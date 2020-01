گوشی های میان رده بخش قابل توجهی از بازار گوشی‌های هوشمند را تشکیل می‌دهند که در ازای قیمت مناسب، امکانات جذابی را به ارمغان می‌آورند. در سال 2019، گوشی های میان رده جذاب‌تر از گذشته شدند و حتی می‌توان گفت که دیگر تفاوت فاحشی با گوشی‌های پرچم‌دار ندارند. با توجه به اینکه قیمت پرچم‌داران نه‌تنها پایین نمی‌آید بلکه قیمت آن‌ها حتی افزایش پیدا می‌کند، روزبه‌روز شمار طرفداران گوشی های میان رده بیشتر از گذشته می‌شود.

البته این موضوع بدین معنا نیست که گوشی‌های پرچم‌دار دیگر حرفی برای گفتن ندارند. کاربرانی که به دنبال بهترین ویژگی‌های موجود و نوآوری‌های بیشتر و مشخصه‌های منحصربه‌فرد هستند، به ناچار باید از بین پرچم‌داران دست به انتخاب بزنند. اما در نهایت برای داشتن تجربه کاربری جذاب، دیگر نیازی به بهره‌گیری از بهترین بهترین‌ها ندارید.

از مدت‌ها قبل روند افزایش جذابیت گوشی های میان رده آغاز شده ولی می‌توان گفت که طی 18 ماه گذشته، فاصله بین این گوشی‌ها و پرچم‌داران به کمترین حد خود رسیده است. سه مشخصه مهم گوشی‌ها که برای کاربران اهمیت زیادی دارند عبارت‌اند از: عمر باتری، کیفیت دوربین و عملکرد اپلیکیشن‌ها. اگر این سه قابلیت را مدنظر قرار دهیم می‌بینیم که گوشی های میان رده دیگر فاصله چندانی با نمونه‌های بسیار گران‌تر ندارند.

بهبود کیفیت تراشه‌های میان‌رده

یکی از دلایل افزایش جذابیت گوشی های میان رده به بهبود کیفیت تراشه‌های آن‌ها برمی‌گردد. شرکت‌های مدیاتک، کوالکام و سامسونگ برای این دسته از تراشه‌های خود دیگر از هسته‌های ضعیف A53 و A55 استفاده نمی‌کنند و در عوض به بهره‌گیری از هسته‌هایی مانند A76 و حتی A77 روی آورده‌اند. این موارد همان بخش‌هایی هستند که در پردازنده پرچم‌داران هم یافت می‌شوند.

علاوه بر این، باید به بهبود گرافیک این تراشه‌ها هم اشاره کنیم. به‌عنوان مثال، کوالکام با بهبود گرافیک برخی از تراشه‌های خود، مواردی مانند اسنپ‌دراگون 765G و 730G را روانه‌ی بازار کرده است. امروزه، توان تراشه‌های میان‌رده با تراشه‌های پرچم‌دار همین یک یا دو سال قبل قابل مقایسه هستند. به خصوص باید به تراشه‌های سری اسنپ‌دراگون 700 اشاره کنیم که با سرعت زیادی فاصله را با تراشه‌های پرچم‌دار کمتر می‌کنند.

فراتر از عملکرد



بهبود کیفیت تراشه باعث شده که ویژگی‌های مربوط به گوشی‌های پرچم‌دار به گوشی های ارزان‌تر هم راه پیدا کند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به پشتیبانی از نمایشگرهای مبتنی بر رزولوشن بالاتر، ضبط ویدیوهای 4K، تعبیه چندین سنسور دوربین با رزولوشن بالا، جدیدترین تکنولوژی‌های وای‌فای و بلوتوث و افزایش سرعت ارتباط LTE اشاره کنیم. البته این موضوع بدین معنا نیست که تراشه‌های پرچم‌دار دیگر نوآوری ندارند بلکه باید بگوییم این دسته از تراشه‌ها مدت‌ها قبل چنین امکاناتی را عملی کرده‌اند و حالا مشغول ارائه‌ی نوآوری‌های مربوط به حوزه‌های مختلفی هستند.

حالا در سال 2020، شاهد ارائه‌ی تراشه‌های میان‌رده‌ای هستیم که اینترنت 5G را برای گوشی‌ها به ارمغان می‌آورند. تراشه‌های اسنپ‌دراگون 765G، اگزینوس 980 و Deminsity 800 از مودم 5G بهره می‌برند و از لحاظ توان پردازشی هم حرف زیادی برای گفتن دارند. قطعات ارزان‌تر باعث شده که گوشی‌های مقرون به صرفه بسیاری از محدودیت‌ها را پشت سر بگذارند.

دوربین‌های عالی دیگر چندان گران‌قیمت نیستند

مانند عملکرد، بهره‌گیری از دوربین‌های باکیفیت در بین گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه دیگر به پدیده‌ای عادی بدل شده است. در این زمینه، به‌عنوان مثال می‌توان به پیکسل 3a اشاره کرد که دوربین آن از کیفیت و قابلیت‌های برابر با پیکسل 3 بهره می‌برد و حتی تفاوت چندانی با دوربین پیکسل 4 ندارد. البته به دلیل بهره‌گیری از تراشه ضعیف‌تر، پردازش تصاویر کمی بیشتر طول می‌کشد که با مقایسه قیمت آن نسبت به پیکسل 3، چنین موضوعی اصلا یک مشکل مهم به حساب نمی‌آید.

اگرچه گوشی‌های پرچم‌دار همچنان بهترین عکس‌ها را ثبت می‌کنند، اما تفاوت عکس‌های ثبت شده توسط آن‌ها و میان‌رده‌ها مرتبا کمتر از گذشته می‌شود. در ضمن به لطف فناوری ترکیب پیکسل‌ها و استفاده از سنسورهای مبتنی بر رزولوشن بالا، حالا حتی گوشی‌های میان‌رده هم در محیط‌های کم‌نور می‌توانند عکس‌های جذابی را ثبت کنند. به‌عنوان مثال، شیائومی می نوت 10 اولین گوشی مجهز به دوربین 108 مگاپیکسلی محسوب می‌شود و روی هم رفته از 5 دوربین بهره می‌برد. با وجود این امکانات، این گوشی با قیمت حدود 600 دلار روانه‌ی بازار شده که نسبت به گوشی‌های پرچم‌دار قیمت بسیار کمتری دارد.

ریلمی X2 پرو مجهز به دوربین 64 مگاپیکسلی و شیائومی Mi 9T مجهز به دوربین 48 مگاپیکسلی فقط تعدادی از گوشی‌های مقرون به صرفه مجهز به دوربین‌های باکیفیت به حساب می‌آیند. طی بررسی‌های انجام شده، دوربین این نوع گوشی‌ها مرتبا از لحاظ ویژگی‌هایی مانند ثبت جزییات، دقت رنگ‌ها و عملکرد در محیط‌های کم‌نور بهتر از گذشته می‌شوند.

سخن آخر

نقطه قوت گوشی‌های جذاب مقرون‌به‌صرفه صرفا محدود به ویژگی‌هایی مانند عملکرد و کیفیت دوربین نیست بلکه در دیگر زمینه‌ها حرف زیادی برای گفتن دارند. به‌عنوان مثال باید به بهره‌گیری از نمایشگرهای مبتنی بر رزولوشن بالا اشاره کنیم و گوشی‌هایی مانند ریلمی X2 پرو و اوپو رینو 3 پرو از نمایشگرهای 90 هرتز بهره می‌برند. در ضمن اخیرا شرکت‌های سازنده گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه توجه زیادی به طراحی بدنه نشان می‌دهد و دیگر مانند گذشته شاهد طراحی‌های تکراری و خسته‌کننده گوشی‌های میان‌رده نیستیم.

بار دیگر باید تکرار کنیم که همچنان اگر خواستار بهره‌گیری از بهترین عملکرد موجود و ویژگی‌های پر زرق‌وبرق هستید، باید از بین گوشی‌های پرچم‌دار دست به خرید بزنید. اما از لحاظ ویژگی‌های اصلی، گوشی‌های میان‌رده و مقرون‌به صرفه جذاب نه‌تنها این نیازهای اصلی را پوشش می‌دهند، بلکه امکانات جذابی را هم ارائه می‌دهند. روی هم رفته، روزبه‌روز فاصله بین گوشی های میان رده و پرچم‌داران کمتر از گذشته می‌شود و این یک خبر عالی برای خریداران محسوب می‌شود.

