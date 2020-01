مدیرعامل بخش موبایل سامسونگ تغییر کرد

سامسونگ کمتر از یک ماه دیگر گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ را معرفی می‌کند و حالا طبق اخبار منتشر شده، مدیرعامل بخش موبایل این شرکت تغییر کرده است. مدیرعامل جدید سامسونگ موبایل Roh Tae-moon نام دارد و با وجود ۵۱ سال سن، جوان‌ترین رییس تاریخ این بخش از سامسونگ محسوب می‌شود.

در بیانیه سامسونگ آمده که آقای Roh مسئول توسعه گوشی‌های گلکسی بوده و طبق گزارش خبرگزاری رویترز، برای کاهش هزینه‌های تولید بخشی از فرایند تولید این گوشی‌ها را برون‌سپاری کرده است. با توجه به ترفیع این مدیر، به نظر می‌رسد سامسونگ‌ برای رقابت با گوشی‌های ارزان‌قیمت شرکت‌هایی مانند ریلمی و شیائومی به این فرایند برون‌سپاری ادامه خواهد داد.

در همین زمینه مدتی قبل گزارشی منتشر شد که سامسونگ قصد دارد حداقل یک پنجم فرایند تولید گوشی‌ها را به شرکت دیگری محول کند. در یک گزارش منتشر شده در نوامبر ۲۰۱۹ آمده که که شرکت چینی Wingtech وظیفه‌ی طراحی و ساخت این دسته از گجت‌ها را بر عهده می‌گیرد. ظاهرا این اقدام منجر به کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌ها می‌شود و سامسونگ‌ می‌تواند قیمت گوشی‌های مقرون به صرفه خود را بیش از پیش کاهش دهد.

در هر صورت فعلا نمی‌توانیم در مورد اقدامات احتمالی این مدیر تازه‌نفس اظهارنظر کنیم ولی به غیر از تمرکز بر گوشی‌های ۵G، سامسونگ‌ احتمالا به ارائه‌ی نسل جدید گوشی‌های تاشو ادامه خواهد داد. باید ببینیم آیا این رییس جدید می‌تواند درآمد بخش موبایل سامسونگ‌ را افزایش بدهد یا نه.

