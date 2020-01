اطلاعات مربوط به گوشی‌های گلکسی اس 20 روزبه‌روز بیشتر می‌شود و در همین زمینه شب گذشته رندری منتشر شد که طبق ادعای افشاگر موردنظر، دقیق‌تر رندر مربوط به گلکسی اس 20 اولترا محسوب می‌شود. گفته می‌شود سامسونگ برای این گوشی نمایشگر 6.9 اینچی با رزولوشن 1440 در 3200 و نسبت تصویر 21:9 در نظر گرفته است. در این میان نباید رفرش ریت 120 هرتز آن را از قلم بیندازیم که می‌تواند انواع محتوا را به‌صورت روان‌تر به نمایش در بیاورد.

از لحاظ تراشه هم این گوشی با اسنپ‌دراگون 865 یا اگزینوس 990 به دست مشتریان خواهد رسید. با وجود اینکه این گوشی از ویژگی‌های جذابی بهره می‌برد، ولی در هر صورت دوربین آن می‌تواند بیشترین سروصدا را ایجاد کند. اول از همه باید به دوربین 108 مگاپیکسلی اشاره کنیم که با ترکیب 9 پیکسل مجاور می‌تواند عکس‌های 12 مگاپیکسلی بسیار باکیفیتی را ثبت کند. در کنار آن یک دوربین 48 مگاپیکسلی تله‌فوتو با زوم اپتیکال 10 برابری تعبیه شده که می‌تواند زوم هیبریدی 100 برابری را هم به ارمغان بیاورد. سامسونگ از این زوم به‌عنوان SPACE ZOOM یاد می‌کند و طبق این رندر، ظاهرا عبارت Space Zoom 100x در گوشه‌ی این ماژول ثبت شده است.

در مورد دیگر دوربین‌ها هم باید به یک دوربین اولترا واید 12 مگاپیکسلی و سنسور ToF اشاره کنیم. به لطف این سنسور، گلکسی اس 20 اولترا علاوه بر توانایی بیشتر در زمینه‌ی اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده، می‌تواند حالت بوکه (مات کردن پس‌زمینه سوژه) را با کیفیت بهتری عملی کند. گفته می‌شود در حفره نمایشگر هم یک دوربین 40 مگاپیکسلی وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد.

در نهایت باید به حداقل 12 گیگابایت حافظه رم، 128 یا 512 گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش، باتری 5000 میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ 45 وات اشاره کنیم. به نظر می‌رسد این گوشی با قیمت حداقل 1099 دلار روانه‌ی بازار خواهد شد که با توجه به این حجم از مشخصات جذاب، چنین قیمتی منطقی محسوب می‌شود.

