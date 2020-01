پرچم‌دار مورد انتظار شیائومی که تحت عنوان Mi 10 نیز شناخته می‌شود و قرار است در ماه آینده رونمایی شود، روز گذشته در دنیای واقعی دیده شد.

شایعات در رابطه با گوشی شیائومی Mi 10 چند وقتی است که سر زبان‌ها افتاده اما این اولین باری است که شاهد انتشار تصاویر واقعی این گوشی هستیم. با توجه به تصاویری که پیش‌تر از این گوشی منتشر شد، قرار بود شیائومی Mi 10 هیچ حفره‌ یا ناچی درون نمایشگر نداشته باشد. اگر تصاویر قبل درست بوده باشد، باید امیدوار باشیم که یک مدل پرو از این گوشی نیز وجود داشته باشد. به عبارتی، وجود نسخه پرو قطعی است! چرا که مدیرعامل این شرکت نیز وجود آن را تایید کرد. بنابراین می‌توان امیدوار بود مدل پرو این محصول که Mi 10 پرو نیز نام خواهد داشت، یک نمایشگر یکنواخت و بدون هیچ گونه حفره‌ای داشته باشد.

پنل پشتی این گوشی اما دقیقا مشابه آن چیزی است که پیش‌تر مشاهده کردیم. به عبارتی، گویا هم مدل پرو و هم مدل استاندارد شیائومی Mi 10، از 4 دوربین در بخش پشتی خود بهره می‌برند. خوشبختانه اطلاعات کامل این محصول چندی پیش مشخص شد و می‌توانید از طریق این لینک، به صفحه خبر مربوط به این گوشی هدایت شوید.

بیشتر بخوانید:‌ احتمال معرفی جانشین پوکوفون F1 شیائومی افزایش یافت

منبع: gsmarena

The post تصاویر واقعی گوشی پرچم‌دار شیائومی Mi 10 منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala