گوشی تاشو گلکسی Z Flip سامسونگ که پیش‌تر به عنوان گلکسی فولد 2 و گلکسی Bloom از آن یاد می‌شد، قرار است یک ماه دیگر و همراه با گوشی‌های گلکسی اس 20 سامسونگ معرفی شود. در همین راستا تصمیم گرفتیم تمام آنچه را که در مورد این محصول می‌دانیم از قبیل مشخصات فنی، قیمت و تاریخ انتشار به اطلاع شما عزیزان برسانیم.

طراحی و نمایشگر گوشی تاشو گلکسی Z Flip

با نزدیک شدن به زمان معرفی گوشی گلکسی فولد 2 که اکنون باید آن را گلکسی Z Flip نامید، اطلاعاتی که از آن منتشر می‌شود شک و تردید‌های بیشتری را به یقین تبدیل می‌کنند. مثلا این توییت آخری بود که مکس وینبچ، یکی از اعضای XDA منتشر کرده بود:

سامسونگ حرکت هوشمندانه‌ای در قبال گلکسی Z Flip (تصادفا متوجه شدم چنین نامی دارد) انجام داد. آن‌ها قرار است از شیشه فوق‌العاده باریک و پلاستیک استفاده کنند. سامسونگ می‌خواهد یک لایه پلاستیکی هم جهت محافظت بیشتر روی شیشه قرار دهد. بنابراین اگر خط و خشی هم روی گوشی ایجاد شود، صرفا لایه پلاستیکی صدمه می‌بیند و شیشه سالم می‌ماند.

خبر استفاده از شیشه به جای پلاستیک به عنوان پوشش گوشی قبلا منتشر شده بود. اما اینکه یک لایه پلاستیکی دیگر هم قرار است روی آن قرار گیرد تا از آن محافظت کند، خبر جدیدی است! هدف استفاده از شیشه، افزایش مقاومت دستگاه و همچنین از بین رفتن چین خوردگی وسط نمایشگر است. از طرفی وظیفه لایه پلاستیکی هم محافظت از این شیشه است. هنگامی که خبر استفاده از شیشه به عنوان پوشش گلکسی Z Flip منتشر شد،‌ بسیاری از تحلیل‌گران اعتقاد داشتند این کار نه تنها مقاومت نمایشگر را کاهش می‌دهد، بلکه باعث افزایش هزینه نیز خواهد شد. حال باید دید سامسونگ چگونه این مشکل را در گوشی تاشو جدید خود حل می‌کند!

البته اکثر کاربران ترجیح می‌دهند نمایشگر گوشی از شیشه باشد. اما خب این مورد را هم نباید فراموش کنیم که گوشی‌های تاشو تازه در اول مسیر قرار دارند و تا رسیدن به آن طراحی آرمانی فاصله زیادی دارند. بعید نیست تا پایان سال جاری، شرکتی موفق به ساخت گوشی تاشویی شود که نمایشگر آن تماما شیشه‌ای باشد!

هنوز مشخص نشده که آیا در صورت خط و خش برداشتن این لایه پلاستیکی، امکان تعویض آن وجود دارد یا خیر. حتی اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد، حداقل خیالمان راحت است که خودمان نمی‌توانیم لایه جدیدی روی آن قرار دهیم و باید با همان لایه پلاستیکی سر کنیم! با این اوصاف، ترکیب شیشه و پلاستیک از نظر مقاومت نمایشگر که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سر راه گوشی‌های تاشو است، بهترین انتخاب ممکن بود.

نکته جالب در مورد نمایشگر شیشه‌ای این محصول، استفاده از شیشه‌های بسیار باریک است. سامسونگ با شرکتی تحت عنوان DoInsys وارد همکاری شد و از آن‌ها خواسته شیشه روی نمایشگر گلکسی Z Flip را تولید کنند. اینکه این شیشه‌ها در اثر خم شدن نمی‌شکنند، دقیقا به خاطر همین ضخامت بسیار کم آن‌هاست. شما عزیزان می‌توانید فرایند ساخت این شیشه‌ها را در ویدئوی زیر تماشا کنید.

در مورد اندازه نمایشگر این گوشی‌ بحث‌های زیادی شکل گرفت. در ابتدا گفته می‌شد این گوشی حین باز شدن، 6.7 اینچ خواهد بود و هنگامی که تا می‌شود، یک نمایشگر 1 اینچی برای نمایش ساعت و اعلانات برای کاربران وجود خواهد داشت. این یعنی گوشی حین تا شدن به یک محصول فوق‌العاده ایده‌ال برای حمل کردن تبدیل می‌شود.

اما خب برخی از مهندسین سامسونگ چنین طراحی را نپذیرفتند. آن‌ها معتقد بودند هدف از طراحی یک گوشی تاشو، استفاده از نمایشگری بسیار بزرگ‌تر از نمایشگر گوشی‌های معمولی است که با جمع کردن آن بتوان اندازه بزرگ را کنترل کرد. چون در حال حاظر آیفون 11 پرو مکس و حتی گلکسی نوت 10 پلاس نیز نمایشگری 6.5 و 6.8 اینچی دارند! به همین خاطر نمایشگری 6.7 اینچی قابلیت پر سر و صدایی نخواهد بود.

اما ظاهرا فایده‌ای نداشت و طبق آخرین شنیده‌ها، گلکسی Z Flip قرار است با همان اندازه 6.7 اینچ راهی بازار شود. با این تفاوت که هنگام جمع شدن، 3 اینچ نمایشگر در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت تا اعلانات و ساعت و مواردی از این دست را چک کند. ظاهرا سامسونگ در طراحی این گوشی، بزرگی نمایشگر برایش اهمیت نداشت و صرفا به دنبال طراحی محصولی بود که به بزرگی گوشی‌های فعلی باشد، اما قابلیت کوچک‌تر شدن نیز داشته باشد و به راحتی حمل شود!

مشخصات فنی گوشی تاشو گلکسی Z Flip

نام محصول گلکسی Z Flip نمایشگر 6.7 اینچی، 1080p، نمایشگر انعطاف پذیر شیشه‌ای با حفره‌ای برای دوربین سلفی، نمایشگر دوم 3 اینچی (هنگام تا شدن) برای نمایش تاریخ، ساعت و اعلانات پردازنده اسنپدراگون 855 (7 نانومتری) دوربین دوگانه 12 مگاپیکسلی در پنل پشتی، دوربین 10 مگاپیکسلی سلفی باتری و فناوری شارژ 3300 میلی‌آمپر ساعت، شارژر 15 واتی درون جعبه مودم 4G LTE

در مورد مشخصات دقیق‌تر این محصول اطلاعات خاصی نداریم. اما با توجه به گوشی تاشو W2019 (طراحی به سبک قدیمی) که سامسونگ سال قبل رونمایی کرد، گلکسی Z Flip نباید مشخصات فنی ظعیف‌تری از آن داشته باشد. W2019 از 6 گیگابایت رم و 128/256 گیگابایت حافظه داخلی در کنار پردازنده اسنپدراگون 845 بهره می‌برد. همچنین دو دوربین قدرتمند 12 مگاپیکسلی نیز وظیفه ثبت تصاویر را در آن بر عهده داشتند.

دوربین 12 مگاپیکسلی W2019 با گشودگی دیافراگم متغیر f/1.5-2.4 همراه بود و از لرزشگیر اپتیکال نیز پشتیبانی می‌کرد. از جمله قابلیت‌های دیگر دوربین این گوشی می‌توان به بزرگ‌نمایی 2 برابری اپتیکال، فیلم‌برداری با کیفیت 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه و 1080p اسلوموشن با سرعت 960 فریم بر ثانیه اشاره کرد. باتری که برای W2019 در نظر گرفته شد، یک باتری 3070 میلی‌آمپر ساعتی بود که برای روشن نگه داشتن نمایشگر 4.2 اینچی آن کافی به نظر می‌رسید!

بنابراین می‌توان گفت گلکسی Z Flip حداقل باید 6 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه داخلی داشته باشد! دیگر قابلیت‌ها می‌تواند بدون تغییر هم در این گوشی استفاده شود. مانند دوربین بسیار قدرتمند آن. چرا که گلکسی Z Flip قرار است با قیمت کمتری به نسبت گوشی‌های تاشو معمول وارد بازار شود و لذا نباید انتظار این را داشت که سامسونگ تمام قابلیت‌های پیشرفته پرچم‌داران خود را در آن جای دهد.

قیمت و تاریخ انتشار گلکسی Z Flip

شاید تمام نگاه‌ها روی گوشی‌های گلکسی اس 20 سامسونگ منعطف شده باشد که قرار است در تاریخ 11 فوریه (22 بهمن) از آن‌ها رونمایی شود. اما می‌توان اطمینان داشت منظور سامسونگ از این جمله «محصولاتی نوآورانه که دوره جدیدی از تجربه گوشی‌های هوشمند را شکل خواهند داد»، تنها به گوشی‌های گلکسی اس 20 نبود و باید آن را در یک طراحی عجیب جست‌و‌جو کرد و خب چه محصولی بهتر و شایسته‌تر از گلکسی Z Flip؟!

البته شایعات قبل، از این حکایت داشتند که گلکسی Z Flip در ماه آوریل معرفی خواهد شد! اما خب خبرهای موثق‌تر، 11 فوریه را به عنوان تاریخ نهایی رونمایی از این محصول اعلام کردند. هرچند ممکن است مانند گلکسی فولد، تاریخ رونمایی از این محصول نیز بنا به دلایلی به تاخیر بیفتد. از نزدیکی تاریخ انتشار گلکسی فولد و گلکسی Z Flip هم نباید متعجب بود. چرا که رونمایی از گلکسی فولد به هیچ عنوان طبق برنامه پیش نرفت و معرفی آن ماه‌ها به تعویق افتاد. بنابراین در شرایط عادی، 11 فوریه محتمل‌ترین زمانی است که می‌توانیم آن را روز معرفی از گوشی تاشو جدید سامسونگ بدانیم.

از این‌ها که بگذریم، به بحث قیمت می‌رسیم که خب بیشترین تاثیر را در دنبال کردن خبرهای مربوط به این محصول دارد! خوشبختانه طبق شایعات، قیمت گلکسی Z Flip آنقدرها هم زیاد نیست! یکی دو ماه قبل بود که یک منبع کره‌ای مدعی شد گوشی تاشو جدید سامسونگ قیمتی معادل 857 دلار خواهد داشت که تقریبا نصف قیمت موتورولا ریزر است! با این تفاسیر، باید شاهد یک جنگ تمام عیار دیگر، اینبار در بازار گوشی‌های تاشو باشیم. بخشی که هنوز محبوبیت بالایی ندارد و شرکت‌های زیادی هم درگیر آن نشده‌اند!

