سامسونگ از مدت‌ها قبل روند توسعه جدیدترین گوشی تاشو خود موسوم به گلکسی Z Flip را آغاز کرده است. مدتی قبل تراشه و ظرفیت باتری این گوشی فاش شد و حالا طبق اعلام یکی از افشاگران، می‌توانیم به مشخصات دیگر این گوشی هم اشاره کنیم.

یک افشاگر به نام Ishan Agarwal با انتشار یک پست در توییتر اعلام کرده که این گوشی تاشو سامسونگ از نمایشگر ۶.۷ اینچی، دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی و حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی بهره می‌برد. طبق اعلام این افشاگر، گلکسی Z Flip با رابط کاربری One UI 2.1، باتری ۳۳۰۰ یا ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ روانه‌ی بازار می‌شود.

باید خاطرنشان کنیم که در گزارش‌های دیگری به ظرفیت باتری، تراشه و دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی این گوشی اشاره شده است. روی هم رفته به نظر می‌رسد گلکسی Z Flip از لحاظ مشخصات سخت‌افزاری، مدل ۲۵۶ گیگابایتی تاشو گلکسی اس ۱۰ محسوب می‌شود. به همین خاطر اگر این ویژگی‌ها صحت داشته باشند، نباید انتظار قابلیتی مانند فیلمبرداری ۸K را داشته باشیم. احتمالا این گوشی مانند گلکسی اس ۱۰ از قابلیت فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه و حالت شب برای عکس‌برداری پشتیبانی می‌کند.

بر اساس تصاویر و اطلاعات منتشر شده، به نظر می‌رسد این گوشی تاشو مبتنی بر طراحی عمودی است و دوربین سلفی آن هم در حفره نمایشگر تعبیه شده است. با وجود اینکه سامسونگ هنوز رسما به تاریخ معرفی این گوشی اشاره نکرده، ولی انتظار می‌رود در تاریخ ۲۲ بهمن در کنار گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ این گوشی تاشو معرفی شود.

منبع: Android Authority

The post مشخصات بیشتری از گوشی گلکسی Z Flip سامسونگ فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala