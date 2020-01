آیفون ۱۲ و ۴ تغییر بزرگی که انتظار داریم در این گوشی ببینیم!

تا معرفی گوشی‌های آیفون ۱۲ ماه‌ها زمان باقی مانده، اما با توجه به اینکه هر سال شایعات زیادی قبل از معرفی این محصولات منتشر می‌شود، تصمیم گرفتیم به بررسی ۴ تغییر بزرگی بپردازیم که احتمالا در آیفون‌های جدید شاهد آن خواهیم بود.

اگرچه اپل ۴ ماه پیش از آیفون ۱۱ و دو مدل پرو و پرو مکس آن رونمایی کرد، اما بازار شایعات در رابطه با محصول بعدی این شرکت به شدت داغ است! حتی برخی‌ها در رابطه با آیفون‌های سال ۲۰۲۱ نیز نظراتی ارائه کرده‌اند که خب در اینجا قرار نیست در رابطه با آن‌ها حرف بزنیم. فعلا هنوز نمی‌دانیم آیا اپل آیفون‌های جدید را طبق روال گذشته نام‌گذاری خواهد کرد یا قصد دارد همانند رقیب دیرینه خود، تغییری اساسی را در سیاست نام‌گذاری محبوب‌ترین گجت خود اعمال کند!

بنابراین، فقط به صحبت در مورد آیفون ۱۲ بسنده می‌کنیم تا ببینیم با توجه به صحبت تحلیل‌گران و شایعات فراوان، باید انتظار چه تغییرات اساسی را در این گوشی‌ها داشته باشیم. در اینجا در رابطه با اضافه شدن سنسور سه بعدی سنجش عمق به مجموعه دوربین‌های پشت گوشی، اندازه نمایشگر، قابلیت ۵G و تعداد گوشی‌هایی که قرار است معرفی شود توضیح خواهیم داد. قابلیت‌هایی که در حال حاضر بیشتر از هر چیز دیگری در رابطه با آن‌ها صحبت شده.

۱. تغییر در اندازه نمایشگر آیفون ۱۲

یکی از مواردی که بیشترین صحبت پیرامون آن می‌شود، تغییر اندازه نمایشگر آیفون ۱۲ است. از آن‌جایی که شرکت‌های سازنده گوشی هوشمند توانستند راهی برای کاهش چشمگیر حاشیه‌های گوشی پیدا کنند، بنابراین هر سال شاهد افزایش سایز گوشی‌ها هستیم، بدون اینکه تغییر خاصی در اندازه کلی آن‌ها به نسبت گوشی‌های سال قبل حس شود.

در بین آیفون‌های موجود، آیفون ۱۱ پرو با اندازه ۵.۸ اینچ، کوچک‌ترین نمایشگر را در اختیار دارد و بزرگ‌ترین آن نیز متعلق به آیفون ۱۱ پرو مکس با ۶.۵ اینچ است. حال به نظر می‌رسد اپل قصد دارد در راستای رضایت هر دو طرف، اندازه کوچک‌ترین آیفون را کاهش و اندازه بزرگ‌ترین آیفون را افزایش دهد! بنابراین انتظار می‌رود آیفون ۱۲ پرو در اندازه ۵.۴ و آیفون ۱۲ پرو مکس در اندازه ۶.۷ اینچ راهی بازار شوند.

همچنین گفته می‌شود نمایشگر گوشی‌های آیفون ۱۲ از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند. با توجه به اینکه تقریبا اکثر رقبای اپل به خصوص سامسونگ، گوشی‌های خود را به این قابلیت مجهز کرده‌اند (البته سامسونگ در سری گلکسی اس ۲۰ این کار را خواهد کرد)، بعید به نظر می‌رسد اپل، در حالی که بیش از ۷ ماه تا معرفی آیفون‌ها زمان باقی مانده است، همچنان رفرش ریت ۶۰ هرتز را در آن‌ها استفاده کند.

در حال حاضر، اکثر گوشی‌ها از رفرش ریت ۶۰ هرتز پشتیبانی می‌کنند. اما محصولاتی چون وان پلاس ۷T و وان پلاس ۷ پرو، رفرش ریت ۹۰ هرتزی دارند و گوشی‌های گیمینگی چون ریزر فون ۲، از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند. با افزایش نرخ رفرش ریت، هنگام کار با گوشی مخصوصا اسکرول کردن در منوی برنامه‌ها و صفحات وب، نرمی و روانی بسیار زیادی را احساس خواهید کرد. اما در این حالت،‌ مصرف انرژی خصوصا در وضوح تصویر بالا بیشتر خواهد شد. از آن‌جایی هم که آیفون‌ها معمولا شهرت خوبی در بخش باتری ندارند، شاید اپل هم مانند سامسونگ، افزایش رفرش ریت را در وضوح تصویر خاصی محدود کند.

۲. احتمالا عرضه ۵ مدل آیفون در سال ۲۰۲۰!

با در نظر گرفتن اینکه احتمال تغییر اندازه گوشی‌های آیفون ۱۲ وجود دارد، شایعات در رابطه با افزایش تعداد گوشی‌های این سری نیز افزایش یافت. در ماه دسامبر، گزارشی از وب‌سایت Cnet منتشر شد به این شرح که:

با توجه به Samik Chatterjee، تحلیل‌گر JPMorgan، اپل ۴ مدل مختلف از آیفون ۱۲ را در پاییز ۲۰۲۰ روانه بازار خواهد کرد. یک گوشی ۵.۴ اینچی، دو گوشی ۶.۱ اینچی و یک گوشی ۶.۷ اینچی که همه آن‌ها از نمایشگر OLED برخوردار خواهند بود. این گفته‌ها توسط مینگ چی‌ کو نیز تایید شد. او ادعا کرد اندازه ۵.۸ اینچی گوشی‌ها ممکن است از میان رفته و یک گوشی‌ ۵.۴ اینچی و یکی از مدل‌های ۶.۱ اینچی، دو پرچم‌دار ارزان‌ قیمت‌تر آیفون‌های ۲۰۲۰ را تشکیل دهند که احتمالا آیفون ۱۲ و (؟) نیز نام خواهند داشت. مدل‌های گران قیمت‌تر هم ۶.۱ و ۶.۷ اینچی خواهند بود که احتمالا آیفون ۱۲ پرو و آیفون ۱۲ پرو مکس نامیده می‌شوند.

پنجمین محصول اما جز محصولات اصلی آیفون ۱۲ نیست و احتمالا آیفون SE 2 یا آیفون ۹ خواهد بود که قرار است شکل و شمایلی مانند آیفون ۸ داشته باشد و با بهره‌مندی از فیس آیدی روانه بازار شود!

۳. پشتیبانی از ۵G؟ احتمالا برای پرچم‌دارهای گران قیمت!

اپل هیچ عجله‌ای برای عرضه یک گوشی ۵G نداشته و عجیب هم نیست اگر امسال خبری از آن نباشد! البته مینگ چی کو، تحلیل گر نام‌ آشنای اپل، اعلام کرده بود اپل در سال ۲۰۲۰ از گوشی ۵G خود رونمایی می کند. دلایل زیادی هم برای صحت این ادعا وجود دارد.

اول اینکه اپل معمولا اولین شرکتی نیست که فناوری‌های روز را در گوشی‌های خود پیاده می‌کند. در عوض ترجیح می‌دهد یک فناوری به بلوغ کامل رسیده تا محصولات خود را به آن مجهز کند. مسلما به خاطر دارید که هنگام راه‌اندازی اینترنت ۳G و ۴G LTE، اپل دیرتر از رقبای خود،‌ آیفون‌ها را به آن مجهز کرد.

دوم اینکه کوالکام که در طراحی مودم ۵G شرکت پیشرو است، از اپل به خاطر نقض پتنت شکایت کرد. این دو شرکت سپس در اقدامی عجیب، در ماه آوریل تصمیم گرفتند دعوای خود را کنار گذاشته و وارد همکاری شش ساله شوند که بنابر آن، کوالکام وظیفه تامین مودم‌های آیفون را بر عهده گرفت. این کار باعث شد اینتل که قبل از آن به منظور تامین مودم آیفون‌ها با اپل وارد همکاری شد، به طور کامل از ساخت مودم‌های ۵G مخصوص گوشی هوشمند کنار رفته و مشغول ساخت مودم‌های ۵G برای کامپیوتر‌های رومیزی شود.

اپل کار خود را با کوالکام از سر گرفت، اما به نظر می‌رسد این همکاری برای ساخت گوشی هوشمند کمی دیر شروع شد تا اپل بخواهد سال قبل یک گوشی مجهز به اینترنت ۵G روانه بازار کند. این در حالی بود که رقبای اپل حداقل یکی دو مدل از محصولات خود را به اینترنت ۵G مجهز کردند؛ مانند گلکسی اس ۱۰ ۵G،‌ وان پلاس ۷ پرو ۵G و ال جی V50 5G.

اما اگر اپل بخواهد خودش ساخت چیپ‌های ۵G را شروع کند، طبق گزارشی که در ماه می ۲۰۱۹ منتشر شد، سال‌ها زمان می‌برد و شاید تا سال ۲۰۲۵ هم این اتفاق نیفتد! کارمندانی که درخواست اشتغال برای اپل ارسال کرده‌ بودند در یک مصاحبه مدعی شدند اپل به مهندسین خود گفته می‌خواهد تا سال ۲۰۲۵، مودم‌های انحصاری خود را تولید کنند. البته منبع این خبر ناشناس است!

با این اوصاف، احتمالا اپل برای کاهش هزینه گوشی‌های ارزان قیمت خود، این قابلیت را صرفا در دو مدل پرو و درو مکس قرار خواهد داد و مدل‌های معمولی را با همان اینترنت ۴G روانه بازار می‌کند. البته هنوز به صورت کامل در اکثر کشورها امکان دستیابی به نسل پنجم اینترنت فراهم نیست و دلیلی هم ندارد که اپل همه مدل‌های آیفون ۱۲ را به آن مجهز کند.

۴. اضافه شدن سنسور سنجش عمق به مجموعه دوربین‌های آیفون ۱۲

از زمان آیفون X، آیفون‌های جدید از دوربین سلفی مجهز به سنسور سه بعدی سنجش عمق بهره می‌برند که به عنوان Face ID شناخته می‌شود. این قابلیت با اسکن چهره کاربران، برای تایید اعتبار خرید در سرویس Apple Pay و یا باز کردن قفل گوشی مورد استفاده قرار می‌گیرد و جایگزین Touch ID محبوب آیفون‌ها شد. اینطور که به نظر می‌رسد، ظاهرا اپل می‌خواهد از این سنسور در بخش پشتی گوشی‌‌های خود نیز استفاده کند. در ماه آگوست سال ۲۰۱۹، وب‌سایت Cnet در گزارشی اعلام کرد:

به گفته مینگ‌ چی کو، دو مدل از آیفون‌های منتشر شده در سال ۲۰۲۰، به لنز جدید مدت پرواز (ToF) در پشت گوشی مجهز خواهند شد. نحوه عملکرد آن هم مشابه آن چیزی است که هم اکنون برای Face ID استفاده می‌شود. فقط یک فرق کوچک در آن وجود دارد و آن هم این است که این سنسور از یک فناوری متفاوت استفاده می‌کند که به آن اجازه می‌دهد نقشه‌ای سه‌بعدی از سوژه‌های موجود در فواصل دور را ترسیم کند. همچنین این سنسور می‌تواند به طرز قابل توجهی قابلیت واقعیت افزوده را بهبود بخشد و عکاسی پرتره را وارد فاز جدیدی کنید.

مشخص نیست چه تعداد از گوشی‌های آیفون در سال ۲۰۲۰ به این سنسور مجهز می‌شوند. شاید هم اپل تصمیمی برای انجام این کار نداشته باشد! اما با توجه به اینکه پرچم‌داران زیادی با قابلیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد تا رونمایی از آیفون‌های جدید وارد بازار خواهند شد، احتمال اینکه اپل نیز گوشی‌های خود را به جدیدترین فناوری‌های روز مجهز کند بسیار بالاست!

در مورد قدرت سخت‌افزاری این گوشی‌ها هم فعلا اطلاعات دقیق در دسترس نیست. جز اینکه می‌دانیم قلب تپنده این محصولات، چیپست فوق‌العاده قدرتمند A14 خواهد بود که به احتمال زیاد با ۶ گیگابایت رم از نوع LPDDR5 نیز همراهی می‌شود. اگر چنین باشد، آیفون ۱۲ و مدل‌های مختلف آن را باید احتمالا قدرتمندترین محصولات سال ۲۰۲۰ دانست!

منبع: cnet

