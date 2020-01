اینطور که به نظر می‌رسد، احتمالا شیائومی Mi 10 پرچم‌دار جدید شرکت شیائومی، همزمان با گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ سامسونگ رونمایی خواهد شد.

ماه آینده، میزبان گوشی‌های پرچم‌دار فراوانی خواهد بود که ظاهرا دوتا از این پرچم‌دارها قرار است در یک روز معرفی شوند. یک وب‌سایت چینی با نام GizChina، پوستری تبلیغاتی از شیائومی Mi 10 را منتشر کرد که با توجه به آن، باید در تاریخ ۲۲ بهمن سال جاری (۱۱ فوریه)، انتظار رونمایی از این گوشی قدرتمند را داشته باشیم.

مشخص نیست GizChina این تصاویر را چگونه و از کجا تهیه کرده اما خود وب‌سایت اعلام کرد این تصاویر را از طریق رسانه اجتماعی ویبو دریافت کرد. در حالی که لینک روی آن ما را به صفحه مورد نظر هدایت نکرد! البته هیچ نشانه خاصی هم مبنی بر دروغ بودن این ادعا وجود ندارد! در تاریخ ۱۱ فوریه، سامسونگ قرار است در شهر سان فرانسیسکو از گوشی‌های گلکسی اس ۲۰، گلکسی فولد ۲ (گلکسی Z Flip) و تعدادی ایربادز رونمایی کند. در همین تاریخ نیز یک رویداد در کشور چین برگزار خواهد شد! البته شاید به خاطر تفاوت منطقه زمانی، این رویداد در ۱۲ فوریه (۲۳ بهمن) برگزار شود.

اگر این تاریخ درست باشد، خیلی جالب می‌شود بدانیم چرا شیائومی قصد دارد محصولات خود را در همان روز یا نزدیک به آن معرفی کند! چرا که در آن روز و احتمالا روزهای قبل و بعدش، اکثر خبرگزاری‌ها در سراسر جهان به محصولات سامسونگ که کم هم نیستند خواهند پرداخت! نکته جالب دیگر اینکه شیائومی قرار بود از Mi 10 به عنوان اولین محصول مجهز به پردازنده اسنپدراگون ۸۶۵ رونمایی کند. بنابراین به خاطر تفاوت منطقه زمانی بین چین و آمریکا، احتمالا سامسونگ است که می‌تواند این ادعا را داشته باشد. چرا که نسخه‌هایی از گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ قرار است از این پردازنده قدرتمند بهره ببرند.

علاوه بر تاریخ رونمایی، این پوستر تصویری از گوشی شیائومی Mi 10 را به نمایش گذاشت که خب دقیقا آن چیزی نیستند که انتظار داشتیم. پیشتر شنیده بودیم Mi 10 قرار است تا حد زیادی شبیه به می نوت ۱۰ باشد که اواخر سال ۲۰۱۹ با دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی رونمایی شد. اما با توجه به این تصاویر، می‌بینیم که دو پرچم‌دار شیائومی شباهت زیادی به دیگر گوشی‌ شیائومی دارند.

اگر خاطرتان باشد، در گوشی تماما نمایشگر شیائومی که می میکس آلفا نام داشت، دوربین‌ها در یک محدوده مشکی که از بالا تا پایین گوشی را فرا گرفته بود قرار داشتند. آنچه که در این گوشی می‌بینیم کاملا مشابه می میکس آلفا است. با این تفاوت که دیگر کل گوشی را نمایشگر تشکیل نمی‌دهد. از آن‌جایی که دوربین پشتی این گوشی شکل و شمایلی مانند می میکس آلفا دارد، امیدواریم هیچ حفره‌ای هم درون نمایشگر برای دوربین سلفی تعبیه نشود و شیائومی با تعبیه دوربین زیر نمایشگر همه ما را سوپرایز کند، یا حداقل دوربین سلفی پاپ آپ تعبیه کند که در راستای خط تعبیه شده برای دوربین اصلی، از بالای گوشی خارج شود!

در مورد دوربین پشتی شیائومی Mi 10 اطلاعات زیادی در دست نداریم. تصویری که می‌بینیم،‌ ۴ دوربین را نمایش می‌دهد که مطابق با شنیده‌های قبل است. یکی از آن‌ها هم با توجه به نوشته روی گوشی، ۱۰۸ مگاپیکسلی است! با این اوصاف نمی‌توانیم چیز زیادی در مورد این گوشی‌ها بگوییم چون خبر خاصی هم در رابطه با آن‌ها منتشر نشده. اگر این تصویر درست باشد، بنابراین تا کمتر از یک ماه دیگر همه چیز مشخص خواهد شد.

منبع: techradar

