در این میان بسیار از کاربران ترجیح می‌دهند مبلغ بسیار بالایی را برای خرید گوشی هزینه نکنند. به غیر از گوشی‌های شرکت شیائومی که در این فهرست هم حضور گسترده‌ای دارند، باید به عملکرد بسیار خوب شرکت سامسونگ هم اشاره کنیم که گوشی‌های این شرکت به‌طور وسیع در بازار ایران به فروش می‌رسند و از خدمات پس از فروش مناسبی بهره می‌برند. در این میان نباید هواوی و نوکیا را هم از قلم بیندازیم.

در نهایت همانطور که می‌بینید، برای خرید گوشی مناسب باکیفیت نیازی نیست پول بسیار زیادی هزینه کنید و تا ۵ میلیون تومان هم می‌توان مدل‌های بسیار مناسبی را انتخاب کرد. مطمئنا برخی مدل‌ها در این فهرست دیده نمی‌شوند که این موضوع خوشبختانه به تنوع زیاد گوشی‌های این محدوده قیمت برمی‌گردد. اگر در این بازه قیمتی تجربه استفاده از گوشی‌های هوشمند را دارید، در بخش کامنت‌ها نام مدل مذکور را بنویسید و تجربه استفاده خود از آن را مطرح کنید.

منبع متن: digikala