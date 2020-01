با وجود اینکه اولین گوشی تاشو هواوی صرفا در چین روانه‌ی بازار شده، اما این شرکت قصد دارد در نمایشگاه MWC 2020 از جانشین این گوشی به نام میت XS رونمایی کند. در این زمینه، مدتی قبل گزارشی منتشر شد که طبق آن میت XS از مدل 5G تراشه کایرین 990 بهره می‌برد و حالا می‌توانیم به اطلاعات بیشتری در مورد این گوشی اشاره کنیم.

طبق یک گزارش جدید، میت XS ارزان‌تر از نسل قبلی خواهد بود زیرا به دلیل تجربیاتی که هواوی در مورد فرایند تولید اولین گوشی تاشو خود کسب کرده، حالا می‌تواند نسل بعدی آن را با صرف هزینه کمتری تولید کند. به گفته منابع فعال در زنجیره تامین این گوشی، ساخت نمایشگر انعطاف‌پذیر این گوشی دیگر مانند گذشته دشوار نیست. علاوه بر این، برای این گوشی جدید می‌توانیم انتظار بهره‌گیری از لولای بهتر و نمایشگر محکم‌تر را داشته باشیم.

از دیگر ویژگی‌های احتمالی جدیدترین گوشی تاشو هواوی می‌توانیم به کوچک‌تر شدن اندازه بدنه اشاره کنیم که البته ظاهرا اندازه نمایشگر تغییر پیدا نمی‌کند. علاوه بر موارد ذکر شده، منابع موردنظر اعلام کرده‌اند که سومین گوشی تاشو هواوی در دست ساخت قرار دارد و انتظار می‌رود این گجت در نیمه دو سال 2020 معرفی شود.

سال گذشته سامسونگ و هواوی از جمله شرکت‌های مهمی بودند که از نخستین گوشی‌ تاشو خود رونمایی کردند. حالا هر دو شرکت قصد دارند این روند را در سال 2020 ادامه دهند و باید ببینیم که آیا در سال جاری این گوشی‌ها می‌توانند توجه کاربران بیشتری را جلب کنند یا نه.

منبع: Android Authority

The post جدیدترین گوشی تاشو هواوی احتمالا ارزان‌تر از میت ایکس خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala