مدتی قبل تصاویر رندر مربوط به هواوی P40 و P40 پرو منتشر شد که البته جزییات طراحی این دو گوشی را با دقت زیادی نشان نمی‌دادند. اما حالا بار دیگر از جانب همان افشاگر معروف، تصویر رندر هواوی P40 منتشر شده که جزییات طراحی این گوشی را به‌خوبی نشان می‌دهد.

طبق این تصویر، هواوی P40 از نمایشگر تخت کم‌حاشیه حفره‌دار بهره می‌برد که در این حفره دو دوربین سلفی تعبیه شده است. دکمه‌های پاور و تنظیم صدا هم در سمت راست بدنه توجه را جلب می‌کنند. در پنل پشتی، در یک ماژول مستطیل شکل سه دوربین قرار دارد که در ضمن باید به وجود یک فلش LED دوگانه هم اشاره کنیم. از دیگر ویژگی‌ها نباید وجود پورت USB-C و فقدان جک هدفون را از قلم بیندازیم.

در رابطه با هواوی P40 گفته می‌شود که همراه با تراشه کایرین ۹۹۰ عرضه می‌شود و از اینترنت ۵G هم پشتیبانی می‌کند. به دلیل وجود تحریم‌های آمریکا، گوشی‌های سری P40 هم بدون سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل عرضه خواهند شد. در رابطه با نمایشگر هم باید انتظار اندازه بین ۶.۱ تا ۶.۲ اینچ را داشته باشیم.

در نهایت باید به مدل پرو این پرچم‌دار هواوی هم اشاره کنیم که طبق گزارش‌ها از دوربین چهارگانه بهره می‌برد. این ماژول احتمالا شامل دوربین ۶۴ مگاپیکسلی، دوربیت اولترا واید ۲۰ مگاپیکسلی، دوربین پریسکوپی ۱۲ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۱۰ برابری، دوربین ماکرو و سنسور ToF خواهد بود.

