شب گذشته یکی از افشاگران به نام Ishan Agarwal فهرست مربوط به مشخصات مدل 5G گوشی‌های خانواده گلکسی اس 20 را منتشر کرد. از جمله ویژگی‌های مشترک بین این سه گوشی می‌توانیم به نمایشگر 120 هرتز با رزولوشن 1440p، تراشه اگزینوس 990، حداقل 128 گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش، استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب، رابط کاربری One UI 2.0 مبتنی بر اندروید 10 اشاره کنیم. در این فهرست، به میزان حافظه رم این گوشی‌ها اشاره نشده است ولی بر اساس گزارش‌های دیگر به نظر می‌رسد باید انتظار بهره‌گیری از حداکثر 16 گیگابایت را داشته باشیم.

همانطور که انتظار داشتیم، گلکسی اس 20 اولترا تنها گوشی این خانواده است که از دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی بهره می‌برد ولی هر سه مدل از قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 8K و سرعت 30 فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کنند. دوربین اصلی دو مدل دیگر هم مبتنی بر سنسور 12 مگاپیکسلی خواهد بود. در کنار دوربین اصلی، برای این دو گوشی دوربین اولترا واید 12 مگاپیکسلی و تله‌فوتو 64 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال 3 برابری تعبیه شده است.

گلکسی اس 20 اولترا در کنار دوربین اصلی، از دوربین‌های اولترا واید 12 مگاپیکسلی و تله فوتو 48 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال 10 برابری هم بهره می‌برد. سامسونگ برای هر دو مدل اولترا و پلاس سنسور ToF را تعبیه کرده است و در ماژول دوربین اس 20 چنین سنسوری دیده نمی‌شود. در رابطه با دوربین سلفی اس 20 و اس 20 پلاس باید انتظار تعبیه دوربین 10 مگاپیکسلی را داشته باشیم. در این میان گلکسی اس 20 اولترا مجهز به دوربین سلفی 40 مگاپیکسلی است.

بر اساس این فهرست، انرژی این سه گوشی را باتری‌های 5000، 4500 و 4000 میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌کنند. علاوه بر این نباید نمایشگرهای آن‌ها را از قلم بیندازیم که به ترتیب مبتنی بر اندازه 6.9، 6.7 و 6.2 اینچ هستند. در نهایت باید بگوییم که اگرچه این فهرست مربوط به مدل 5G این گوشی‌ها است، ولی روی هم رفته از لحاظ مشخصات سخت‌افزاری نباید تفاوتی بین مدل 4G و 5G وجود داشته باشد. در ضمن مانند دیگر فهرست‌های این‌چنینی، باید بگوییم که همواره احتمال نادرست بودن برخی از این اطلاعات را مدنظر قرار دهید.

