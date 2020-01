کوالکام مدتی قبل از تراشه‌های ۵G اسنپ‌دراگون ۸۶۵ و ۷۶۵ رونمایی کرد ولی بسیاری از کشورها هنوز آمادگی ارائه‌ی فناوری ۵G را ندارند. به همین خاطر، کوالکام با معرفی این سه تراشه جدید قصد دارد نیازهای مربوط به کاربران چنین کشورهایی را برطرف کند.

کوالکام ساعاتی قبل یک مراسم در پایتخت کشور هند، دهلی نو، برگزار کرد و طی آن تراشه‌های میان‌رده اسنپ‌دراگون ۷۲۰G، اسنپ‌دراگون ۶۶۲ و تراشه پایین‌رده اسنپ‌دراگون ۴۶۰ رسما معرفی شدند. هر سه تراشه از نسل ششم وای‌فای، بلوتوث ۵.۱ و سامانه ماهواره‌ای ناوبری هند پشتیبانی می‌کنند. در ادامه به مشخصات این تراشه‌های تازه‌نفس کوالکام می‌پردازیم.

اسنپ‌دراگون ۷۲۰G

اسنپ‌دراگون ۷۲۰G تا حدی بر مبنای ۷۳۰G توسعه یافته و به همین خاطر یک تراشه گمینیگ قدرتمند برای گوشی‌های ارزان‌قیمت محسوب می‌شود. این گوشی که مبتنی بر فناوری ساخت ۸ نانومتری است، از دو هسته Cortex A76 با سرعت ۲.۳ گیگاهرتز و ۶ هسته A55 با سرعت ۱.۸ گیگاهرتز بهره می‌برد. پردازنده گرافیکی آن هم آدرنو ۶۱۸ است که مانند تراشه ۷۳۰G می‌تواند تجربه گیمینگ HDR10 حقیقی را به ارمغان بیاورد.

از دیگر امکانات آن می‌توانیم به پشتیبانی از فیلمبرداری ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه و امکان تعبیه سنسور دوربین با حداکثر رزولوشن ۱۹۲ مگاپیکسلی اشاره کنیم. تراشه موردنظر می‌تواند نمایشگرهایی با رزولوشن ۲۵۲۰ در ۱۰۸۰ را مدیریت کند و در این بین، نباید امکان بهره‌گیری از نمایشگرهای ۱۲۰ هرتز را از قلم بیندازیم. در ضمن به لطف پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4+ کاربران می‌توانند از سرعت شارژ بالایی بهره ببرند. گفته می‌شود به زودی شرکت‌های شیائومی و ریلمی نخستین گوشی‌های مبتنی بر تراشه اسنپ‌دراگون ۷۳۰G را روانه‌ی بازار می‌کنند. در آینده‌ی نزدیک هم بدون شک دیگر شرکت‌ها از این تراشه استفاده خواهند کرد.

روی هم رفته این تراشه کوالکام در بین دیگر تراشه‌های این شرکت در چه جایگاهی قرار دارد؟ باید خاطرنشان کنیم که در حال حاضر تراشه‌های اسنپ‌دراگون ۶۶۵، اسنپ‌دراگون ۷۳۰G و ۷۳۰ مورد استفاده قرار می‌گیرند. کوالکام اعلام کرده که با عرضه این تراشه، قصد دارد حق انتخاب سازندگان گوشی‌ها را افزایش دهد و به همین خاطر یک تراشه گیمینگ مقرون به صرفه تازه‌نفس را معرفی کرده است.

اسنپ‌دراگون ۶۶۲

تراشه اسنپ‌دراگون ۶۶۲ از ۴ هسته Cortex A73 با سرعت ۲.۰ گیگاهرتز و ۴ هسته A53 با سرعت ۱.۸ گیگاهرتز انجام وظیفه می‌کند و در ضمن نباید پردازنده گرافیکی آدرنو ۶۱۰ را از قلم بیندازیم. یکی از مشخصه‌های مهم این تراشه، پردازنده سیگنال تصویر Spectra 340T است که به گوشی‌های مجهز به آن اجازه می‌دهد از دوربین سه‌گانه بهره ببرند؛ مشخصه‌ای که برای اولین بار یک تراشه سری ۶۰۰ کوالکام از آن بهره می‌برد. این تراشه همچنین می‌تواند از سنسور ۴۸ مگاپیکسلی هم پشتیبانی کند.

این تراشه با نمایشگرهای مبتنی بر رزولوشن FHD+ و رفرش ریت ۶۰ هرتز سازگار است و از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge 3.0 پشتیبانی می‌کند. در نهایت باید بگوییم که اسنپ‌دراگون ۶۶۲ با فناوری ساخت ۱۱ نانومتری تولید شده است.

اسنپ‌دراگون ۴۶۰

گوشی‌های بسیار ارزان‌قیمت معمولا از تراشه‌های سری ۴۰۰ اسنپ‌دراگون بهره می‌برند و حالا به لطف اسنپ‌دراگون ۴۶۰، این گوشی‌ها از امکانات جذاب‌تری بهره‌مند می‌شوند. به‌عنوان مثال باید به پردازنده گرافیکی آدرنو ۶۱۰ اشاره کنیم که برای نخستین بار در یک تراشه سری ۴۰۰ اسنپ‌دراگون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این تراشه از ۴ هسته A73 با سرعت ۱.۸ گیگاهرتز بهره می‌برد و مانند اسنپ‌دراگون ۶۶۲ با فناوری ساخت ۱۱ نانومتری تولید شده است. همچنین مانند اسنپ‌دراگون ۶۶۲، شاهد امکاناتی مانند پشتیبانی از نمایشگر FHD+ با رفرش ریت ۶۰ هرتز، مودم X11 LTE و Quick Charge 3.0 هستیم. کوالکام برای این تراشه از پردازشگر تصویر Spectra 340 استفاده کرده که از سنسور دوربین تا حداکثر رزولوشن ۲۵ مگاپیکسلی پشتیبانی می‌کند و سازندگان می‌توانند سه دوربین را بر روی پنل پشتی تعبیه کنند.

طبق اعلام کمپانی کوالکام، نخستین گوشی‌های مبتنی بر اسنپ‌دراگون ۷۲۰G در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۰ روانه‌ی بازار می‌شوند. ولی کاربرانی که خواستار گوشی‌های مجهز به اسنپ‌دراگون ۴۶۰ یا ۶۶۲ هستند، باید تا اواخر سال ۲۰۲۰ صبر کنند.

