هواوی ۶.۹ میلیون گوشی ۵G در سال ۲۰۱۹ فروخته است

سامسونگ و هواوی به غیر از نبرد برای تصاحب مقام بزرگ‌ترین سازنده گوشی‌های هوشمند، در زمینه‌ی گوشی‌های ۵G هم مشغول جدال با یکدیگر هستند. مدتی قبل سامسونگ اعلام کرد که در سال ۲۰۱۹ موفق شده حدود ۶.۷ میلیون گوشی ۵G را روانه‌ی بازار کند. اما ساعاتی قبل اکانت برند آنر در شبکه اجتماعی Weibo پستی منتشر کرد که در آن آمده شرکت مادر این برند یعنی هواوی طی این سال توانسته ۶.۹ میلیون گوشی ۵G به دست مشتریان برساند.

در حال حاضر، ۶ گوشی ۵G تحت برند هواوی به فروش می‌رسد که عبارتند از: مدل‌های ۵G میت ۲۰ ایکس، میت ۳۰، میت ۳۰ پرو، طرح پورشه میت ۳۰، نوا ۶ و گوشی تاشو میت ایکس. علاوه بر این برند آنر هم دو گوشی ۵G به نام آنر V30 و V30 پرو را روانه‌ی بازار کرده است. در این پست برند آنر همچنین آمده که دو گوشی مذکور در فروشگاه‌های الکترونیکی مشهور JD.com و Tmall در محدوده قیمت موردنظر عنوان پرفروش‌ترین گوشی‌ها را کسب کرده‌اند.

اگرچه سامسونگ با فروش گوشی‌های خود در سرتاسر جهان، از جمله ایالات متحده آمریکا، توانسته چنین موفقیتی به دست بیاورد، اما بیشتر فروش گوشی‌های ۵G هواوی در کشور چین بوده است؛ بازاری که سامسونگ در آن حضور چندانی ندارد. در این میان برخی از کشورها مانند امارات متحده عربی تا حدی شبکه ۵G را راه اندازی کرده‌اند و گوشی‌های هواوی را به فروش می‌رسانند، اما در هر صورت چنین بازارهایی بسیار کوچک هستند و نقش چندانی در آمار فروش گوشی‌های این شرکت ندارند.

