طبق جدیدترین گزارشی که از طریق موسسه Ice Universe منتشر شده، سامسونگ پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی را در گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ تنها روی نمایشگر‌های Full HD ممکن می‌کند و در وضوح تصویر +QHD، رفرش ریت روی ۶۰ هرتز باقی می‌ماند!

کمتر از یک ماه تا معرفی گوشی‌های سری گلکسی اس ۲۰ سامسونگ زمان باقی مانده و در طول این مدت شایعات و خبرهای زیادی پیرامون تصاویر گوشی‌ها، مشخصات سخت‌افزاری و مواردی از این دست منتشر شد که البته صحت یا عدم صحت آن‌ها به زودی مشخص می‌شود.

هرچند چند سالی است که اطلاعات گوشی‌ها قبل از مراسم معارفه برای کاربران آشکار می‌شود که خب گلکسی اس ۲۰ و همراهان آن نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تقریبا می‌توان مطمئن بود که یک گوشی ۶.۲ اینچی تحت عنوان گلکسی اس ۲۰، یک گوشی ۶.۷ اینچی با نام گلکسی اس ۲۰ پلاس و یک گوشی ۶.۹ اینچی نیز تحت عنوان گلکسی اس ۲۰ الترا وجود خواهد داشت که سامسونگ قصد دارد در کنار تغییرات ریز و درشت اعمال شده، نمایشگر آن‌ها را نیز از ۶۰ به ۱۲۰ هرتز ارتقا دهد. این محصولات به نسبت نسل قبل پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند. از دوربین خارق‌العاده آن‌ها گرفته تا نمایشگر بدون حاشیه و البته نامشان که بعد از یک دهه شاهد تغییر در آن بودیم!

برگردیم به بحث جنجالی نمایشگر! طبق گفته موسسه Ice Universe، سامسونگ اجازه نمی‌دهد از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز در نمایشگرهای +QHD بهره‌مند شوید. تنها نمایشگری که امکان بهره‌مندی از رفرش ریت شگفت‌انگیز ۱۲۰ هرتز در آن وجود دارد، باید کیفیت Full HD داشته باشد. به عبارتی نمایشگر پرچم‌داران جدید سامسونگ به این صورت خواهد بود: Full HD با نرخ ۶۰ هرتز؛ +QHD با نرخ ۶۰ هرتز؛ Full HD با نرخ ۱۲۰ هرتز! متن توییت این موسسه به شرح زیر است.

اکنون می‌توان به ضرس قاطع اعلام کرد که سامسونگ امکان بهره‌مندی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی را در نمایشگر‌های WQHD سری گلکسی اس ۲۰ از بین برده و نمایشگرها به این صورت خواهند بود:‌ +QHD با نرخ ۶۰ هرتز؛ Full HD با نرخ ۱۲۰ هرتز! این یعنی نمی‌توانیم بهترین وضوح تصویر را با بهترین رفرش ریت موجود داشته باشیم. نظر شما چیست؟

اینطور که به نظر می‌رسد، رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی و نمایشگر WQHD که منطقا باید در گلکسی اس ۲۰ الترا با نمایشگر ۶.۹ اینچی مورد استفاده قرار می‌گرفت، مصرف انرژی را به شدت افزایش می‌داد و کنترل آن برای سامسونگ سخت می‌شد. لذا این شرکت تصمیم گرفت با محدود کردن آن به نمایشگرهای Full HD، این مشکل را از سر راه بردارد.

البته این تنها یک فرضیه است و باید تا زمان معارفه برای مطمئن شدن از صحت آن منتظر ماند. با این اوصاف کم پیش می‌آید Ice Universe در مورد محصولات سامسونگ اطلاعات غلطی ارائه کند. در رابطه با مشخصات فنی گوشی‌های جدید سامسونگ خبرهای زیادی منتشر شده اما در اینجا نیز به آن اشاره می‌کنیم.

تمامی مدل‌های گلکسی اس ۲۰ به ۱۲ گیگابایت رم از نوع LPDDR5 مجهز خواهند شد و پردازنده مرکزی آن‌ها را اگزینوس ۹۸۳۰ یا اسنپدراگون ۸۶۵ (بسته به منطقه) تشکیل خواهد داد. مدل استاندارد و پلاس با دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض و یک دوربین تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی مجهز خواهند شد که البته در مدل پلاس، یک سنسور زمان پرواز نیز دیده می‌شود.

در طرف مقابل اما مدل الترا قرار دارد که به یک دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی اصلی، یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض، یک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو و یک سنسور زمان پرواز مجهز شده که به احتمال زیاد مجموعه بی‌نظیری از دوربین‌های گوشی هوشمند را تشکیل می‌دهد.

