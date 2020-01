طی یک دهه گذشته، دیدیم که گوشی‌های هوشمند بازار گجت‌های مصرفی را از آن خود کردند و در این میان شرکت‌هایی پدیدار شدند و البته برخی از آن‌ها از یادها رفتند. اگرچه برخی افراد همواره می‌گویند که گوشی‌های هوشمند تکراری شده‌اند و دیگر حرف جدیدی برای گفتن ندارند، اما این بازار همچنان هیجان‌انگیز و جذاب محسوب می‌شود. در هر صورت در ادامه ۵ پیش‌بینی برای وضعیت گوشی های اندرویدی در سال ۲۰۲۰ مطرح می‌کنیم.

عدم نیاز به ۵G

در حال حاضر، اینترنت ۵G با بهره‌گیری از فناوری‌های امواج میلی‌متری و فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز در برخی کشورها ارائه شده است که هر کدام از این تکنولوژی‌ها مزایا و معایب خود را دارند. اینترنت ۵G زمانی واقعا هیجان‌انگیز می‌شود که این دو تکنولوژی با یکدیگر یکپارچه شوند تا کاربران بتوانند در مناطق مختلف به سرعت چند صد مگابیتی با ثبات دست پیدا کنند. اما حتی در کشورهای پیشرفته هم چنین هدفی عملی نشده و به نظر می‌رسد تا پایان سال ۲۰۲۰ هم کاربران نباید انتظار چنین چیزی را داشته باشند.

در سال ۲۰۲۰، اپراتورهای مخابراتی و شرکت‌های سازنده گوشی‌ها بیش از پیش کاربران را تشویق می‌کنند که بهتر است گوشی های ۵G خریداری کنند ولی در هر صورت این فناوری در این سال باید به‌عنوان یک ویژگی فرعی در نظر گرفته شود نه اینکه به‌عنوان یک مشخصه اصلی برای خرید گوشی جدید مدنظر قرار بگیرد. کاربران کشورهای نه‌چندان پیشرفته هم برای دستیابی به این فناوری باید مدت بیشتری منتظر بمانند. علاوه بر موضوع زیرساخت‌های ۵G، باید بگوییم مشکلات مربوط به تولید گرما از جانب مودم ۵G و افزایش مصرف باتری همچنان به طور کامل حل نشده‌اند.

افزایش نمایشگرهای حفره‌دار و افزایش سرعت آن‌ها

نمایشگرهای حفره‌دار در ابتدا تا حدی با برخی انتقادات روبرو شدند ولی در هر صورت بسیاری از گوشی های اندرویدی سال ۲۰۲۰ با چنین نمایشگرهایی عرضه خواهند شد. به غیر از سامسونگ که زبان طراحی گوشی‌های جدیدش مانند گلکسی اس ۲۰ مبتنی بر چنین نمایشگرهایی است، می‌توانیم به وان‌پلاس و هواوی هم اشاره کنیم که ظاهرا قرار است بیشتر از قبل از این نوع صفحه‌نمایش‌ها استفاده کنند.

شرکت‌های سازنده این نوع نمایشگرها موفق شده‌اند اندازه این حفره‌ها را کاهش دهند تا دیگر کمتر به چشم بیایند و بیشتر کاربران هم دیگر با این مشخصه کنار آمده‌اند. یکی دیگر از مشخصه‌هایی که قرار است به نمایشگر گوشی های اندرویدی سال ۲۰۲۰ راه پیدا کند، رفرش ریت بالا است. بر اساس گزارش‌های مختلف، گوشی‌های گلکسی اس ۲۰ از نمایشگرهای مبتنی بر رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند و در همین زمینه می‌توانیم به نسل جدید گوشی وان‌پلاس هم اشاره کنیم.

در همین رابطه، شرکت‌هایی مانند شیائومی و اوپو نشان داده‌اند که در آینده نزدیک دوربین سلفی به زیر نمایشگر منتقل می‌شود و با این کار دیگر شاهد بریدگی و حفره نمایشگر نخواهیم بود. اما این فناوری هنوز جای کار دارد تا دوربین‌های سلفی بتوانند از زیر نمایشگر عکس‌های باکیفیتی ثبت کنند. به همین خاطر احتمالا در سال ۲۰۲۱ گوشی‌های اندرویدی مجهز به دوربین زیر نمایشگر روانه‌ی بازار خواهند شد.

گران‌تر شدن گوشی‌های گران‌قیمت

در سال ۲۰۲۰ قیمت گوشی‌های پرچم‌دار افزایش پیدا می‌کند که بر این موضوع می‌توان دلایل مختلفی مانند هزینه‌ی مربوط به قطعات ۵G در گوشی‌ها مطرح کرد. در هر صورت در این سال، عرضه‌ی گوشی‌های پرچم‌دار مختلف با قیمت پایه ۱۰۰۰ دلاری موضوع عجیبی نخواهد بود.

از سوی دیگر، محبوبیت گوشی‌های میان‌رده و مقرون به صرفه نشان داده که کاربران زیادی به این دسته از گوشی‌ها علاقه زیادی دارند و شرکت‌های سازنده هم مطمئنا نمی‌خواهند این گروه از کاربران را از دست بدهند. در همین زمینه باید به تراشه‌های سری ۷۰۰ اسنپ‌دراگون اشاره کنیم که روزبه‌روز بهتر می‌شوند و گوشی‌های مبتنی بر آن‌ها با قیمت مناسبی در بازار عرضه خواهند شد. روی هم رفته کاربران در سال ۲۰۲۰ در بین گوشی‌های مقرون به صرفه جذاب همچنان حق انتخاب گسترده‌ای خواهند داشت.

ادامه سلطنت سامسونگ

سامسونگ همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی در جهان است و به لطف مشکلات هواوی می‌تواند تسلط خود را بر این بازار افزایش بدهد. یکی از بازارهای مهمی که سامسونگ حضور مهمی دارد، آمریکای شمالی است که این شرکت و البته اپل بخش زیادی از بازار را از آن خود کرده‌اند. باقی شرکت‌های رقیب در این کشور، مانند وان‌پلاس، فقط بر سر سهم بازار محدودی با یکدیگر دست و پنجه نرم می‌کنند.

با توجه به اینکه سامسونگ برای خانواده گلکسی اس ۲۰ قصد دارد از ویژگی‌های جذابی مانند نمایشگر ۱۲۰ هرتز، باتری‌های حجیم، دوربین‌های قدرتمند و دیگر ویژگی‌های حائز اهمیت استفاده کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که روند موفقیت این گوشی‌ها ادامه پیدا می‌کند. در بازار اروپا هم که برای شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد، هواوی به دلیل مشکلات گسترده تحریم نمی‌تواند مانند سابق حضور داشته باشد و همین موضوع مرتبا سهم بازار گوشی‌های سامسونگ را افزایش می‌دهد.

هواوی و دولت آمریکا احتمالا به توافق می‌رسند

هواوی همچنان تحت تحریم‌های گسترده دولت آمریکا قرار دارد و به همین خاطر نمی‌تواند گوشی‌های جدید این شرکت نمی‌توانند از سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل بهره ببرند. هواوی به ناچار باید سرویس‌های خود را جایگزین سرویس‌های گوگل کند که البته انجام چنین کاری اصلا راحت نیست. اما در هر صورت، حتی اگر در زمینه جایگزین کردن این سرویس‌ها موفق باشد و بتواند به‌خوبی نیازهای کاربران را برطرف کند، در کشورهای غربی کمتر کاربری حاضر است گوشی اندرویدی فاقد سرویس‌های گوگل را خریداری کند و اپراتورهای مخابراتی هم تمایل چندانی برای عرضه این گوشی‌ها ندارند.

روی هم رفته، احتمالا در سال ۲۰۲۰ دولت چین با آمریکا نوعی تفاهم‌نامه امضا می‌کند که شاید طبق این تفاهم‌نامه تحریم‌های هواوی به‌طور کامل برداشته نشود، اما بخش موبایل هواوی بتواند فروش گوشی‌های مجهز به سرویس‌های گوگل را از سر بگیرد. در این میان، زمان دستیابی به این تفاهم‌نامه برای هواوی اهمیت زیادی دارد. اگر در اوایل ۲۰۲۰ باشد، این شرکت می‌تواند گوشی‌های P40 را به صورت گسترده در اروپا و آسیا عرضه کند و با این کار سامسونگ بار دیگر تحت فشار قرار بگیرد.

اما اگر هواوی سال ۲۰۲۰ را بدون دستیابی به هرگونه توافقی پشت سر بگذارد، میلیون‌ها کاربری که گوشی‌های P20 و میت ۲۰ خریداری کرده‌اند و می‌خواهند گوشی خود را تغییر دهند، احتمالا بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند از برند هواوی مهاجرت کنند و پرچم‌دار شرکت دیگری را خریداری کنند. در این بین، هواوی همچنان باید بودجه هنگفتی را برای توسعه اکوسیستم نرم‌افزاری خود هزینه کند به این امید که بتواند کاربران بیشتری را جذب کند.

