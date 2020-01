بالاخره بعد از مدت‌ها، سونی تصمیم گرفت زمان رونمایی از جدیدترین محصول خانواده اکسپریا (Xperia) را اعلام کند که طبق آن، قرار شد این محصول جدید در تاریخ 24 فوریه 2020 (5 اسفند 1398) معرفی شود.

اینطور که به نظر می‌رسد، سونی قصد دارد امسال از دو گوشی جدید رونمایی کند. یکی از این محصولات که پرچم‌دار این شرکت نیز خواهد بود، سونی اکسپریا 5 پلاس نام خواهد داشت که از آن با نام اکسپریا 3 نیز یاد می‌شد. دیگر محصول این شرکت قرار است یک میان‌رده باشد که از پردازنده قدرتمند و جدید کوالکام یعنی اسنپدراگون 765 به عنوان قلب تپنده خود بهره می‌برد.

متاسفانه اطلاعات بیشتری از هیچ یک از این محصولات در اختیار نداریم. جز اینکه می‌دانیم قرار است در تاریخ یاد شده، بیش از یک محصول رونمایی شود. سونی چند سالی است که در حد و اندازه‌های دوران قبل ظاهر نشده و گوشی‌های جدیدی هم که به بازار عرضه کرده آنقدرها مورد استقبال کاربران واقع نشد.

از جمله محصولات خوبی که سونی در سال 2019 روانه بازار کرد می‌توان به اکسپریا 5، اکسپریا 1، اکسپریا 10 پلاس و اکسپریا 10 نام برد که دو مدل اول از 6 گیگابایت رم و پردازنده 855 بهره می‌برند؛ اکسپریا 10 به پردازنده اسنپدراگون 630 و 3/32 و 4/64 گیگابایت رم و حافظه داخلی مجهز شده و اکسپریا 10 پلاس نیز از پردازنده اسنپدراگون 636، 4/64 و 6/64 گیگابایت رم و حافظه بهره می‌برند که این دو مدل، گوشی‌های میان‌رده این شرکت را در سال 2019 تشکیل می‌دهند.

سونی برای فروش خوب محصولات خود باید کمی در بخش میان‌رده، تولیدات خود را افزایش داده و قیمت آن‌ها را نیز کاهش دهد. در غیر این صورت، محصولات بسیار خوبی در محدوده قیمتی گوشی‌های میان‌رده سونی وجود دارند نظیر گوشی‌های بسیار با کیفیت شیائومی، هواوی، آنر و سامسونگ که شاید افراد زیادی تمایل زیادی به خرید محصولات سونی نداشته باشند و لذا مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا این شرکت بتواند در این بازار موفق شود.

با این اوصاف باید تا روز دوشنبه، 5 اسفند 1398 (24 فوریه 2020) منتظر ماند و دید سونی چه برنامه‌ای در سر دارد. لازم به ذکر است این مراسم از ساعت 8:30 به وقت اروپای مرکزی آغاز خواهد شد و به صورت استریم زنده نیز قابل مشاهده است.

منبع: gsmarena

The post سونی به زودی از گوشی جدیدی با برند اکسپریا رونمایی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala