در بازار لپ‌تاپ‌ها که مملو از محصولات متنوع و خلاقانه است، محصولی می‌تواند نظر کاربران را جلب کند که نیازهای آنها را به صورت کامل در نظر گرفته باشد. هواوی با علم به این نیازها، محصولی را معرفی کرده که می‌تواند بهترین انتخاب برای حرفه‌ای‌ها باشد.

هواوی با تولید لپ‌تاپ‌های سری MateBook نشان داد که می‌تواند کیفیت، زیبایی، قدرت و کاربردی بودن را در یک محصول به کاربرانش ارائه کند. لپ‌تاپ Huawei MateBook X Pro را باید نمونه‌ای کامل از یک لپ‌تاپ به روز بدانیم که استانداردهای جدیدی را به کاربر ارائه می‌کند.

MateBook X Pro می‌تواند بهترین انتخاب برای کاربران در گروه‌های مختلف مانند دانشجویان، مدیران، طراحان و مهندسان باشد.

نمایشگر لمسی و کم‌حاشیه

شاید بتوان مهم‌ترین ویژگی این لپ‌تاپ را نمایشگر آن دانست. هواوی از یک پنل LTPS با رزولوشن 3K در آن استفاده کرده که نسبت نمایشگر به بدنه آن 91 درصد است. این نمایشگر توانایی پوشش 100 درصدی محدوده رنگی sRGB را داشته و با روشنایی 450 نیت، می‌تواند بهترین گزینه برای تماشای ویدئوهایی با رزولوشن بالا (حتی تا 4K) باشد.

هواوی این نمایشگر را به رابط لمسی نیز مجهز کرده که می‌تواند به صورت همزمان تا 10 لمس همزمان را تشخیص دهد. نکته بسیار مهم در مورد این قابلیت، مجهز شدن به شیشه محافظ ساخت شرکت Corning یعنی Gorilla Glass است که هم‌زمان قابلیت ضد چربی و رطوبت اثر انگشت را نیز دارد و کاربر هنگام کار کردن با رابط لمسی آن نیازی ندارد تا هر بار نمایشگر لپ‌تاپ خود را تمیز کند.

طراحی زیبا و هنرمندانه

هواوی در این محصول اصول طراحی یک الترابوک را رعایت کرده و محصول تولید شده از نظر طراحی تحسین برانگیز است.

این لپ‌تاپ با داشتن تنها 1.33 کیلوگرم وزن و ضخامت 14.6 میلی‌متر گزینه‌ای مناسب برای افرادی است که نیاز به حمل روزانه لپ‌تاپ خود دارند.

کیبورد و تاچ‌پد دستگاه به شکلی طراحی شده که کاربر هنگام کار با آن مشکلی نداشته باشد. نور پس‌زمینه دکمه‌ها و جای دادن دوربین لپ‌تاپ داخل کیبورد نیز دو ویژگی متمایز دیگر این محصول است.

باتری با عملکرد مثال زدنی

استفاده از لپ‌تاپ در طول روز و تمام موقعیت‌ها نیازمند یک اصل بنیادی یعنی شارژدهی بالاست. هواوی برای این لپ‌تاپ باتری 57.4 وات‌ساعتی را در نظر گرفته که به کاربر اجازه می‌دهد در یک استفاده نرمال تا 12 ساعت بدون نیاز به شارژ مجدد با آن کار کند.

نکته مهم این است که این زمان به صورت واقعی اندازه‌گیری شده و با توجه به عملکرد قدرتمند دستگاه، می‌تواند بهترین انتخاب برای افرادی باشد که در استفاده روزمره خود کمتر به منابع برق شهری دسترسی دارند.

سیستم صوتی با 4 بلندگوی پرقدرت و میکروفون با بُرد بلند

برای افراد علاقه‌مند به تماشای ویدئو یا گوش دادن به موسیقی، کیفیت صدا بالاترین اهمیت را دارد. هواوی در این لپ‌تاپ از سیستم قدرتمند صوتی با 4 بلندگو استفاده کرده که توانایی ارائه صدایی غنی، واضح و بلند را از تمام زوایا دارد که این ویژگی به دلیل جای دادن 4 بلندگو در 4 گوشه دستگاه به دست آمده است.

همچنین در این دستگاه قابلیت Dolby Atmos Sound System برای کاهش نویز، افزایش کیفیت و تجربه سه بعدی صدا مهیا شده و هم‌زمان با آن میکروفون بسیار قدرتمندی برای دستگاه در نظر گرفته شده است که می‌تواند تا فاصله 4 متری، صدای مکالمه و ورودی را به خوبی ضبط کرده و می‌تواند بهترین گزینه برای کنفرانس‌ها و فعالیت‌های مشابه باشد.

