چند هفته دیگر در تاریخ 11 فوریه (22 بهمن) گوشی‌های گلکسی اس 20 سامسونگ رسما معرفی می‌شوند و خوشبختانه به دلیل انتشار گزارش‌ها و تصاویر مختلف، تا حد زیادی می‌توانیم در مورد جزییات این گوشی‌ها صحبت کنیم. اگر می‌خواهید در یک مطلب به‌صورت خلاصه و مفید از اطلاعات منتشر شده خبردار شوید، ادامه این مطلب را بخوانید.

گوشی‌های گلکسی اس 20؛ نام و تاریخ معرفی

سال گذشته، سامسونگ از خانواده گلکسی اس 10 رونمایی کرد و انتظار داشتیم نسل بعدی آن‌ها از نام گلکسی اس 11 بهره ببرند. اما یکی از افشاگران مشهور مدتی قبل اعلام کرد که نام این گوشی‌ها گلکسی اس 20 خواهد بود و ظاهرا مدیران سامسونگ در یک جلسه مخفی در حاشیه نمایشگاه CES 2020 این موضوع را تایید کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد سامسونگ با این کار می‌خواهد دوران تازه‌ای را برای گوشی‌های موردنظر آغاز کند.

در همین زمینه می‌توانیم به هواوی اشاره کنیم که بعد از P10 و میت 10 شاهد معرفی گوشی‌های P20 و میت 20 بودیم بنابراین چنین کاری بی‌سابقه محسوب نمی‌شود. همچنین سامسونگ بعد از معرفی گلکسی نوت 5 گوشی نوت 7 را معرفی کرد تا نامگذاری گوشی‌های سری اس و نوت هماهنگ باشند. در رابطه با تاریخ معرفی هم همانطور که گفتیم که در تاریخ 11 فوریه (22 بهمن) در شهر سان فرانسیسکو سامسونگ رسما از این گوشی‌ها رونمایی می‌کند.

طراحی

مدتی قبل نخستین تصاویر واقعی مدل 5G گلکسی اس 20 پلاس منتشر شد که این عکس‌ها شباهت زیادی به رندرهای منتشر شده از این گوشی دارند. در هر صورت با توجه به این عکس‌ها و البته رندرهای منتشر شده در رابطه با طراحی گوشی‌های گوشی‌های گلکسی اس 20 باید انتظار 4 تغییر را داشته باشیم:

ماژول مستطیل شکل دوربین: دوربین‌های اصلی جدیدترین پرچم‌داران سامسونگ به جای چینش افقی قرار است در یک ماژول مستطیل شکل با چینش عمودی در سمت چپ بخش فوقانی پنل پشتی قرار بگیرند.

دوربین‌های اصلی جدیدترین پرچم‌داران سامسونگ به جای چینش افقی قرار است در یک ماژول مستطیل شکل با چینش عمودی در سمت چپ بخش فوقانی پنل پشتی قرار بگیرند. حفره مرکزی در بخش فوقانی نمایشگر:

دوربین یا دوربین‌های سلفی گلکسی اس 10 در یک حفره در سمت راست بخش فوقانی نمایشگر قرار داشتند اما برای نسل بعدی آن‌ها، هر سه گوشی صرفا از یک دوربین سلفی بهره می‌برند که این دوربین در یک حفره در بخش میانی بالای نمایشگر قرار دارند و از این لحاظ مشابه گلکسی نوت 10 محسوب می‌شوند. فقدان دکمه بیکسبی:

بر اساس تمام رندرهای منتشر شده، دکمه‌های پاور و تنظیم صدا در سمت راست بدنه قرار دارند و اثری از دکمه بیکسبی که معمولا در سمت چپ بدنه قرار داشت، دیده نمی‌شود. حذف جک هدفون:

گلکسی اس 20









بر اساس اطلاعات منتشر شده، سامسونگ قرار نیست جانشین مستقیمی برای S10e معرفی کند و ارزان‌ترین عضو این خانواده گلکسی اس 20 خواهد بود که به نوعی به‌عنوان جانشین S10e انجام وظیفه خواهد کرد. بر اساس این رندرها، این گوشی از نمایشگر خمیده بهره می‌برد و با توجه به عدم وجود حسگر اثر انگشت فیزیکی، می‌توان گفت که مجهز به حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر خواهد بود.

گلکسی اس 20 پلاس









در ابتدا گفته می‌شد که این خانواده مانند نسل قبلی از گوشی‌های S20e، اس 20 و اس 20 پلاس بهره می‌برد که با توجه به اطلاعات دریافتی از منابع مختلف، برای این گوشی هم باید بگوییم که ظاهرا با نام اس 20 پلاس روانه‌ی بازار می‌شود. در این رندرها شاهد زبان طراحی مشابه دیگر اعضای این خانواده هستیم ولی به نظر می‌رسد خمیدگی نمایشگر آن کمتر از اس 10 و اس 10 پلاس است.

گلکسی اس 20 اولترا









در نهایت باید به مهم‌ترین عضو این خانواده اشاره کنیم که ظاهرا قرار است با عنوان گلکسی اس 20 اولترا معرفی شود. با توجه به رندرهای فاش شده، این گوشی هم از لحاظ طراحی تفاوت چندانی با دو عضو دیگر ندارد و به نظر می‌رسد مهم‌ترین تفاوت ظاهری آن در زمینه‌ی اندازه ماژول دوربین است.

مشخصات سخت‌افزاری خانواده گلکسی اس 20

مطابق معمول، این گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ قرار است با دو تراشه اسنپ‌دراگون 865 و اگزینوس 990 روانه‌ی بازار شوند که البته به نظر می‌رسد این بار مدل‌های مجهز به تراشه اسنپ‌دراگون در بازارهای بیشتری عرضه خواهند شد. در رابطه با ظرفیت باتری هم به ترتیب باید انتظار بهره‌گیری از باتری‌هایی با ظرفیت 4000، 4500 و 5000 میلی‌آمپر ساعت را داشته باشیم.

یکی از افشاگران مشهور حوزه تکنولوژی مدتی قبل اعلام کرد که مدل 5G گلکسی اس 20 اولترا از حداکثر حافظه داخلی 512 گیگابایت و 16 گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد. همچنین ظاهرا باتری 5000 میلی‌آمپری آن از شارژ 45 وات پشتیبانی می‌کند. برای شارژ باتری 4500 میلی‌آمپری گلکسی اس 20 پلاس باید انتظار سرعت شارژ 25 وات را داشته باشیم.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پرچم‌داران سامسونگ نمایشگرهای آن‌ها است و این خانواده به احتمال زیادی به ترتیب از نمایشگرهای 6.2، 6.7 و 6.9 اینچی بهره می‌برند. یکی دیگر از ویژگی‌های جذاب این گوشی‌ها رفرش ریت 120 هرتز است که البته کاربران برای بهره‌گیری از این رفرش ریت باید به رزولوشن 1080P بسنده کنند زیرا در رزولوشن بالاتر، رفرش ریت بر روی 60 هرتز تنظیم می‌شود.

ویژگی‌های مختلف

از مدت‌ها قبل انتشار خبرهای مربوط به دوربین‌های این خانواده آغاز شد که در میان آن‌ها، خبر تعبیه دوربین 108 مگاپیکسلی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه هنوز با قاطعیت زیادی نمی‌توانیم در مورد مشخصات تمام دوربین‌های این گوشی‌ها صحبت کنیم، ولی حداقل در مورد دوربین‌های گلکسی اس 20 اولترا اطلاعات مختلفی منتشر شده است. به‌نظر می‌رسد در گوشی اس 20 اولترا، یک دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی، دوربین 48 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال 10 برابری و دوربین اولترا واید 12 مگاپیکسلی از جمله دوربین‌هایی هستند که وظیفه عکس‌برداری را برعهده دارند. در رابطه با دیگر سنسورها هنوز اطلاعات خاصی منتشر نشده است.

در زمینه دوربین 108 مگاپیکسلی این گوشی گفته می‌شود که با سنسور استفاده شده در گوشی می نوت 10 شیائومی فرق دارد و سامسونگ از نمونه بهبود یافته آن استفاده کرده است. علاوه بر این، سنسورهای مجهز به فناوری ترکیب پیکسل‌ها معمولا 4 پیکسل مجاور را با یکدیگر ترکیب می‌کنند تا در محیط‌های کم‌نور عملکرد بهتری به ارمغان بیاورند. اما در مورد سنسور 108 مگاپیکسلی گفته می‌شود که می‌تواند 9 پیکسل مجاور را ترکیب کند و این یعنی قادر به ثبت عکس‌های 12 مگاپیکسلی بسیار باکیفیت خواهد بود.

متاسفانه بر اساس اخبار منتشر شده، به نظر می‌رسد تنها مدل اولترا از دوربین 108 مگاپیکسلی بهره می‌برد. در رابطه با مدل پلاس باید انتظار بهره‌گیری از دو دوربین 12 مگاپیکسلی و یک دوربین 48 مگاپیکسلی را داشته باشیم؛ در رابطه با سنسور چهارم هم اطلاعات موثقی منتشر نشده است. از آنجایی که تراشه‌های اسنپ‌دراگون 865 و اگزینوس 990 از قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 8K پشتیبانی می‌کنند و در این زمینه از جانب منابع موثق گزارش‌هایی منتشر شده، باید انتظار ارائه‌ی این ویژگی را داشته باشیم. از دیگر شایعات هم می‌توانیم به احتمال تعبیه دوربین تله‌فوتو 48 مگاپیکسلی در هر سه گوشی اشاره کنیم.

اگرچه در ابتدا انتظار داشتیم که سامسونگ فقط مدل 5G این گوشی‌ها را عرضه کند، ولی ظاهرا این بار هم سامسونگ مدل 4G و 5G این گوشی‌ها را روانه‌ی بازار می‌کند که در این میان ظاهرا فقط مدل اولترا بدون مدل 4G معرفی می‌شود. در این میان، با توجه به اینکه تراشه اسنپ‌دراگون 865 استفاده از مودم 5G را اجباری کرده، سامسونگ یا باید به نوعی این قابلیت را غیرفعال کند، یا اینکه مدل‌های 4G صرفا از تراشه اگزینوس 990 بهره می‌برند. شاید هم سامسونگ با کوالکام به توافق رسیده که این تراشه برای گوشی‌های مذکور با مودم 4G عرضه شود که البته چنین چیزی بعید به نظر می‌رسد.

تاریخ عرضه و قیمت خانواده گلکسی اس 20

همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم، این گوشی‌های در تاریخ 11 فوریه (22 بهمن) رسما معرفی می‌شوند و از چند روز بعد از این تاریخ به دست مشتریان می‌رسند. در رابطه با قیمت‌گذاری، با توجه به ویژگی‌ها و امکاناتی که ارائه می‌دهند، احتمالا نسبت به خانواده گلکسی اس 10 قیمت بالاتری خواهند داشت. شاید هم سامسونگ کاربران را غافلگیر کند و این گوشی‌ها را با قیمت مشابه نسل قبلی به دست مشتریان برساند که البته احتمال تحقق چنین رویکردی بعید به نظر می‌رسد.

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala