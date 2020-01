نسل جدید گوشی‌های سری گلکسی A سامسونگ در سال 2019 سروصدای زیادی ایجاد کردند و این شرکت قصد دارد در سال 2020 هم این روند را ادامه بدهد. مدتی قبل گوشی‌های گلکسی A51 و A71 معرفی شدند و در ادامه سامسونگ قصد دارد از گوشی‌های گلکسی A31 و A41 رونمایی کند. تا حالا در مورد این دو گوشی خبر چندانی منتشر نشده ولی حالا به لطف یک گزارش جدید، می‌توانیم جزییات باتری و دوربین‌های آن‌ها بپردازیم.

به نظر می‌رسد گلکسی A31 از دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و دوربین ماکرو 5 مگاپیکسلی بهره می‌برد. برای مقایسه باید بگوییم که گلکسی A30 مبتنی بر دوربین‌های 16 و 5 مگاپیکسلی بود. از لحاظ باتری هم باید انتظار تعبیه باتری 5000 میلی‌آمپر ساعتی را داشته باشیم.

گلکسی A41 هم قرار است با دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی معرفی شود اما در گزارش موردنظر به جزییات دیگر دوربین‌های اصلی این گوشی اشاره‌ای نشده است. البته ظاهرا یک دوربین 25 مگاپیکسلی به‌عنوان دوربین سلفی این گوشی انجام وظیفه خواهد کرد. علاوه بر این، بر اساس گزارش دیگری که مدتی قبل منتشر شده، در رابطه با هر دو گوشی باید انتظار بهره‌گیری از حداقل 64 گیگابایت حافظه داخلی را داشته باشیم. همانطور که گفتیم هنوز اطلاعات زیادی در مورد این دو گوشی مطرح نشده و به همین خاطر هنوز نمی‌دانیم که سامسونگ در چه تاریخی قرار است از این گوشی‌ها رونمایی کند.

