کمپانی شیائومی در سال 2018 برند پوکو را به‌عنوان یکی از برندهای زیرمجموعه خود معرفی کرد. اما ساعاتی قبل اعلام شد که این برند دیگر زیرمجموعه شیائومی محسوب نمی‌شود و از این به بعد به صورت مستقل عمل می‌کند. در همین زمینه می‌توانیم به اخباری اشاره کنیم که به عرضه جاشین گوشی پوکو F1 در آینده نزدیک اشاره دارند.

مدیر بخش هند شیائومی در حساب توییتری خود نوشته: «پوکو که در ابتدا به‌عنوان یک برند فرعی کار خود را آغاز کرد، طی مدت‌زمانی کوتاه توانست هویت مختص به خود را خلق کند. پوکو F1 یک گوشی بسیار محبوب بین کاربران مختلف محسوب می‌شود و حتی در سال 2020 در رده خود رقیب قابل توجهی به حساب می‌آید. ما احساس می‌کنیم که زمان آن رسیده پوکو می‌تواند به‌صورت مستقل فعالیت خود را ادامه دهد.»

با توجه به اینکه حساب کاربری پوکو در توییتر از نام IndiaPOCO بهره می‌برد و سایت رسمی این برند در حال حاضر poco.in است، به نظر می‌رسد فعلا تمرکز این برند معطوف به بازار هند خواهد بود. در همین زمینه می‌توانیم به برند ردمی اشاره کنیم که سال گذشته از شیائومی جدا و به‌عنوان یک برند مستقل مطرح شد. با این وجود، همچنان گوشی‌های ردمی به‌عنوان محصولات ساخت شیائومی به فروش می‌رسند. هنوز معلوم نیست که پوکو هم قرار است چنین رویکردی را اتخاذ کند یا نه. در هر صورت با توجه به این اخبار جدید، به نظر می‌رسد در آینده‌ی نزدیک بالاخره قرار است جانشین پوکو F1 رسما معرفی شود.

منبع: Android Authority

The post پوکو به یک برند مستقل تبدیل شد؛ جدایی از شیائومی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala