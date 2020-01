داشتن پردازنده قدرتمند لزوماً نمی‌تواند ضامن عملکرد سریع و روان یک گوشی باشد؛ بلکه باید فاکتورهای مختلفی کنار هم جمع شوند تا سرعت یک گوشی به بالاترین حد برسد. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم که گوشی Huawei Mate 30 Pro 5G چگونه توانسته عنوان سریع‌ترین و روان‌ترین گوشی دنیا را از آن خود کند.

در میان بنچمارک‌هایی که در دنیای گوشی‌های هوشمند از درجه اعتبار قابل قبولی برخوردار هستند، یک نوع بنچمارک عمومی و خاص وجود دارد که با معیاری متفاوت به بررسی یک گوشی هوشمند می‌پردازد.

این بنچمارک توانایی بررسی سرعت پاسخگویی رابط کاربری به دستورهای وارده و همچنین جابه‌جایی و اجرای سریع برنامه‌ها را دارد که با استفاده از آن می‌توان به پاسخ این سوال رسید که عملکرد دستگاه در روان بودن رابط کاربری و جابه‌جایی سریع در محیط آن چگونه است.

در این زمینه وب‌سایت معتبر MasterLu که در حوزه گوشی‌های هوشمند فعالیت می‌کند، با بررسی دستگاه‌هایی که در سال ۲۰۱۹ وارد بازار شده‌اند به تحلیل عملکرد آنها در حوزه‌های مختلف از جمله سریع و روان بودن رابط کاربری پرداخته است.

طبق آمار و اطلاعات منتشر شده در رتبه‌بندی نهایی این وب‌سایت، گوشی پرچمدار Huawei Mate 30 Pro 5G توانسته با امتیاز ۱۷۴.۸۴ به بالاترین رده از حیث سرعت و عملکرد روان برسد و عنوان “Smoother Smartphone” را کسب کند.

علاوه بر پردازنده، باید به دیگر بخش‌های یک گوشی توجه شود تا بتوان سرعت عملکرد آن را افزایش داد. در این زمینه هواوی در کنار استفاده از تراشه پرچمدار و رده بالای Kirin 990 5G در این گوشی از حافظه‌های بسیار سریع UFS 3.0 نیز استفاده کرده است که از نظر سخت‌افزاری به دستگاه کمک می‌کند تا درخواست کاربر را در کمترین زمان ممکن پاسخ دهد.

بخش دیگر این عملکرد به نرم‌افزار گوشی ارتباط دارد. هواوی با بهره‌گیری از رابط کاربری بسیار سبک و در عین حال هوشمند EMUI 10 در این دستگاه، بستری را فراهم کرده که عملکرد سریع نرم‌افزارها، دستورات، جابه‌جایی‌ها و… به بهترین شکل مدیریت شود.

در واقع هواوی برای بهبود عملکرد رابط کاربری از هوش مصنوعی کمک گرفته است به نحوی که رابط کاربری دستگاه به طور مداوم شرایط را نظارت کرده و به صورت خودکار همیشه دستگاه را در ایده‌آل‌ترین شرایط نرم‌افزاری نگه می‌دارد.

The post انتخاب گوشی پرچمدار هواوی Mate 30 Pro 5G به عنوان سریع‌ترین و روان‌ترین گوشی ۲۰۱۹ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala