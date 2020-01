ارزش شرکت آلفابت به 1 تریلیون دلار رسید

آلفابت (کمپانی مادر گوگل) حالا چهارمین شرکت آمریکایی است که توانسته به ارزش 1 تریلیون دلاری دست پیدا کند. کمی قبل از تعطیل شدن بازار بورس آمریکا در روز پنجشنبه، قیمت هر سهم این شرکت به 1451.70 دلار رسید و به همین خاطر ارزش بازار 1 تریلیون دلاری آلفابت به واقعیت تبدیل شد. مدتی قبل در ماه دسامبر، بنیان‌گذاران گوگل کنترل آلفابت را به مدیرعامل گوگل، ساندار پیچای، واگذار کردند و او علاوه بر مدیریت گوگل، به‌عنوان مدیرعامل آلفابت هم انتخاب شد.

شرکت گوگل طی ماه‌های گذشته حواشی متعددی را پشت سر گذاشته که از بین آن‌ها می‌توانیم به آزار جنسی مدیران ارشد و اخراج تعدادی از کارکنان معترض اشاره کنیم. کمپانی آلفابت قرار است حدود دو هفته دیگر در تاریخ 3 فوریه گزارش مالی خود را منتشر کند و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، گفته می‌شود این شرکت طی آخرین فصل مالی 2019 توانسته درآمد 46.9 میلیارد دلاری کسب کند که چنین رقمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده‌ی افزایش 20 درصدی درآمد این شرکت است.

اپل نخستین کمپانی آمریکایی بود که در سال 2018 به ارزش 1 تریلیون دلاری رسید و بعد از آن آمازون هم توانست چنین رکوردی را ثبت کند. البته ارزش سهام شرکت آمازون در حال حاضر حدود 930 میلیارد دلار محسوب می‌شود. علاوه بر این باید به مایکروسافت هم اشاره کنیم که در آوریل 2019 توانست ارزش بازار 1 تریلیون دلاری را پشت سر بگذارد. اولین کمپانی که موفق شده چنین رکوردی ثبت کند، شرکت PetroChina است که در سال 2007 برای مدت کوتاه به چنین ارزشی دست پیدا کرد. علاوه بر این، شرکت ملی نفت عربستان سعودی موسوم به آرامکو مدتی قبل وارد بازار بورس این شرکت شد و توانست به اولین شرکت 2 تریلیون دلاری بدل شود.

گفته می‌شود فیسبوک در آینده نه‌چندان دور می‌تواند به چنین ارزشی دست پیدا کند. در حال حاضر ارزش کل سهام فیسبوک حدود 620 میلیارد دلار است.

