پیشتر شنیده بودیم که گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ سامسونگ تنها در کیفیت +Full HD می‌توانند نرخ تازه سازی تصویر (رفرش ریت) ۱۲۰ هرتز داشته باشند و در وضوح تصویر +QHD، رفرش ریت به صورت خودکار به ۶۰ کاهش پیدا می‌کند تا از این طریق در مصرف انرژی صرفه جویی شود. اما تصویر اخیری که از گوشی وان پلاس ۸ پرو منتشر شده نشان می‌دهد این شرکت هیچ اعتقادی به صرفه جویی در مصرف انرژی ندارد و قرار است گوشی جدید خود را بدون محدودیت به پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز مجهز کند.

البته وان پلاس ۱۲۰ هرتز را در کنار ۲ نرخ ۶۰ و ۹۰ هرتز قرار داد تا کاربر به اختیار خود یکی از آن‌ها را انتخاب کند. هنگامی هم که رفرش ریت را روی ۱۲۰ تنظیم می‌کنید، گوشی به شما هشدار می‌دهد که این کار ممکن است به خاطر وضوح تصویر بالا، باعث زودتر خالی شدن باتری شود. بنابراین با یکی دوبار استفاده مسلما دستتان خواهد آمد که بهترین نرخ رفرش ریت برای لذت بردن از نمایشگر و همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی کدام است.

نکته قابل توجه دیگر در وان پلاس ۸ پرو، دوربین سلفی تعبیه شده درون نمایشگر است که در سمت چپ و بالای آن قرار دارد! جای تعجب دارد چرا شرکت‌هایی نظیر وان پلاس و شیائومی، ابتدا گوشی‌هایی با نمایشگر تمام صفحه عرضه کردند که هم زیباتر بودند و هم کاربردی‌تر! اما در گوشی‌های بعد، به تعبیه دوربین روی نمایشگر روی آوردند! شاید به این خاطر باشد که هنوز نمی‌توانند به دوربین سلفی پاپ آپ به عنوان یک قابلیت بادوام اعتماد کنند! هرچند هیچگونه گزارشی از خرابی این دوربین‌ها هم به گوش نخورده. علت دیگر هم می‌تواند به خاطر استفاده از قابلیت اسکن چهره باشد که در این صورت کاربر باید مدت زمان زیادی را منتظر بماند تا دوربین بالا آمده و چهره او را شناسایی کند.

با این اوصاف، همه این گفته‌ها را به عنوان یک شایعه محتمل در نظر می‌گیریم، چرا که این تصاویر ممکن است ویرایش شده باشند، یا تصویر یک گوشی دیگر را به نمایش بگذارند و اصل ماجرا چیز دیگری باشد. با این اوصاف همه چیز طبق رندرها و شایعات گذشته است. وان پلاس ۸ پرو به زودی معرفی خواهد شد. شنیده‌ها حاکی از آن است این محصول در نیمه اول سال جاری روانه بازار خواهد شد. با توجه به اینکه وان پلاس ۷ پرو و وان پلاس ۶ پرو در ماه می ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ روانه بازار شدند، می‌توان انتظار داشت این محصول نیز در ماه می ۲۰۲۰ عرضه شود.

