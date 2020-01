ساعاتی پیش، حساب کاربری @evleaks در توییتر که سابقه درخشانی در لو دادن اطلاعات گوشی‌های معرفی نشده دارد، تصویر بالا را منتشر کرد. این عکس بهترین نگاه ما به پرچمدار جدید هواوی یعنی گوشی هواوی P40 پرو است. همچنین به گفته @evleaks، هواوی قرار است نسخه‌هایی خاص از این گوشی با بدنه سرامیکی عرضه کند.

درست مثل اطلاعات و تصاویر قبلی که دیده بودیم، نمایشگر این گوشی و پنل پشتی دستگاه قرار است در لبه‌های خود خمیدگی داشته باشند. برجسته‌ترین نکته در طراحی هواوی P40 پرو را هم می‌توانیم دوربین‌های اصلی آن بنامیم. این دوربین‌ها که بیرون زدگی نسبتا زیادی هم دارند، شامل پنج سنسور مختلف هستند که مثل نسل قبلی، یکی از آن‌ها لنز پریسکوپی دارد. در میانه ماژول دوربین هم شاهد اسم لایکا هستیم و آنطور که در این بخش نوشته شده، این دوربین‌ها قرار است فاصله کانونی از 18 میلی‌متر تا 240 میلی‌متر را پوشش دهند. این فواصل کانونی نوید 13 برابر زوم را می‌دهند اما احتمالا همه این زوم اپتیکال نخواهد بود و هواوی با ترکیب زوم دیجیتال و اپتیکال به این عدد خواهد رسید.

از دوربین‌ها که بگذریم، در بخش جلویی دستگاه می‌توانیم نمایشگر بدون حاشیه گوشی را ببینیم. همچنین اینبار هواوی قید ناچ یا بریدگی را زده و دوربین‌های سلفی را در یک حفره در بالای نمایشگر قرار داده است. در لبه سمت راست گوشی نیز شاهد دکمه پاور و همچنین دکمه کم و زیاد کردن صدا هستیم. یک نکته جالب این است که در گوشی هواوی میت 30 پرو شاهد حذف دکمه‌های کم و زیاد کردن صدا بودیم اما حالا در این گوشی دوباره می‌بینیم که این دکمه‌ها به پرچمداران هواوی بازگشته‌اند.

در بخش بالایی و در لبه سمت چپ گوشی چیزی دیده نمی‌شود اما در لبه پایینی، شاهد پورت USB-C در کنار بلندگوی اصلی این گوشی هستیم. همچنین همانطور که انتظار می‌رفت، خبری از پورت 3.5 میلی‌متری هدفون در این گوشی نیست. جایگاه سیم کارت و احتمالا کارت حافظه Nano Card هم در لبه پایینی دستگاه تعبیه شده است.

دو نسل قبلی پرچمداران خانواده P از گوشی‌های هواوی، در شهر پاریس و در ماه مارس معرفی شده بودند. اگر امسال هم هواوی بخواهد چنین رویه‌ای را پیش بگیرد، با معرفی این گوشی فاصله زیادی نداریم. تفاوت این بار با دو نسل قبل اما در این است که احتمالا دوباره هواوی مجبور خواهد بود تا این گوشی را بدون سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل عرضه کند. شما درباره هواوی P40 پرو چه فکر می‌کنید؟

