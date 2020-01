در این مقاله قصد داریم به مقایسه دوربین دو گوشی قدرتمند هواوی میت 30 پرو و آیفون 11 پرو بپردازیم تا ببینیم کدام یک از این محصولات می‌تواند در شرایط مختلف، عکس‌های بهتری ثبت کند.

مدت زمان زیادی است که وب‌سایت Dxomark، گوشی‌های هواوی را در صدر جدول برترین دوربین گوشی‌های هوشمند قرار داده و خب این رتبه‌بندی انصافا بدون دلیل هم نیست! آخرین محصول از این شرکت هواوی میت 30 نام دارد که در مدل‌های مختلفی روانه بازار شد و فعلا مدل میت 30 پرو 5G با امتیاز فوق‌العاده 123، برترین گوشی از لحاظ دوربین به شمار می‌آید.

اگرچه میت 30 پرو کاربران را با دوربین شگفت‌انگیز خود غافلگیر کرد، یک تحریم بد موقع باعث شد به شدت محبوبیت آن بین کاربران کم شود. در خیلی از وب‌سایت‌ها وقتی اسمی از این محصول می‌آید، پیشنهاد می‌شود کاربران آن را خریداری نکنند! چرا که تحریم دولت آمریکا باعث شد محصولات هواوی بدون پشتیبانی از برنامه‌ها و خدمات گوگل راهی بازار شوند که متاسفانه این مشکل گریبان میت 30 و مدل‌های مختلف آن را هم گرفت. بدین ترتیب، اگرچه گوشی از سیستم‌عامل اندروید بهره می‌برد، اما نه پشتیبانی از سوی گوگل از آن انجام می‌شود، نه برنامه‌هایی از قبیل نقشه، Gmail، فروشگاه گوگل پلی و حتی Uber works در آن وجود دارد!

همه این‌ها شاید هواوی را برای کسانی که صرفا به بازی یا دوربین قدرتمند و انجام کارهای معمولی با گوشی می‌پردازند انتخاب بدی نکند. هواوی نیز با امید بهبود شرایط، پرچم‌دار خود را با قدرتمندترین سخت‌افزارها و بهترین امکانات موجود راهی بازار کرد که خب نتیجه آن هم حداقل در بخش دوربین، مشخص شد!

اما در طرف مقابل، پرچم‌داری فوق‌العاده قدرتمند از یک برند نام آشنا حضور دارد که هر سال محصولات آن در بخش‌های مختلف،‌ در بین برترین‌ها حضور دارند. آیفون 11 پرو، محصولی است از شرکت اپل که در ماه سپتامبر 2019 به همراه دو گوش آیفون 11 و آیفون 11 پرو مکس معرفی شد. گوشی‌های آیفون 11 پرو، اولین محصولات اپل بودند که از سه دوربین در بخش پشتی استفاده کردند و هر سه آن‌ها نیز بسیار قدرتمند و با کیفیت هستند!

بنابراین تصمیم گرفتیم به مقایسه دوربین این محصولات بپردازیم که البته دوربین سلفی را شامل نمی‌شود. آن هم فقط در بخش عکاسی و نه فیلم‌برداری. اگر بخواهیم قبل از شروع مقایسه، نظری در رابطه با دوربین این محصولات بدهیم، باید گفت به طور کلی، آیفون 11 پرو تصاویری نزدیک به واقعیت ثبت می‌کند. لنز فوق عریض آن کمی عریض‌تر است و لذا سوژه‌های بیشتری را درون یک کادر جای می‌دهد. همچنین در شب نیز تصاویری که آیفون 11 پرو ثبت می‌کند کمی بیشتر واقع‌گرایانه هستند.

در طرف مقابل اما هواوی میت 30 پرو با پردازش بهتر تصاویر همراه است که همین مسئله نیز باعث درخشات‌تر و با طراوت‌تر شدن تصاویر می‌شود. اما خب این درخشش زیاد در برخی موارد باعث از بین رفتن جزئیات می‌شود! با این اوصاف، اگرچه دوربین فوق عریض این محصول عرض کمتری دارد، اما جزئیات بهتری را به تصویر می‌کشد. در آخر هم به بزرگ‌نمایی می‌رسیم. جایی که هواوی هیچ حرفی برای گفتن باقی نمی‌گذارد و با اختلاف آیفون را شکست می‌دهد.

قبل از مقایسه دوربین این دو محصول، بد نیست نگاهی بیندازیم به مشخصات دوربین‌ آن‌ها روی کاغذ تا ببینیم از لحاظ عددی، برتری با کدام است.

نام محصول آیفون 11 پرو هواوی میت 30 پرو دوربین اول 12 مگاپیکسل / گشودگی دیافراگم f/1.8 و 1.4 میکرومتر سایز پیکسل / 1/2.55 اینچ سایز سنسور / لنز عریض 26 میلی‌متری / فوکوس خودکار با تشخیص فاز / لرزشگیر اپتیکال تصویر / فلش چهارگانه دورنگ / HDR / پانوراما 40 مگاپیکسل / گشودگی دیافراگم f/1.6 و 1/1.7 اینچ سایز سنسور / لنز عریض 27 میلی‌متری / فوکوس خودکار با تشخیص فاز / لرزشگیر اپتیکال تصویر / فلش دوگانه دورنگ / HDR / پانوراما دوربین دوم 12 مگاپیکسل تله‌فوتو / گشودگی دیافراگم f/2.0 و 1.0 میکرومتر سایز پیکسل / 1/3.4 اینچ سایز سنسور / لنز 52 میلی‌متری / فوکوس خودکار با تشخیص فاز / لرزشگیر اپتیکال تصویر / بزرگ‌نمایی اپتیکال 2 برابر 8 مگاپیکسل تله‌فوتو / گشودگی دیافراگم f/2.4 و سایز سنسور 1.4 اینچ / لنز 80 میلی‌متری / فوکوس خودکار با تشخیص فاز / لرزش‌گیر اپتیکال تصویر / 3 برابر زوم اپتیکال دوربین سوم 12 مگاپیکسل فوق عریض / گشودگی دیافراگم f/2.4 / لنز 13 میلی‌متری 40 مگاپیکسل فوق عریض / گشودگی دیافراگم f/1.8 و سایز سنسور 1/1.54 / لنز 18 میلی‌متری / فوکوس خودکار با تشخیص فاز دوربین سلفی 12 مگاپیکسل / گشودگی دیافراگم f/2.2 / لنز 23 میلی‌متری عریض / دوربین سه بعدی SL 3D 32 مگاپیکسل / گشودگی دیافراگم f/2.0 / لنز 26 میلی‌متری عریض / 1/2.8 اینچ سایز سنسور و 0.8 میکرومتر سایز پیکسل / دوربین سه بعدی زمان پرواز (ToF)

همچنین در تصویر زیر می‌توانید لیست 10 گوشی برتر از لحاظ دوربین را مشاهده کنید که توسط وب‌سایت معتبر Dxomark به ثبت رسیده.

با آگاهی از مشخصات فنی و رتبه‌های این دو گوشی در بخش عکاسی، می‌پردازیم به مقایسه دوربین آن‌ها که در 5 بخش پرتره، استاندارد، فوق عریض، حالت شب و بزرگ‌نمایی صورت گرفته است.

مقایسه دوربین آیفون 11 پرو و میت 30 پرو؛ عکاسی پرتره

یکی از قابلیت‌های جذابی که مدتی است به گوشی‌های موبایل اضافه شده، امکان عکاسی پرتره است. این دوربین‌ها که با کمک نرم‌افزار، تصاویری شبیه به دوربین‌های DSLR ثبت می‌کنند، با حسگرهای بزرگ خود، باعث محو شدن پس زمینه و زیبا شدن عکس‌ها می‌شوند.

در عکاسی پرتره، آیفون 11 پرو و هواوی میت 30 پرو عملکرد بسیار خوبی از خود به جای گذاشتند، اما از آن‌جایی که پردازش تصویر در محصول هواوی بسیار بیشتر است، تصویر ثبت شده توسط این گوشی نیز زیباتر هستند. بسیاری از کاربران، تصویر گرفته شده توسط میت 30 پرو را بهتر و با کیفیت‌تر دانسته و آن را ترجیح می‌دهند. اما خب برخی اوقات این تصاویر اندکی زیباسازی شده و از حالت واقعی خود کمی دور می‌شوند.

با این اوصاف، تصویر زیر نمونه‌ای فوق‌العاده از توانایی میت 30 پرو در بخش عکاسی پرتره است. (برای دیدن تصویر با کیفیت اصلی، روی آن کلیک کنید.)

به طور کلی، تصاویر پرتره در میت 30 پرو کمی سردتر و در آیفون 11 پرو کمی گرم‌تر هستند. کنتراست و محو شدن پس زمینه در میت 30 پرو بیشتر و بهتر صورت گرفته اما به طور کلی از لحاظ رنگی‌بندی، آیفون 11 پرو کمی عملکرد بهتر و با ثبات‌تری دارد. در تصویر زیر می‌توانید نمونه این تصاویر را مشاهده کنید.

در شرایط بیرون از خانه نیز تفاوت خاصی به نسبت تصویر اول نمی‌بینیم. جزئیات در آیفون 11 پرو کمی بیشتر بوده و تصویر به نسبت آنچه که میت 30 ثبب کرده، شارپ‌تر نیز هست. مانند تصویر اول، تصویر سمت چپ اندکی رنگ‌ها را اشباع شده و دور از واقعیت نشان می‌دهد. همچنین شدت درخشندگی نقاط روشن روی پوست در میت 30 پرو نیز کمی زیاد است. اما در آیفون، رنگ پوست و محیط اطراف به سبب کنترل بهتر رنگ، کمی نزدیک‌تر به واقعیت به نظر می‌رسد.

در تصویر زیر نیز دقیقا همان مسئله مطرح است. جزئیات کمتر، کنتراست بیشتر، اشباع رنگ‌ها و محو شدن بیشتر پس زمینه در میت 30 پرو و در طرف مقابل، کنترل بهتر رنگ‌‌ها، جزئیات بیشتر و تصاویر نزدیک به واقعیت در آیفون 11 پرو.

مقایسه دوربین آیفون 11 پرو و میت 30 پرو؛ حالت استاندارد

هر دو گوشی برای ثبت تصاویر در حالت استاندارد در نوع خود بی‌نظیرند. شاید بتوان گفت در این بخش هواوی میت 30 پرو تصاویر بهتری را ثبت می‌کند. اما انتقادی که به دوربین قدرتمند این محصول و حتی P30 پرو وارد است، فدا کردن جزئیات صرفا به خاطر اشباع زیادی رنگ‌هاست. به عبارتی هواوی عکس‌های زیباتر و درخشان‌تری می‌گیرد، اما جزئیات در آن به اندازه آیفون 11 پرو نیست.

با این اوصاف هواوی توانست میزان تعادل در رنگ‌ها را در میت 30 پرو به نسبت P30 پرو افزایش دهد. با نگاهی به تصویر زیر، به خوبی می‌توان توضیحات بالا را در تفاوت بین رنگ‌های گرانولا مشاهده کرد. اشباع رنگ‌ها به شکلی است که شاید با یکبار دیدن آن، محصور زیبایی و طراوت عکس شوید! اما خب این اشباع بیش از حد، توت‌فرنگی‌ها را از حالت طبیعی بیرون آورده و حتی خطوط روی میز را هم به همین خاطر محو کرده است. در طرف دیگر اما تصاویر آیفون 11 پرو شاید در نگاه اول کمی دلگیر کننده به نظر برسند، اما کنترل رنگ‌ها به بهترین شکل ممکن صورت گرفته و خطوط روی میز نیز به خوبی آشکار است.

تصویر زیر در حین غروب آفتاب به ثبت رسید. با مشاهده تصویر ثبت شده توسط دوربین هواوی میت 30 پرو، به خوبی می‌توان تلاش این گوشی در راستای تحت تاثیر قرار دادن افراد را درک کرد. به عبارتی، در کنار عکس‌های فوق‌العاده با کیفیتی که این گوشی ثبت می‌کند، در اکثر آن‌ها تعادل رنگ وجود ندارد که نکته عجیبی است!

در مقابل اما تصویر ثبت شده توسط آیفون 11 پرو بسیار به واقعیت نزدیک‌تر بوده و جزئیات بیشتری نیز دارد. خصوصا قسمت‌های خشک شده برگ که به زیبایی در این گوشی به تصویر کشیده‌ شده‌اند. با این اوصاف، هواوی در این قسمت برخلاف قبل، عکس گرم‌تری ثبت کرد!

در بخش عکاسی استاندارد، مانند عکاسی پرتره، سلیقه است که اهمیت دارد. اگر جزئیات بیشتر (اندکی بیشتر)، تعادل بهتر رنگ‌ها و عکس‌های واقعی‌تر برایتان اهمیت دارند، آیفون 11 پرو عکس‌های بهتری ثبت می‌کند. در طرف مقابل اما اگر به عکس‌های زیبا، درخشان و باطراوت اهمیت می‌دهید، هواوی قطعا بی‌رقیب است!

در تصاویر زیر، باز هم آیفون در نمایش جزئیات برتری دارد. تغییر زیاد در تعادل سفید و اشباع بیش از حد در میت 30 پرو، باعث شده تصویر کمی مصنوعی به نظر برسد و از حالت طبیعی خارج شود. همین نکته نیز باعث کاهش جزئیات در تصاویر ثبت شده توسط این گوشی شده. مسئله‌ای که کمتر در آیفون 11 پرو شاهد آن بوده‌ایم. جزئیات بیشتر روی گلبرگ‌ها در تصویر ثبت شده توسط آیفون 11 پرو به خوبی مشهود است.

مقایسه دوربین آیفون 11 پرو و میت 30 پرو؛ فوق عریض

دوربین فوق عریض در آیفون 11 پرو 120 درجه را تحت پوشش خود دارد. این دوربین بسیار قدرتمند که مهمان جدید مجموعه دوربین‌های آیفون است، از کیفیت فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار است. در طرف دیگر اما هواوی میت 30 پرو بیشتر تمرکز خود را روی مگاپیکسل گذاشته و با دوربین فوق عریض 40 مگاپیکسلی (دو برابر دوربین فوق عریض P30 پرو) راهی بازار شد.

اما خب آنچه که از دوربین فوق عریض انتظار می‌رود، در درجه اول ثبت تصاویر عریض‌تر است که این مسئله در آیفون 11 پرو بهتر انجام شد.

در بحث کیفیت اما در این بخش هواوی بهتر عمل کرد. از آن‌جایی که دوربین فوق عریض میت 30 پرو زاویه دید محدودتری به نسبت نماینده اپل دارد، نویز کمتری را در تصاویر آن مشاهده می‌کنیم. همین مسئله نیز مقایسه بین این دو محصول را کمی سخت‌تر کرد! برای مثال، نویز مشاهده شده در سمت چپ تصویر مربوط به آیفون 11 بسیار بیشتر از همان قسمت در تصویر بالا است اما زاویه دید دوربین فوق عریض آیفون نیز محدوده وسیع‌تری را پوشش می‌دهد.

دوربین آیفون 11 پرو آنقدری عریض هست که بتوان تفاوت بین عکس‌های معمولی و فوق عریض آن را به خوبی مشاهده کرد. این یعنی آیفون تقریبا وظیفه خود را به خوبی انجام داده. از طرفی، اگرچه زاویه دید میت 30 پرو محدودتر است، اما همچنان برای یک دوربین فوق عریض کافی به نظر می‌رسد. با این حال، باز هم نظر کاربران بیشتر اهمیت دارد. زیرا آن‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند زاویه دید بیشتری می خواهند یا کیفیت بیشتر!

اگر بخواهیم تصاویر فوق عریض آیفون 11 پرو را با میت 30 پرو مقایسه کنیم، گویی نماینده هواوی تصویر معمولی‌ای را ثبت کرده! هواوی در مقابل گوشی‌های سامسونگ هم در بخش فوق عریض، زاویه دید محدودتری دارد. (البته حتی آیفون 11 پرو نیز با زاویه دید 120 درجه‌ای، از نوت 10 پلاس با زاویه دید 123 درجه در بخش فوق عریض، عملکرد ضعیف‌تری دارد.)

مقایسه دوربین آیفون 11 پرو و میت 30 پرو؛ حالت شب (Night Mode)

کیفیت عکس‌های ثبت شده در شب توسط دوربین میت 30 پرو آنقدر بالاست که گاهی اوقات به سختی می‌توان باور کرد این تصاویر در نور شب گرفته شده! تصاویر به قدری روشن هستند که نمی‌توان فهمید این گوشی دقیقا از چه منبعی چنین نور را از محیط جذب کرده! اما خب این روشنایی کمی بیش از حد هم هست. چرا که در حالت معمولی، میت 30 پرو تصاویر خوبی در نور شب ثبت می‌کند و حتی اگر بخواهید عکس تیره‌ای را ثبت کنید، شاید با مشکل مواجه شوید!

به تصاویر زیر نگاه کنید. هر دو در شرایطی ثبت شده‌اند که حالت شب در گوشی‌ها خاموش بود. می‌بینید که در حالت عادی، تصویر هواوی بسیار روشن و خوب ثبت شده. اگرچه آیفون 11 پرو هم به خودی خود تصویر خوبی ثبت کرده، اما در مقایسه با میت 30 پرو مشخص می شود که آنقدرها هم عملکرد خوبی ندارد!

تصویر زیر اما زمانی است که حالت شب فعال می‌شود. هواوی میت 30 پرو همانطور که انتظار می‌رفت، تصویر را به قدری روشن کرد که گویی در نور روز ثبت شده. در مورد آیفون 11 پرو هم باید گفت اگرچه عملکرد ضعیف‌تری از نماینده هواوی دارد، اما کیفیت و جزئیات خوبی را هم در تصویر مربوط به آن شاهد هستیم.

اگر به خاطر داشته باشید، در بخش عکاسی فوق عریض به این نکته اشاره کردیم که آیفون وظیفه خود را بهتر انجام داد و تصویر عریض‌تری را ثبت کرد اما خب به قیمت از دست رفتن جزئیات تمام شد. در طرف مقابل، میت 30 پرو نیز عکس‌های زیباتر و باطراوت‌تری ثبت کرد، اما باز هم به قیمت از دست رفتن جزئیات.

در عکاسی با حالت شب، داستانی تکراری رخ داده. اما این بار میت 30 پرو وظیفه خود را به خوبی انجام داد و توانست با جذب نور بیشتر از محیط، تصویر روشن‌تری ثبت کند. اما این روشنایی بیش از حد زمانی فایده خواهد داشت که هیچ نوری نباشد. اگر در جایی نسبتا تاریک که لامپ یا چراغ‌های تزیینی وجود دارد، در حالت شب عکسی با میت 30 پرو ثبت کنید، خواهید دید که این گوشی حتی نور چراغ را هم افزایش می‌دهد!

این مسئله اگرچه باعث افزایش روشنایی کلی عکس می‌شود، اما عکس را به شدت از حالت واقعی خارج ساخته و از زیبایی آن نیز می‌کاهد. برای تفهیم بهتر موضوع، به تصویر زیر نگاه کنید. با مقایسه درخت نورانی سمت چپ، می‌توانید متوجه عدم توانایی میت 30 پرو در کنترل رنگ‌ها شوید.

عکس ثبت شده توسط آیفون دو نکته مهم دارد. یک اینکه به اندازه کافی روشن هست تا جزئیات در آن مشخص باشد. دو اینکه نقاط تاریک نیز به صورت اغراق آمیزی روشن نشده‌اند لذا می‌توان تشخیص داد که عکس در شب ثبت شده. در مورد هواوی میت 30 پرو نیز باید گفت که اگر کسی اطلاع نداشته باشد، سخت است بتواند تشخیص دهد عکس در شب ثبت شده یا روز!

همانطور که گفته شد، هواوی کار خود را کمی بیشتر از خوب انجام داده و لذا برای کسانی که دوست دارند عکس‌های ثبت شده در نور شب تا بیشترین حالت ممکن روشن شود، میت 30 پرو برنده خواهد بود. اما برای کسانی که علاوه‌بر روشن شدن عکس، زیبایی هنری و واقعی بودن عکس‌هم برایشان حائز اهمیت است، آیفون 11 پرو می‌تواند پیروز باشد‍!

مقایسه دوربین آیفون 11 پرو و میت 30 پرو؛ بزرگنمایی

در این بخش،‌ میت 30 پرو بدون هیچ حرف و حدیثی برنده است! بزرگ‌نمایی اپتیکال 3 برابری در این گوشی شاید به خوبی بزرگ‌نمایی 5 برابری در P30 پرو نباشد اما همچنان کافی است تا میت 30 پرو را به عنوان برترین گوشی در این بخش تبدیل کند. بزرگ‌نمایی دیجیتال این محصول نیز 30 برابر است!

در طرف مقابل، آیفون 11 پرو را داریم که از بزرگ‌نمایی اپتیکال 2 برابری برخوردار است و به صورت دیجیتال نیز می‌تواند تا نهایتا 10 برابر بزرگ‌نمایی کند. البته برای شکست دادن آیفون، نیازی به بزرگ‌نمایی بیشتر از 5 برابر نبود و حتی در بزرگ‌نمایی 3 و 5 برابری نیز نماینده اپل در تمامی بخش‌ها قافله را به میت 30 پرو باخت!

تصویر زیر در بزرگ‌نمایی 3 برابری ثبت شده. به وضوح می‌توان جزئیات و تعادل رنگ‌ها را در تصویر مربوط به میت 30 پرو مشاهده کرد. به طور کلی، تصویر ثبت شده توسط این گوشی شارپ‌تر و با طراوت‌تر نیز هست.

اما به بزرگ‌نمایی 5 برابری که رسیدیم، تفاوت بیشتر هم شد. میت 30 پرو همچنان تصویری با کیفیت بالا و جزئیات زیاد به ثبت رساند. هرچند در تصویر مربوط به فواره کمی از وضوح آن کاهش می‌یابد، اما در آیفون 11 پرو، تصاویر با کاهش کیفیت بیشتری همراه هستند. همچنین بزرگ‌نمایی در آیفون باعث می‌شود از لحاظ اشباع شدن رنگ‌ها تعادل خوبی برقرار نشود. برای مثال در تصویر اول آیفون تصویری اشباع شده ثبت کرد. اما در تصویر دوم می‌بینیم که از شدت آن کم شده.

مقایسه دوربین این دو گوشی به پایان رسید. به سختی می‌توان مشخص کرد کدام یک دوربین بهتری دارد. هرچند Dxomark به راحتی میت 30 پرو را بهترین گوشی از لحاظ عکاسی انتخاب کرد اما خب اگر بخواهیم سلیقه‌های متفاوت را در نظر بگیریم، قطعا نمی‌توان به راحتی برنده را مشخص کرد.

به طور کلی، در بخش بزرگ‌نمایی، برنده میت 30 پرو است. در بخش Night Mode، هر دو گوشی از لحاظ کیفیت عملکرد خوبی داشتند و لذا کاملا به سلیقه کاربر بستگی دارد که بخواهد تصویر ثبت شده در شب چگونه باشد. اگر بخواهیم یک محصول را در این بخش انتخاب کنیم، شاید بتوان رای را به هواوی داد که عملکرد بی‌نظیری از خود به نمایش گذاشت.

با مقایسه دوربین این دو محصول در بخش عکاسی فوق عریض به این نتیجه رسیدیم که آیفون عملکرد بهتری داشت و توانست تصاویر عریض‌تری ثبت کند. از دست رفتن جزئیات نیز به همین خاطر بود. با این حال می‌توان گفت در این بخش آیفون پیروز بوده. البته اگر زاویه دید کمتر هواوی گره از مشکل شما باز می‌کند، قطعا هواوی پیروز خواهد بود چون نویز کمتری در تصاویر ثبت شده این گوشی مشاهده می‌شود.

در حالت استاندارد، هواوی عکس‌های اشباع‌ شده‌تر و زیباتری ثبت کرد. اما آیفون توانست با ایجاد تعادل بسیار خوب، تصاویری نزدیک به واقعیت و با جزئیات بیشتر ثبت کند. اگر برایتان واقعی بودن تصاویر و ثبت جزئیات بالا اهمیت زیادی دارد، آیفون در این بخش برنده است. در غیر این صورت، اگر به زیبایی و اشباع رنگ‌ها اهمیت می‌دهید، میت 30 پرو می‌تواند برنده باشد. در عکاسی پرتره، همانند عکاسی در حالت استاندارد، تصاویر آیفون 11 پرو واقعی‌تر و با جزئیات بیشتری ثبت شده. در میت 30 پرو هم تمرکز روی زیباتر ساختن عکس‌هاست.

در آخر این نکته را هم باید به خاطر داشته باشید که بیشتر به این بستگی دارد چه هدفی برای عکاسی دارید چون هر دو گوشی واقعا برای برطرف ساختن نیازهای متفاوت عالی هستند.

منبع: cnet

